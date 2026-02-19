Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngon

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh chia sẻ bữa sáng đậm chất nhà quê khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú. Anh viết: "Chào buổi sáng, mời cả nhà ăn sáng với cơm nguội, chao và dưa leo. Ngon lắm à nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và bình an".

MC Quyền Linh thích thú thưởng thức món rau củ luộc chấm chao. (Ảnh FBNV)

Bữa ăn của nam MC chỉ gồm cơm nguội, dưa leo nhà trồng và một hũ chao nhỏ, nhưng anh vừa ăn vừa khen ngon không ngớt. Hình ảnh Quyền Linh giản dị bên bữa cơm sáng dân dã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người, bởi đó chính là những món ăn từng quen thuộc với biết bao gia đình Việt qua nhiều thế hệ.

Giữa vô vàn món ngon tinh tế, cầu kỳ của ẩm thực Việt, đôi khi chính những hương vị mộc mạc lại tạo nên cảm giác thân quen và ngon khó cưỡng.

Với nhiều người, chao là thứ gia vị đặc biệt có thể biến mọi món ăn trở nên đậm đà chỉ qua một lần chấm. Rau củ chấm chao, dù giản dị đến mức tối giản, vẫn luôn có sức hút riêng bởi vị beo béo, mằn mặn đặc trưng.

Chao – món ăn dân dã mang dấu ấn giao thoa văn hóa

Chao không phải món ăn cầu kỳ, nhưng lại là sản phẩm của sự kiên nhẫn và kinh nghiệm. Từ đậu hũ trắng quen thuộc, qua quá trình lên men tự nhiên với muối, rượu và gia vị, người ta tạo ra những hũ chao có mùi thơm đặc trưng, vị béo, mặn và hậu ngọt nhẹ.

Ở Nam Bộ, chao gắn với bữa cơm gia đình, với những món ăn chay, với nồi lẩu nghi ngút khói. Trong cộng đồng người Hoa, chao còn mang ý nghĩa ẩm thực truyền thống, xuất hiện trong nhiều món ăn lâu đời. Chính sự giao thoa ấy đã giúp chao trở thành một phần quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Cách làm chao – sự tinh tế nằm ở thời gian và cảm nhận

Làm món chao không khó về kỹ thuật, nhưng khó ở sự kiên nhẫn. Đậu hũ phải chọn loại chắc, cắt miếng đều, ủ trong điều kiện phù hợp để lên men đúng độ. Quá trình này đòi hỏi người làm phải biết “nghe” mùi, “nhìn” màu và “chạm” vào độ mềm của đậu.

Chao ngon là khi miếng đậu mềm mịn nhưng không nát, mùi thơm béo chứ không gắt, vị mặn vừa phải, có hậu ngọt và chút cay nhẹ tùy cách nêm. Đó là kết quả của thời gian, kinh nghiệm và sự tỉ mỉ mà không phải ai cũng kiên nhẫn theo đuổi.

Chao trong đời sống ẩm thực Nam Bộ

Ở Nam Bộ, chao không chỉ là món ăn kèm, mà còn là gia vị quan trọng. Chao được dùng để chấm rau luộc, ăn với cơm nóng, hoặc pha thành nước chấm cho các món nướng. Đặc biệt, lẩu chao – món ăn quen thuộc của miền Tây – đã trở thành ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ.

Trong những ngày mưa, nồi lẩu chao sôi lăn tăn, mùi béo lan tỏa, chỉ cần thêm ít rau, đậu hũ, nấm là đủ cho một bữa ăn ấm áp. Món ăn ấy phản ánh rõ lối sống chan hòa, giản dị và coi trọng sự quây quần của người miền sông nước.

Vì sao chao kén người ăn nhưng càng ăn càng quen?

Không thể phủ nhận rằng món chao có mùi vị khá đặc trưng, thậm chí gây e ngại với người chưa quen. Thế nhưng, một khi đã vượt qua cảm giác ban đầu, nhiều người lại dễ “nghiện” vị béo mặn, thơm sâu của chao.

Sự hấp dẫn của chao nằm ở cảm giác tròn vị: mặn nhưng không gắt, béo nhưng không ngấy, càng ăn càng thấy đậm đà. Đó cũng là lý do chao thường được dùng như món ăn “đưa cơm”, giúp bữa ăn giản dị trở nên tròn đầy hơn.

Từ hũ chao quê nhà đến đặc sản được đóng gói

Ngày nay, chao không chỉ xuất hiện trong những hũ sành quen thuộc ở góc bếp quê. Nhiều cơ sở sản xuất đã đưa chao lên thành sản phẩm đặc sản, đóng chai, đóng hũ chỉn chu, có mặt trong siêu thị và được chọn làm quà biếu.

Tuy vậy, với nhiều người, chao ngon nhất vẫn là hũ chao nhà làm – nơi hương vị không hoàn toàn đồng nhất, nhưng lại mang theo ký ức gia đình, mùi bếp cũ và sự chăm chút của người thân.

Chao – món ăn nhỏ, giá trị văn hóa lớn

Ở góc độ văn hóa ẩm thực, món chao là minh chứng cho khả năng sáng tạo và thích nghi của người Việt. Từ nguyên liệu đơn giản như đậu hũ, qua quá trình lên men tự nhiên, con người đã tạo ra một món ăn có chiều sâu hương vị và đời sống lâu dài.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi thực phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, chao vẫn giữ được vị trí riêng nhờ sự mộc mạc và chân thật. Nó không ồn ào, không chạy theo trào lưu, nhưng âm thầm hiện diện trong nhiều bữa cơm gia đình.

Một hũ chao – lát cắt ký ức ẩm thực Việt

Với nhiều người, chao không chỉ là món ăn, mà là ký ức về quê nhà, về những bữa cơm giản dị, về nồi lẩu nghi ngút khói trong chiều mưa. Món ăn ấy nhắc ta nhớ rằng, đôi khi chính những thứ bình thường nhất lại có sức bền lớn nhất.

Trong dòng chảy không ngừng của ẩm thực hiện đại, chao vẫn tồn tại như một nốt trầm quen thuộc – nhẹ nhàng, sâu lắng và rất Việt Nam.