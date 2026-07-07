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7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ 'mình đang ăn gì'

Thứ ba, 16:18 07/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - "Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".

"Thế là em tự học nấu những bữa cơm nhà đơn giản, đủ rau – đủ thịt – đủ dinh dưỡng. Không cầu kỳ, không màu mè, chỉ mong mỗi bữa ăn đều yên tâm vì mình biết rõ mình đang ăn gì". Chị Anh Đào, một thành viên trong cộng đồng Yêu bếp chia sẻ về những bữa cơm gia đình mình tự tay làm cho gia đình. Với chị Đào: "Có lẽ, việc chăm sóc bản thân và những người thân yêu đôi khi bắt đầu rất đơn giản: bắt đầu từ việc vào bếp mỗi ngày".

7 mâm cơm gia đình không cầu kỳ nhưng đủ chất

Mâm cơm gia đình 1:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình đơn giản và dinh dưỡng cho sức khỏe 2026 - Ảnh 7.

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ 'mình đang ăn gì' - Ảnh 8.7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"

GĐXH - Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ 'mình đang ăn gì' - Ảnh 9.Phương Oanh gây bất ngờ, xuất hiện trở lại khoe hũ sấu ngâm mắm ớt đẹp mê, hội chị em lập tức mách bí quyết để món ăn ngon hơn

GDXH - Không chỉ ghi điểm với hình ảnh người mẹ đảm đang, chăm chút cho gia đình, diễn viên Phương Oanh còn khiến nhiều người thích thú bởi niềm đam mê bếp núc.


 

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