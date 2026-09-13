Làm sao để nhà luôn có nhiều ánh sáng, gió trời và những lỗi cần tránh khi trang trí không gian nhà nhỏ

Cách để nhà luôn có nhiều ánh sáng

Bố trí cửa sổ và cửa ra vào

Theo VTV, bố trí cửa ra vào là yếu tố quan trọng trong việc lưu thông không khí tự nhiên cho nhà ống. Khi thiết kế cửa ra vào, nên đặt cửa trước và cửa sau lệch nhau, giúp tạo luồng không khí xuyên suốt, đảm bảo không khí trong nhà thay đổi liên tục.

Nếu nhà diện tích hạn chế hoặc ở giữa các công trình khác, có thể tạo khoảng sân nhỏ phía sau để đặt cửa thoát gió, giúp cải thiện luồng không khí.

Sử dụng giếng trời và gạch thông gió

Giếng trời là giải pháp thông gió tự nhiên được nhiều gia chủ ưa chuộng. Không chỉ lấy sáng, giếng trời còn giúp lưu thông không khí hiệu quả.

Với nhà ống có chiều dài lớn, thiết kế giếng trời ở giữa và cuối nhà giúp không khí luân chuyển liên tục, loại bỏ khí nóng và đưa luồng không khí tươi vào nhà.

Giếng trời là giải pháp thông gió tự nhiên được nhiều gia chủ ưa chuộng. Không chỉ lấy sáng, giếng trời còn giúp lưu thông không khí hiệu quả.

Gạch thông gió được ưa chuộng trong ngành xây dựng khả năng chống nóng, thông gió tốt, tạo sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, việc sử dụng gạch thông gió có thể gây ẩm thấp do nước mưa thấm vào và khả năng chống ồn không cao.

Sử dụng kính

Kính là vật liệu hiện đại, giúp không gian trở nên sáng sủa, rộng rãi và có tính kết nối cao. Kính được ứng dụng trong các hạng mục như cửa ra vào, cửa sổ, vách ngăn phòng, cầu thang, lan can hoặc ốp trang trí. Kính cường lực với khả năng chịu lực tốt và an toàn khi vỡ được sử dụng phổ biến trong nhà ở hiện nay. Ngoài ra, kính màu, kính mờ hay kính hoa văn cũng mang đến hiệu ứng thẩm mỹ đặc biệt, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau từ cổ điển đến hiện đại.

Bố trí hướng cửa đón gió

Thong tin từ VTC News, việc bố trí cửa ra vào là yếu tố then chốt giúp lưu thông không khí tự nhiên trong nhà. Do đó, nên đặt cửa trước và cửa sau lệch nhau, giúp tạo luồng không khí xuyên suốt, đảm bảo không khí trong nhà thay đổi liên tục.

Nếu diện tích hạn chế hoặc bị kẹp giữa các công trình khác, có thể tạo khoảng sân nhỏ phía sau nhà để đặt cửa thoát gió, giúp cải thiện luồng không khí. Tạo khoảng thông giữa các phòng và sử dụng.

Không nên đặt cửa hút gió và thoát gió cùng một phía vì sẽ không được lưu thông. Nếu diện tích hạn chế hoặc bị kẹp giữa các công trình khác, có thể tạo khoảng sân nhỏ phía sau nhà để đặt cửa thoát gió, giúp cải thiện luồng không khí.

Tạo khoảng thông giữa các phòng và sử dụng hệ lam thay cho tường

Với nhà ống có nhiều phòng, nên tạo khoảng thông giữa các phòng để luồng khí dễ dàng di chuyển, không bị ứ đọng. Có thể thiết kế hành lang dài hoặc cửa liên thông giữa các phòng để tạo trục lưu thông không khí hiệu quả.

Hệ lam là giải pháp thông gió tự nhiên độc đáo thay cho các bức tường đặc kín. Hệ lam có thể áp dụng ở nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp...

Lỗi cần tránh khi trang trí không gian nhà nhỏ

Trang bị nhiều đồ dùng

Điều quan trọng cần lưu ý khi trang trí không gian nhỏ là không trang bị quá nhiều đồ gia dụng trong nhà. Thay vào đó, chúng ta cần tìm cách tối giản không gian sống nhưng vẫn thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Theo VOV, bạn có thể cân nhắc sử dụng các món đồ nội thất thông minh, đa chức năng như giường ngủ kết hợp tủ quần áo, bàn làm việc kết hợp bàn trang điểm, ghế hộp gấp gọn, kệ sách đa năng…

Điều quan trọng cần lưu ý khi trang trí không gian nhỏ là không trang bị quá nhiều đồ gia dụng trong nhà.

Tích trữ nhiều đồ đạc

Cho dù cố gắng sử dụng các mẹo vặt để sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng nhất, ngôi nhà của bạn vẫn có cảm giác chật chội nếu bạn cất giữ quá nhiều đồ dùng không cần thiết.

Trước tiên, bạn cần hạn chế mua sắm vô tội vạ, sau đó dành thời gian phân loại đồ dùng hiện có, dứt khoát loại bỏ những món đồ đã cũ, hư hỏng hoặc đã lâu không còn sử dụng. Khi đã giảm bớt lượng đồ đạc, bạn sẽ cảm thấy căn nhà của mình rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều.

Bỏ qua không gian dọc

Một ngôi nhà nhỏ đồng nghĩa với việc bạn sẽ có ít diện tích để sắp xếp đồ đạc. Việc tận dụng không gian dọc không chỉ giúp bạn tối ưu hóa không gian sống mà còn khiến cho căn nhà của bạn trông hiện đại hơn hẳn. Bạn có thể sử dụng tủ âm tường, kệ hoặc tủ treo, tận dụng không gian dưới cầu thang để chứa đồ…

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