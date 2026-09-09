Những tác hại từ việc mở nắp bồn cầu, mở cửa phòng tắm và ngồi nhà vệ sinh quá lâu

Sau khi sử dụng phòng tắm xong có nên đóng cửa hay không?

Phòng tắm là một trong những nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nhất trong nhà; thường xuất hiện các vết ố, nấm mốc, rêu... nếu không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.

Theo VTC News, nhiều người có thói quen sau khi sử dụng phòng tắm sẽ mở cửa ra để không khí lưu thông, phòng tắm được khô thoáng, hạn chế vi khuẩn ở khu vực này. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng sau khi sử dụng phòng tắm, cần phải đóng cửa lại để ngăn chặn vi khuẩn phát tán rộng ra các không gian khác trong nhà.

Vậy phòng tắm dùng xong nên đóng hay mở cửa? Với đặc điểm của đa số căn hộ hiện nay, cách tốt nhất sau khi sử dụng phòng tắm là đóng cửa và mở quạt thông gió hoặc cửa sổ phòng này. Đây là cách giúp phòng tắm vẫn khô ráo vừa ngăn được vi khuẩn từ phòng tắm tràn sang các phòng khác trong nhà.

Phòng tắm là một trong những nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nhất trong nhà; thường xuất hiện các vết ố, nấm mốc, rêu... nếu không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên.

Bạn không nên mở cửa phòng tắm bởi nhiều loại vi khuẩn có hại mà mắt thường khó nhìn thấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe những người trong nhà, chưa kể mùi hôi hay mùi ẩm mốc tỏa ra khiến mọi người khó chịu.

Mở nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh tác hại lớn đến đâu?

Bạn nên đóng nó lại sau mỗi lần đi vệ sinh, bất kể là đại tiện hay tiểu tiện. Nguyên nhân là khi xả bồn cầu, áp lực nước sẽ sẽ làm vi khuẩn, vi sinh vật bên trong bắn ra ngoài không khí. Chúng sẽ bám vào bàn chải đánh răng, khăn tắm và các đồ vệ sinh cá nhân khác trong phòng tắm.

Chia sẻ trên trang Today Home, TS Janet Hill, nhà vi trùng học, thành viên Hội đồng Nghiên cứu thực vật Quốc gia Canada từng cho biết: "Những giọt lớn hơn và khí dung có thể không di chuyển quá xa phía trên hoặc xung quanh nhà vệ sinh, nhưng những giọt rất nhỏ có thể lơ lửng trong không khí một thời gian.

Bồn cầu chứa vi khuẩn và các vi sinh vật khác từ phân, nước tiểu và thậm chí có thể là chất nôn mửa, và chúng sẽ tồn tại một ít trong các giọt nước. Mỗi gram phân người chứa hàng tỷ tỷ vi khuẩn, cũng như virus và thậm chí một số loại nấm. Cách dễ nhất để chúng không bao phủ phòng tắm của bạn là đóng nắp bồn cầu lại".

Rất nhiều loại vi trùng và mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cũng đã được tìm thấy trong nhà vệ sinh, bao gồm virus cúm, khuẩn E. coli, khuẩn salmonella, virus viêm gan A và virus gây bệnh zona.

Bạn nên đóng nó lại sau mỗi lần đi vệ sinh, bất kể là đại tiện hay tiểu tiện.

Trong đó, khuẩn E.coli gây ra các vấn đề về đường ruột, các triệu chứng tiêu chảy, sốt, nôn hay nặng hơn là trụy mạch, rối loạn tuần hoàn, suy thận. Chúng xâm nhập các mạch máu làm tổn thương tim, thận, não...

Cảnh báo về việc ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu

Thông tin trên VTV, thời gian lý tưởng nên dành trong nhà vệ sinh là từ 5 đến 10 phút. Ngồi lâu hơn có thể gây hại vì lực hấp dẫn không chỉ giữ chúng ta trên mặt đất mà còn khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn để bơm máu trở lại tim. Áp lực từ trọng lực làm cản trở tuần hoàn máu, khiến máu dễ vào nhưng khó trở lại tim. Hậu quả là các tĩnh mạch xung quanh hậu môn và trực tràng bị giãn nở, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Các chuyên gia cũng cho biết, ngồi lâu trên bồn cầu, đặc biệt khi căng cơ để đi vệ sinh, có thể gây hại nghiêm trọng vì điều này gây áp lực lên cơ sàn chậu. Cơ sàn chậu, chịu trách nhiệm hỗ trợ hoạt động đi tiêu, bị căng thẳng và suy yếu do áp lực trọng lực khi ngồi lâu.

Để tránh ngồi lâu, các bác sĩ khuyên không nên mang điện thoại, sách báo vào nhà vệ sinh. Nếu gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh, hãy thử duy trì chế độ ăn giàu chất xơ như yến mạch, đậu và uống đủ nước. Chất xơ và nước giúp làm mềm phân, dễ đi tiêu hơn.

Khi đun nấu bật máy hút mùi nên mở hay đóng cửa và thời điểm bắt buộc phải mở cửa để bảo vệ sức khỏe GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen đóng kín hết cửa khi bật máy hút mùi để tránh mùi bay khắp nhà. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp việc nên đóng hay mở cửa sổ khi bật máy hút mùi, đồng thời chỉ ra thời điểm bắt buộc bạn phải mở cửa để bảo vệ sức khỏe.

Sai lầm khi rã đông thịt kiểu này khiến gây ngộ độc, mẹo rã đông thịt cực nhanh mà vẫn đảm bảo tươi ngon GĐXH - Rã đông thực phẩm là việc quen thuộc của các bà nội trợ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Thói quen tưởng chừng vô hại này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm mất dinh dưỡng và tăng nguy cơ ngộ độc.