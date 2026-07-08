Đây là 4 món ăn làm chỉ trong "chớp mắt" mà tươi mát và ngon miệng vô cùng, rất hợp với bữa cơm mùa hè

Thời tiết vào tháng 7 - giữa mùa hè, nhiệt độ tăng cao, và việc nấu nướng trong bếp giống như ở trong phòng xông hơi - nóng nực, ngột ngạt và mệt mỏi. Các món ăn nấu kiểu gì cũng thường có cảm giác béo và không ngon miệng, bạn mất cảm giác thèm ăn. Chắc chắn rằng vào khi thời tiết nắng nóng, chúng ta chỉ thèm một món ăn nào đó mang cảm giác mát lạnh, thanh mát. Món trộn chính là phương pháp hoàn hảo, không cần phải xào nấu cầu kỳ hay hầm nhừ; chỉ cần trộn đơn giản là đã có món ăn thơm ngon, đậm đà và sảng khoái, hoàn hảo để xua tan nắng nóng và kích thích vị giác.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về 4 món trộn dễ làm, tất cả đều hoàn hảo cho bất kỳ bữa ăn nào. Nguyên liệu đều dễ tìm và giá cả phải chăng ở chợ. Mỗi món ăn đều có kết cấu độc đáo - giòn, mềm, tươi mát và sảng khoái dùng ăn chơi hoặc ăn cơm đều hợp. Sau khi trộn xong, hãy cho vào tủ lạnh một lúc để món ăn có hương vị đậm đà và sảng khoái hơn. Bạn nên lưu lại các công thức này để khi nào bạn không muốn nấu nướng, chỉ cần lấy ra và làm - cả gia đình sẽ thích!

1. Mộc nhĩ trộn váng đậu

Mộc nhĩ đen bóng, giòn dai, trong khi lớp váng đậu vàng óng thấm đẫm nước sốt đậm đà, tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa các kết cấu - giòn và mềm. Rắc thêm hạt mè rang thơm lừng và rau mùi xanh tươi, hương vị món ăn tươi mát nhưng không hề nhạt nhẽo, với hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp khứu giác. Món ăn mềm mịn và dai ngon, không hề ngấy, với sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt, chua và mặn. Chỉ một miếng thôi cũng đủ đánh thức vị giác. Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm trong thời tiết nóng bức.

Nguyên liệu: 2 cây mộc nhĩ khô, 3 cây váng đậu que, một ít rau mùi, mè trắng rang, tỏi, ớt hiểm, nước tương, giấm balsamic, đường, muối.

Cách làm món mộc nhĩ trộn váng đậu

Trước tiên, ngâm mộc nhĩ và váng đậu khô trong nước lạnh. Sau khi ngâm đủ thời gian, cắt bỏ phần rễ của mộc nhĩ và cắt đậu hũ khô thành từng đoạn dài. Rửa sạch và để ráo nước. Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho mộc nhĩ và váng đậu vào. Chần trong 1 phút, sau đó vớt ra và rửa ngay với nước đá để có được kết cấu giòn và mềm hơn.

Chắt bỏ nước và cho vào một cái bát lớn. Thêm tỏi băm, ớt băm nhỏ, 1 thìa nước tương, 2 thìa giấm balsamic, một ít đường, một ít muối. Rắc thêm rau mùi thái nhỏ và hạt mè trắng rang, trộn đều, để yên trong 5 phút cho ngấm gia vị, sau đó bày ra đĩa.

2. Rau bina trộn

Rau bina xanh mướt vẫn giữ được độ mềm mại, mọng nước mà không bị khô. Kết hợp với đậu phộng rang giòn, hai kết cấu này tạo nên sự tương phản thú vị. Vị cay nhẹ đánh thức vị giác, và nước sốt bám chắc vào lá, mang đến hương vị tươi mát, đậm đà và hơi ngọt. Thanh mát, ít béo và ngon miệng, đây là món khai vị ít béo không thể thiếu trong mùa hè.

Nguyên liệu: 200g rau bina tươi, một nắm đậu phộng rang, ớt băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, nước tương, giấm, muối, một ít hạt mè rang, đường và dầu mè.

Cách làm món rau bina trộn

Loại bỏ phần rễ cứng và lá vàng của rau bina, rửa sạch; băm nhỏ tỏi và ớt. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu ăn, sau đó chần rau bina trong 30 giây để loại bỏ axit oxalic. Vớt rau bina ra, rửa sạch với nước lạnh và vắt bớt nước thừa. Cho rau bina vào bát, thêm tỏi băm, ớt băm nhỏ, 1 thìa nước tương, nửa thìa giấm, một chút muối, một nhúm đường và dầu mè. Thêm đậu phộng rang đập dập và hạt mè rang, sau đó nhẹ nhàng trộn đều. Món này rất dễ làm và sẵn sàng để thưởng thức – thơm ngon và sảng khoái.

3. Dưa chuột và hành tây trộn

Dưa chuột thái sợi giòn ngọt tự nhiên, hành tây thái sợi cay nhẹ nhưng dịu với hậu vị ngọt ngào, rau mùi thơm ngát, và được điểm thêm đậu phộng giòn tan. Mỗi miếng ăn đều giòn tan và sảng khoái, với vị tươi mát tự nhiên của trái cây. Nước sốt nhẹ nhàng, không quá ngấy, làm dịu vị cay của hành tây, tạo nên món ăn thanh mát và không béo ngậy, hoàn hảo để giải nhiệt trong cái nóng mùa hè.

Nguyên liệu: 2 quả chuột tươi, một nắm đậu phộng rang, 1/2 củ hành tây, rau mùi, tỏi, muối, giấm balsamic, đường, dầu mè.

Cách làm món dưa chuột và hành tây trộn

Rửa sạch dưa chuột và bào thành sợi to; thái hành tây thành sợi nhỏ, ngâm trong nước khoảng 2 phút để khử mùi hăng, sau đó vớt ra để ráo. Cho dưa chuột thái sợi, hành tây thái sợi, rau mùi thái nhỏ và tỏi băm vào một bát lớn. Thêm một chút muối, 1 thìa giấm balsamic và một chút đường để tăng hương vị. Nhỏ vài giọt dầu mè vào và khuấy nhẹ để hút bớt độ ẩm. Cuối cùng, cho đậu phộng rang vào và trộn đều lần nữa. Món này ngon nhất khi ăn ngay sau khi trộn; hoặc bạn có thể để trong tủ lạnh vài phút trước khi ăn.

4. Đậu đũa non trộn

Những miếng đậu đũa non, xanh mướt, giòn tan thấm đẫm nước sốt tỏi thơm ngon và cay nồng vô cùng đậm đà hương vị. Mùi thơm của tỏi nồng nàn, điểm thêm chút cay làm tăng thêm hương vị; kết cấu giòn tan, mềm mại thật khó cưỡng. Không dùng dầu mỡ, món ăn này thanh mát và ngon miệng, hoàn hảo để ăn kèm với cơm hoặc dùng cùng đồ uống - một món ăn lạnh mùa hè thực sự đa năng và dễ làm.

Nguyên liệu: Một nắm đậu đũa non, ớt đỏ nhỏ, tỏi, nước tương, giấm balsamic, muối, hạt mè trắng rang, đường, dầu mè.

Cách làm món đậu đũa non trộn

Cắt bỏ hai đầu của đậu đũa non, rửa sạch và cắt thành từng khúc dài; băm nhỏ tỏi và ớt. Đun sôi nước, thêm một chút muối và dầu ăn, sau đó chần đậu đũa trên lửa vừa trong 3 phút. Đảm bảo đậu chín kỹ, sau đó vớt ra và rửa lại bằng nước đá để giữ được độ giòn. Vớt đậu đũa ra khỏi nước và cho vào một cái bát lớn. Thêm tỏi băm, ớt băm nhỏ, 1 thìa nước tương, 1 thìa giấm balsamic, một chút muối và một chút đường. Rưới thêm chút dầu mè lên và trộn đều. Ướp trong 10 phút để các hương vị hòa quyện, đạt được độ mềm và hương vị tối ưu. Trước khi dùng, rắc hạt mè rang lên và trộn đều.

4 món ăn này hội tụ bốn kết cấu khác nhau: Giòn và mềm, tươi và thơm, ít béo và đậm đà hương vị. Tất cả đều là những hương vị quen thuộc của mùa hè. Không cần phải xào nấu cầu kỳ; chỉ cần chần và trộn là đủ. Chúng tiết kiệm thời gian, công sức và không nóng. Nguyên liệu rẻ tiền và dễ tìm, lại rất dễ làm, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được.

Khi trời nóng và bạn không có cảm giác thèm ăn hoặc không muốn nấu nướng, bạn có thể dễ dàng chuẩn bị một hoặc 4 món ăn này. Chúng rất thanh mát, không béo ngậy và ngon miệng. Chúng thậm chí còn ngon hơn khi được ướp lạnh. Cho dù đó là bữa ăn gia đình thông thường hay một buổi tụ họp nhỏ với bạn bè, chúng trông gọn gàng và hấp dẫn trên bàn ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi.