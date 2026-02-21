Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56

Trong một buổi đi quay, Ngọc Trinh tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để thưởng thức món bún nước lèo Trà Vinh. Nữ diễn viên cho biết món này được ba cô mang từ quê lên tận TP.HCM.

Với cô, bún nước lèo không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn gợi nhớ hương vị đặc trưng của quê nhà. “Tôi ăn hoài không chán”, Ngọc Trinh chia sẻ. Mặc dù thường xuyên kiêng khem để giữ dáng nhưng nữ người mẫu khó cưỡng lại trước sức hấp dẫn của món đặc sản Trà Vinh.

Ngọc Trinh mê mẩn món bún nước lèo Trà Vinh, ăn ngon miệng, thậm chí bất chấp việc giữ dáng kiêng khem. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok vietdaily)

Bún nước lèo là một trong những món ăn đặc trưng nhất của Trà Vinh, nơi có sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc. Không giống nhiều loại bún nước khác của miền Tây, bún nước lèo gây ấn tượng bởi phần nước dùng trong, có mùi thơm đặc trưng từ mắm bò hóc, vốn là linh hồn của món ăn.

Bún nước lèo – món ăn mang hồn cốt miền sông nước

Nhắc đến bún nước lèo, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu – những vùng đất nơi người Kinh, Khmer và Hoa cùng chung sống từ nhiều thế hệ. Chính sự cộng cư ấy đã tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ, mang trong mình nhiều tầng văn hóa.

Bún nước lèo không cầu kỳ hình thức, nhưng lại rất “có chiều sâu”. Một tô bún giản dị, nước dùng trong, mùi mắm thoang thoảng, ăn vào thấy rõ sự đậm đà mà không gắt, rất khác với nhiều món bún quen thuộc khác.

Mắm - linh hồn tạo nên hương vị bún nước lèo

Điểm đặc trưng nhất của bún nước lèo nằm ở mùi mắm. Người nấu thường dùng mắm cá sặc hoặc mắm bò hóc – loại mắm đặc trưng trong ẩm thực Khmer. Mắm được nấu tan, lọc kỹ để lấy phần nước trong, chỉ giữ lại hương vị mà không còn xác.

Chính cách làm này giúp bún nước lèo có mùi mắm rõ ràng nhưng không nồng gắt. Khi kết hợp cùng sả, ngải bún, củ cải và các gia vị khác, nước lèo trở nên thanh, thơm và rất dễ ăn, kể cả với người lần đầu thưởng thức.

Nguyên liệu ăn kèm – sự hài hòa của đồng bằng

Một tô bún nước lèo đúng điệu không thể thiếu các loại topping quen thuộc như cá lóc, tôm, mực, thịt quay hoặc chả cá. Cá thường được luộc hoặc hấp chín, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên.

Rau ăn kèm cũng là điểm nhấn quan trọng. Từ rau muống bào, bắp chuối, giá sống đến rau húng, diếp cá…, tất cả tạo nên sự cân bằng giữa vị mắm đậm và cảm giác tươi mát. Chính sự phong phú của rau đã làm nên nét rất riêng của bún nước lèo miền Tây.

Bún nước lèo trong đời sống thường ngày của người miền Tây

Ở miền Tây, bún nước lèo không phải món ăn dành cho dịp đặc biệt. Nó hiện diện trong bữa sáng, bữa trưa, đôi khi là bữa xế của người dân địa phương. Một tô bún nước lèo nóng hổi, giá vừa phải, đủ no, đủ chất, rất phù hợp với nhịp sống sông nước.

Nhiều quán bún nước lèo gia truyền tồn tại hàng chục năm, giữ nguyên cách nấu của ông bà để lại. Khách đến quán không chỉ để ăn, mà còn để tìm lại hương vị quen thuộc của quê nhà.

Vì sao bún nước lèo kén người ăn nhưng càng ăn càng ghiền?

Giống như nhiều món mắm khác, bún nước lèo có thể khiến người chưa quen e dè vì mùi đặc trưng. Thế nhưng, khi đã vượt qua cảm giác ban đầu, nhiều người lại bị chinh phục bởi vị ngọt thanh của nước lèo, vị tươi của rau và vị đậm vừa phải của mắm.

Bún nước lèo không đánh vào cảm giác “đậm ngay từ đầu”, mà chinh phục bằng sự cân bằng và chiều sâu hương vị. Càng ăn, người ta càng thấy dễ chịu và muốn quay lại.

Bún nước lèo – dấu ấn giao thoa văn hóa Kinh – Khmer – Hoa

Ở góc độ văn hóa, bún nước lèo là minh chứng sống động cho sự giao thoa lâu đời giữa các cộng đồng dân cư ở Nam Bộ. Từ cách dùng mắm bò hóc của người Khmer, cách nêm nếm hài hòa của người Kinh, đến một số biến tấu nguyên liệu của người Hoa, tất cả hòa quyện trong một tô bún.

Món ăn ấy vì thế không chỉ là ẩm thực, mà còn là câu chuyện về sự chung sống, thích nghi và sẻ chia trên vùng đất phù sa.

Một tô bún nước lèo – lát cắt văn hóa miền Tây Nam Bộ

Với nhiều người con miền Tây xa quê, bún nước lèo là món ăn gợi nhớ rõ nhất về quê nhà. Đó là mùi mắm quen, là vị sả thoang thoảng, là đĩa rau xanh mướt đặt bên cạnh tô bún nóng.

Trong dòng chảy hiện đại của ẩm thực, khi nhiều món ăn được biến tấu để chiều khẩu vị số đông, bún nước lèo vẫn giữ được bản sắc riêng: mộc mạc, chân thành và đậm chất miền sông nước. Một tô bún không chỉ để no, mà để hiểu thêm về con người và văn hóa của vùng đất Nam Bộ hiền hòa.