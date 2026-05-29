Hà Nội sẽ xây thêm 10 bể ngầm để chống ngập úng các khu vực công viên, trường học

Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân GĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội sau cuộc họp nghe báo cáo về Đề án "Xử lý úng ngập khu vực nội thành, giai đoạn 2026 - 2030".

Theo đó, từng lưu vực phải xác định rõ mục tiêu giảm bao nhiêu điểm ngập, giảm chiều sâu và thời gian ngập ra sao, công trình nào tạo hiệu quả, thời hạn hoàn thành và đơn vị chịu trách nhiệm. Các dự án xử lý úng ngập cũng phải có tiến độ triển khai cụ thể.

Đối với nhóm giải pháp công trình: Đây là "xương sống" của hệ thống thoát nước, lãnh đạo Thành phố lưu ý lưu vực sông Tô Lịch hiện còn 16 điểm ngập thường xuyên. Mục tiêu đặt ra là từng bước giảm chiều sâu ngập xuống không quá 0,2m tại các điểm trọng yếu, đồng thời rút ngắn thời gian ngập xuống còn từ 15 - 30 phút đối với các trận mưa trong ngưỡng thiết kế.

Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng các bể ngầm điều tiết nước mưa tại khu vực có không gian công cộng như sân trường, công viên, quảng trường, bãi đỗ xe, đặc biệt ở các tiểu lưu vực dân cư đông đúc, nơi hệ thống cống hiện hữu khó mở rộng.

Đối với các trận mưa cực đoan vượt thiết kế, Thành phố yêu cầu phải có phương án cảnh báo sớm, phân luồng giao thông, vận hành chủ động hệ thống bơm và hồ điều hòa nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng các bể ngầm điều tiết nước mưa tại khu vực có không gian công cộng như sân trường, công viên, quảng trường, bãi đỗ xe, đặc biệt ở các tiểu lưu vực dân cư đông đúc, nơi hệ thống cống hiện hữu khó mở rộng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng UBND các phường, xã rà soát quỹ đất, lựa chọn tối thiểu 10 vị trí thí điểm xây dựng bể ngầm; đồng thời xác định dung tích chứa, phương án thu gom nước mưa, xả chậm sau mưa cũng như các giải pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn và quản lý vận hành.

Song song với đó, trong năm 2026, Hà Nội sẽ rà soát các tuyến phố, vỉa hè, quảng trường, bãi đỗ xe và sân công cộng có thể cải tạo từ bề mặt ít thấm sang bề mặt thấm nước. Thành phố dự kiến thí điểm một số tuyến phố sử dụng bê tông rỗng, gạch thấm, gạch khe cỏ và các dải thấm lọc nhằm tăng khả năng hấp thụ nước mưa tự nhiên.

Đối với nhóm giải pháp phi công trình: Hà Nội định hướng chuyển từ tư duy "chống ngập" sang "sống chung và làm chủ nước mưa". Theo đó, từ ngày 1/9 tới, các địa phương khi cấp phép xây dựng hoặc cải tạo công trình phải kiểm soát chặt cao độ nền, không để tình trạng tự ý nâng nền cao hơn cốt quy hoạch đường.

Thành phố cũng yêu cầu không san lấp ao hồ, kênh mương, rãnh thoát nước hoặc làm thay đổi hướng thoát nước tự nhiên hiện hữu. Mục tiêu đến cuối năm 2027 phải tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý cao độ nền tại các khu vực thường xuyên ngập úng.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá đề án đã tiếp cận đúng hướng khi đưa vào các giải pháp SUDS (hệ thống thoát nước đô thị bền vững) và mô hình "Sponge City" – thành phố bọt biển.

Theo lãnh đạo Thành phố, chống ngập hiện đại không chỉ là làm cống lớn hơn hay tăng công suất bơm. Nếu toàn bộ đô thị bị bê tông hóa, nước mưa sẽ dồn nhanh xuống cống và gây quá tải hệ thống. Vì vậy, đô thị cần được thiết kế theo hướng "biết thấm, biết giữ và biết chậm xả nước".

Trước đó, từ năm 2021, Hà Nội đã đưa vào vận hành bể ngầm chống ngập có dung tích khoảng 2.000m3 dưới sân Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Đến tháng 2/2026, Thành phố tiếp tục đầu tư khẩn cấp thêm hai bể ngầm mới, gồm bể tại quảng trường chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) có sức chứa hơn 2.500m3 và bể tại khu vực dốc cầu Đuống (Gia Lâm) có dung tích khoảng 1.800m3.

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.