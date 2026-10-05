Kết hôn muộn, người phụ nữ 41 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh từ phôi duy nhất sau sàng lọc

Vợ chồng kết hôn muộn, chồng tinh trùng yếu nặng

Chị Tuyết và anh Quyền, 40 tuổi, kết hôn năm 2024. Hơn một năm sau cưới chưa có tin vui, hai vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh TP.HCM) thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy dự trữ buồng trứng của chị Tuyết ở mức bình thường, AMH 4,2 ng/mL, hai vòi trứng thông. Trong khi đó, anh Quyền chỉ có một tinh hoàn, mật độ tinh trùng thấp, khoảng 3 triệu/ml, trong khi mức tham chiếu thông thường trên 15 triệu/ml. Tỷ lệ tinh trùng bất động lên tới 86%.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo, IVF Tâm Anh TP.HCM, cho biết tình trạng tinh trùng yếu là một trong những yếu tố khiến vợ chồng khó thụ thai. Bên cạnh đó, tuổi của người vợ cũng là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá sức khỏe sinh sản.

Theo thời gian, chất lượng trứng và tinh trùng có thể suy giảm, làm tăng nguy cơ tạo phôi có bất thường nhiễm sắc thể (NST), ảnh hưởng đến khả năng làm tổ và phát triển của thai.

Vợ chồng chị Tuyết được chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp sàng lọc phôi tiền làm tổ (PGT-A), nhằm đánh giá bộ NST của phôi trước khi chuyển vào buồng tử cung.

Chị Tuyết và con gái 4 ngày tuổi. Ảnh: BVCC

Từ 3 phôi phát triển tốt chỉ còn một phôi đạt chuẩn

Từ mẫu tinh dịch của anh Quyền, chuyên viên phôi học tiến hành lọc rửa dưới kính hiển vi phóng đại 400 lần, loại bỏ những tinh trùng bất thường, di động kém và chọn lọc tinh trùng phù hợp để sử dụng cho quá trình tạo phôi.

Về phía chị Tuyết, sau khi kích thích buồng trứng, bác sĩ chọc hút được 16 trứng trưởng thành và tiến hành thụ tinh bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), tạo được 9 phôi ngày 3.

Nhờ hệ thống nuôi phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), các chuyên viên phôi học theo dõi sự phát triển của phôi liên tục và lựa chọn được 2 phôi ngày 5 cùng 1 phôi ngày 6 có tiềm năng phát triển tốt.

Tuy nhiên, phôi ngày 6 sau đó được đánh giá chất lượng kém, không đủ điều kiện sinh thiết. Chuyên viên phôi học chỉ thực hiện PGT-A trên 2 phôi ngày 5.

Kết quả cho thấy một phôi có bất thường về số lượng NST, phôi còn lại có bộ NST bình thường.

"Đây là phôi duy nhất đạt chuẩn sau sàng lọc, do đó cực kỳ quý giá đối với vợ chồng chị Tuyết", bác sĩ Thảo nói.

Cắt polyp tử cung trước khi chuyển phôi duy nhất

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ siêu âm khảo sát buồng tử cung và phát hiện chị Tuyết có polyp lòng tử cung. Đây là tổn thương có thể ảnh hưởng đến khả năng phôi làm tổ hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai sớm.

Do đó, bác sĩ quyết định tạm hoãn chuyển phôi để phẫu thuật cắt polyp.

Hai tháng sau, khi nội mạc tử cung ổn định, bác sĩ canh thời điểm phù hợp để chuyển phôi duy nhất còn lại. Phôi làm tổ thành công, giúp chị Tuyết mang thai.

Thai kỳ được theo dõi đến tuần 39. Gia đình sau đó đón bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2 kg.

Sàng lọc phôi không phải chỉ định bắt buộc cho mọi ca IVF

Theo bác sĩ Thảo, PGT-A là kỹ thuật giúp phát hiện một số bất thường về số lượng NST ở phôi trước khi chuyển, qua đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phôi phù hợp trong từng trường hợp.

Tuy nhiên, PGT-A không phải chỉ định bắt buộc cho tất cả người thực hiện IVF. Chiến lược điều trị cần được cá thể hóa dựa trên nhiều yếu tố như tuổi, nguyên nhân hiếm muộn, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng và tiền sử điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng hiếm muộn, đặc biệt phụ nữ trên 35 tuổi, người từng thất bại chuyển phôi nhiều lần hoặc sảy thai liên tiếp nên đi khám sớm để được đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.