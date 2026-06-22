Đây là những đối tượng được nhận quà 600.000 đồng trong tháng 7 tới

Những đối tượng nào được tặng quà trong tháng 7 tới?

Theo Báo Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo Quyết định, việc tặng quà được thực hiện đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo 2 mức. Cụ thể:

- Mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng gồm:

+ Người có công với cách mạng:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm:

+ Người có công với cách mạng:

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

+ Đại diện thân nhân liệt sĩ.

+ Người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.

Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ được nhận quà bằng tiền mặt từ Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh minh họa: VGP

Hướng dẫn việc thực hiện tặng quà cho người có công

Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-CTN, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước.

Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà theo mức quy định.

Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 01 suất quà.

Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 01 suất quà.