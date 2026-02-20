Người Malaysia ăn gì trong ngày đầu năm đón một năm mới may mắn?

Yee Sang – món gỏi đầu năm không thể thiếu của người Malaysia gốc Hoa

Giống Singapore, cộng đồng người Hoa tại Malaysia xem Yee Sang là món ăn mang tính biểu tượng trong dịp năm mới. Yee Sang thường xuất hiện trong các bữa tiệc đoàn viên đầu năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Tên gọi “Yee Sang” mang hàm ý dư dả, sinh sôi, thăng tiến. Người Malaysia tin rằng, ăn món gỏi này càng sớm trong năm thì vận may đến càng nhanh.

Nghi thức “Lou Sang” – trộn gỏi, trộn vận may

Điểm đặc biệt khi ăn Yee Sang là nghi thức Lou Sang (hay Lo Hei). Mọi người cùng đứng quanh đĩa gỏi, dùng đũa trộn và tung nguyên liệu lên cao, đồng thời hô vang những lời chúc như phát tài, thành công, sức khỏe dồi dào.

Càng tung cao, tiếng cười càng lớn, người Malaysia càng tin rằng tài lộc sẽ “bay cao” theo. Với họ, đây không chỉ là nghi thức cầu may, mà còn là cách gắn kết gia đình, bạn bè, đối tác ngay từ những ngày đầu năm.

Thành phần Yee Sang – mỗi màu sắc là một lời chúc

Một đĩa Yee Sang truyền thống gồm cá sống (thường là cá hồi), các loại rau sợi nhiều màu, gừng, mè, đậu phộng, bánh giòn và nước sốt mận.

Mỗi nguyên liệu đều mang ý nghĩa biểu trưng: cá tượng trưng cho dư dả, rau sợi dài biểu trưng cho trường thọ, mè và đậu phộng đại diện cho sự sinh sôi, còn vị ngọt của nước sốt mang thông điệp về một năm suôn sẻ, ngọt ngào.

Lemang – món nếp nướng cầu no đủ của người Mã Lai

Với người Mã Lai, đầu năm mới hay các dịp lễ quan trọng không thể thiếu Lemang – món gạo nếp trộn nước cốt dừa, nướng trong ống tre.

Lemang tượng trưng cho sự no đủ, ấm áp và bền chặt, bởi cách nấu đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Người Mã Lai tin rằng, ăn Lemang đầu năm sẽ mang lại một năm sung túc, gia đình hòa thuận.

Ketupat – chiếc bánh gói phúc lành

Một món ăn khác thường xuất hiện trong dịp lễ đầu năm và các ngày trọng đại ở Malaysia là Ketupat – bánh gạo nếp gói trong lá cọ đan hình vuông.

Hình dáng vuông vắn của Ketupat tượng trưng cho sự vẹn toàn, trật tự và cân bằng. Việc gói bánh cũng mang ý nghĩa “gói lại những điều chưa trọn vẹn của năm cũ”, để đón một năm mới nhẹ nhõm và an lành hơn.

Đồ ngọt và trái cây – khởi đầu êm dịu cho cả năm

Bên cạnh đó, trái cây tươi, đặc biệt là những loại quả tròn, màu sắc tươi sáng, được xem là biểu tượng của tài lộc và viên mãn.

Ăn đầu năm ở Malaysia – may mắn đến từ sự hòa hợp

Trong một quốc gia đa sắc tộc như Malaysia, chính sự tôn trọng khác biệt và sẻ chia trong ẩm thực đã trở thành “gia vị may mắn” bền vững nhất cho mỗi khởi đầu năm mới.