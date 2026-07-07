Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Bất ngờ: Loại rau dại mọc khắp Việt Nam được nghiên cứu có khả năng khiến hơn 95% tế bào ung thư tự hủy trong phòng thí nghiệm

Thứ ba, 10:38 07/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một nghiên cứu đã ghi nhận chiết xuất từ rễ bồ công anh có thể khiến hơn 95% tế bào ung thư đại trực tràng tự hủy trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Bồ công anh là loại cây mọc khá phổ biến ở nhiều vùng quê Việt Nam. Không ít người xem đây chỉ là một loại rau dại, thường hái lá non để luộc, nấu canh hoặc ăn kèm các món cuốn. Trong y học cổ truyền, cả lá, thân và rễ bồ công anh cũng được sử dụng từ lâu trong nhiều bài thuốc dân gian.

Ít ai biết rằng, những năm gần đây, rễ bồ công anh lại trở thành đối tượng được nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế quan tâm nhờ những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực phòng chống ung thư. Đặc biệt, một nghiên cứu đã ghi nhận chiết xuất từ rễ bồ công anh có thể khiến hơn 95% tế bào ung thư đại trực tràng tự hủy trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng phát hiện này mới dừng ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng và hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chỉ cần ăn hoặc uống bồ công anh là có thể chữa ung thư.

Bồ công anh và khả năng chống ung thư: Khám phá lợi ích dinh dưỡng từ rau dại - Ảnh 1.

Loại rau quen thuộc mọc khắp Việt Nam

Ở nước ta, bồ công anh mọc tự nhiên tại nhiều khu vực như ven đường, bãi cỏ, nương rẫy hoặc trong vườn nhà. Cây có vị hơi đắng, tính mát nên thường được sử dụng làm rau ăn hoặc làm dược liệu.

Trong ẩm thực, lá non có thể luộc, nấu canh, xào hoặc ăn sống. Nhiều gia đình còn phơi khô lá và rễ để pha nước uống.

Theo y học cổ truyền, bồ công anh được sử dụng nhằm hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và lợi tiểu. Tuy nhiên, những tác dụng này khác hoàn toàn với việc điều trị ung thư theo y học hiện đại.

Nghiên cứu phát hiện hơn 95% tế bào ung thư tự hủy

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Oncotarget đã đánh giá tác động của chiết xuất rễ bồ công anh (Dandelion Root Extract - DRE) đối với các dòng tế bào ung thư đại trực tràng.

Kết quả cho thấy, sau khoảng 48 giờ, hơn 95% tế bào ung thư đã chết theo cơ chế apoptosis (chết theo chương trình), trong khi các tế bào khỏe mạnh hầu như không bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý hơn, hiệu quả này vẫn được ghi nhận ở những tế bào mang đột biến gen p53 - một trong những đột biến phổ biến khiến nhiều loại ung thư trở nên khó điều trị hơn.

Không chỉ dừng ở các thí nghiệm trên tế bào, nhóm nghiên cứu còn thử nghiệm trên mô hình động vật.

Kết quả cho thấy, khi được bổ sung chiết xuất rễ bồ công anh bằng đường uống, tốc độ phát triển của các khối u đại trực tràng giảm hơn 90% so với nhóm đối chứng.

Dù kết quả nghiên cứu rất đáng chú ý, các chuyên gia ung bướu đều nhấn mạnh rằng đây không phải bằng chứng cho thấy ăn bồ công anh có thể chữa ung thư.

Theo bác sĩ Dheeraj, chuyên gia ung bướu tại Bệnh viện SRM Prime (Ấn Độ), nghiên cứu mới chỉ được tiến hành trên tế bào và mô hình động vật.

Mục tiêu của các nghiên cứu này là tìm kiếm những hợp chất tự nhiên có tiềm năng phát triển thành thuốc trong tương lai, chứ chưa phải chứng minh hiệu quả điều trị trên cơ thể người.

Bồ công anh vẫn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng

Mặc dù chưa thể coi là thuốc điều trị ung thư, bồ công anh vẫn là loại rau có giá trị dinh dưỡng.

Theo Ts.Bs Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng Viện NC&PT Y dược học cổ truyền dân tộc từng trả lời trên Gia đình & Xã hội, hàm lượng dinh dưỡng của bồ công anh nhiều hơn nhiều loại rau khác. Đặc biệt là hàm lượng vitamin C, vitamin E, vitamin K, kali… hỗ trợ giúp gan hoạt động khỏe mạnh.

Trong rau có chứa chất đắng đặc biệt giúp kích thích tiết mật, thúc đẩy tiêu hóa, giải độc giúp gan đào thải độc tố để bảo vệ các tế bào gan. Thông thường, bồ công anh có thể phơi khô làm trà hoặc nấu nước uống, nhưng cũng được chế biến làm nhiều món ăn ngon.

Chế biến đồ uống, món ăn từ bồ công anh

* Trà bồ công anh

Bồ công anh và khả năng chống ung thư: Khám phá lợi ích dinh dưỡng từ rau dại - Ảnh 2.

Bồ công anh tươi rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 2-3cm. Phần rễ, thân, hoa và lá của bồ công anh sau đó mang phơi khô hoặc bạn có thể đem đi sấy để giữ được hương vị tốt nhất. Tiếp đó, bạn có thể hãm nước như làm trà thông thường để uống.

Để tăng thêm hương vị, công dụng của trà bồ công anh, bạn có thể kết hợp với một chút mật ong. Trà bồ công anh có vị độc đáo, giàu dinh dưỡng và giúp cho thải độc gan tốt.

Tuy nhiên, dù trà bồ công anh tốt nhưng mọi người lưu ý không nên uống lạnh. Bởi bồ công anh có tính lạnh nên nếu uống trà bồ công anh lạnh dễ gây tiêu chảy, tốt nhất nên uống ấm hoặc nóng. Ngoài ra, chỉ nên dùng khoảng 3-5gr bồ công anh khô pha thành nước uống, không uống quá nhiều.

* Món rau bồ công anh xào tỏi

Nguyên liệu: Lá bồ công anh, tỏi, chanh tươi; gia vị hạt nêm, mắm, dầu ăn, mì chính…

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch lá bồ công anh, để ráo nước. Tỏi bóc vỏ đập dập rồi cho vào chảo mỡ phi nóng thơm. Tiếp đó cho lá bồ công anh vào xào với lửa to, đảo nhanh tay để cho rau xanh.

Bước 2: Nêm gia vị mắm, hạt nêm, mì chính… đảo đều lại khoảng 3 – 5 phút là được. Khi rau đã chín cho ra đĩa rồi vắt chanh, dùng đũa đảo đều là có thể thưởng thức. Món ăn nên được ăn nóng để đảm bảo độ ngon, ngọt.

* Canh bồ công anh

Nguyên liệu: Lá bồ công anh tươi, thịt hoặc tôm, cà rốt, khoai tây, hành… Gia vị muối, dầu ăn, tiêu, mì chính

Cách làm:

Bước 1: Lá bồ công anh rửa sạch. Tỏi, hành tím bóc bỏ, đập dập rồi cho vào phi thơm. Sau đó cho khoai tây, cà rốt đã được thái miếng vừa ăn vào xào cùng.

Bước 2: Cho nước vào nồi, đun sôi, thêm rau bồ công anh và gia vị theo khẩu vị. Bạn có thể cho thêm tôm hoặc thịt để món canh thêm vị ngọt và dinh dưỡng hơn.

Bồ công anh và khả năng chống ung thư: Khám phá lợi ích dinh dưỡng từ rau dại - Ảnh 3.Phát hiện hợp chất mới có tiềm năng chống ung thư từ 1 loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam

GĐXH - Không chỉ là loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món nướng vùng Tây Bắc, mắc khén còn đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học nhờ những phát hiện mới về giá trị dược liệu. Mới đây, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã phân lập được một hợp chất hoàn toàn mới từ cây mắc khén và ghi nhận nhiều hoạt tính sinh học triển vọng, trong đó có khả năng tác động lên tế bào ung thư trong điều kiện nghiên cứu.

Bồ công anh và khả năng chống ung thư: Khám phá lợi ích dinh dưỡng từ rau dại - Ảnh 4.Tỏi bán đầy chợ nhưng có 4 loại 'tưởng ngon mà hóa ra phí tiền': biết sớm để tránh mua nhầm

GĐXH - Tỏi là gia vị quen thuộc trong căn bếp người Việt, góp mặt trong hầu hết món ăn từ xào, kho đến làm nước chấm. Không chỉ giúp món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn, tỏi còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ đề kháng, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên.

Bồ công anh và khả năng chống ung thư: Khám phá lợi ích dinh dưỡng từ rau dại - Ảnh 5.'Phú bà' Ngọc Loan đã làm gì khiến chị em thốt lên: Khéo tay đến mức này thì chịu!

GĐXH - Giữa vô số món ăn đang gây sốt trên mạng xã hội, bánh ram ít bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày gần đây.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

'Phú bà' Ngọc Loan đã làm gì khiến chị em thốt lên: Khéo tay đến mức này thì chịu!

'Phú bà' Ngọc Loan đã làm gì khiến chị em thốt lên: Khéo tay đến mức này thì chịu!

Phát hiện hợp chất mới có tiềm năng chống ung thư từ 1 loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam

Phát hiện hợp chất mới có tiềm năng chống ung thư từ 1 loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam

Top 6 món ăn giàu tinh bột giúp giảm cân hiệu quả tại nhà

Top 6 món ăn giàu tinh bột giúp giảm cân hiệu quả tại nhà

Bí quyết làm nước gạo rang trị tiêu chảy đơn giản nhất tại nhà

Bí quyết làm nước gạo rang trị tiêu chảy đơn giản nhất tại nhà

7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"

7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"

Cùng chuyên mục

Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì? Cách uống thế nào cho đúng?

Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì? Cách uống thế nào cho đúng?

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng lá của cây ổi để đun nước uống hàng ngày là một phương pháp chăm sóc sức khỏe rất tốt. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì và cách sử dụng sao cho đúng.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè

Ăn - 4 giờ trước

Sự kết hợp khéo léo giữa các nguyên liệu trong 3 món hấp này đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng và dễ tiêu hóa mà cả người già lẫn trẻ em đều yêu thích.

Tôm đồng nấu với gì ngon? Gợi ý 4 món ngon với tôm đồng dân dã vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm ngày hè

Tôm đồng nấu với gì ngon? Gợi ý 4 món ngon với tôm đồng dân dã vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm ngày hè

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Tôm đồng có thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, giàu canxi và khoáng chất. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, gợi ý cho bạn 4 món ngon với tôm đồng thích hợp cho bữa cơm ngày nắng nóng dưới đây.

Ăn cá mặt quỷ có tác dụng gì? Tuyệt chiêu chế biến an toàn, không lo nhiễm độc

Ăn cá mặt quỷ có tác dụng gì? Tuyệt chiêu chế biến an toàn, không lo nhiễm độc

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi được xử lý và chế biến đúng cách, cá mặt quỷ không chỉ là một món hải sản cao cấp mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm

10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Đặng Thanh Nhàn có lẽ là cái tên gây ấn tượng nhiều trong cộng đồng chị em Yêu bếp. Bởi những mâm cơm mà chị chia sẻ luôn gây ấn tượng bởi chỉ có 3 món chính.

Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ cảnh báo 2 món nhiều người Việt vẫn ăn sáng mỗi ngày

Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ cảnh báo 2 món nhiều người Việt vẫn ăn sáng mỗi ngày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp trong thời gian dài, đây cũng có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có đái tháo đường type 2.

Đại kỵ khi ăn ổi: Tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn hại dạ dày

Đại kỵ khi ăn ổi: Tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn hại dạ dày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bài viết này sẽ giúp chúng ta biết được những thực phẩm đại kỵ khi ăn cùng ổi và cách ăn ổi chuẩn khoa học giúp tối ưu hấp thu dinh dưỡng và tốt cho dạ dày.

Đừng nấu đậu bắp theo cách cũ rồi chê nhớt không ngon, tôi thử biến tấu khác chút mà như nhà hàng 5 sao

Đừng nấu đậu bắp theo cách cũ rồi chê nhớt không ngon, tôi thử biến tấu khác chút mà như nhà hàng 5 sao

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ cần thay đổi cách làm, đậu bắp vẫn giữ được độ giòn, không nhớt, bên ngoài xém cạnh thơm lừng...

Nên ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô để tốt cho sức khỏe?

Nên ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô để tốt cho sức khỏe?

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô có lợi hơn và đâu là lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trên thực tế, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng về thành phần dinh dưỡng, hương vị cũng như cách chế biến.

Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứng

Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứng

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH – Tôm đồng dù nhỏ hơn tôm biển nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng không hề kém. Theo chuyên gia, mùa hè ăn tôm đồng để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nên tham khảo điều dưới đây.

Xem nhiều

Những vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên trồng cây khế

Những vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên trồng cây khế

GĐXH - Việc trồng cây sai vị trí không những không mang lại may mắn mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực. Cần tuyệt đối tránh các vị trí sau.

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn
Loại đồ uống giàu magie hỗ trợ giảm stress và tốt cho tim mạch

Loại đồ uống giàu magie hỗ trợ giảm stress và tốt cho tim mạch

Ăn
9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

9 mẹo vặt nhà bếp cực đỉnh giúp chị em giải phóng sức lao động

Ăn
Top 6 món ăn giàu tinh bột giúp giảm cân hiệu quả tại nhà

Top 6 món ăn giàu tinh bột giúp giảm cân hiệu quả tại nhà

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.