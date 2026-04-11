Đến nhà em ruột phát hiện 4 người trong gia đình tử vong
Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.
Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều nguyên nhân vụ việc bốn người trong gia đình tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến , tỉnh Gia Lai tử vong .
Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, ngụ thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà TTĐ (63 tuổi, cùng thôn) phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong.
Các nạn nhân được xác định gồm: bà TTĐ, chị TTC (37 tuổi, con bà Đ) và hai cháu ngoại NXH (15 tuổi) và cháu NXH (15 tuổi).
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Cát Tiến báo cáo đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng chủ trì khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.
Như PLO đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10-4, người dân phát hiện bốn người trong gia đình bà TTĐ (63 tuổi, ngụ thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Trước khi sự việc được phát hiện, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà bà Đ.
Tại hiện trường, có nhiều dấu vết nghi cháy nổ, nhiều rơm bị cháy, mái tôn bị hư hỏng. Được biết, ba mẹ con chị C sinh sống với bà Đ nhiều năm nay.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tựPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhàPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.
Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương MỹPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.
Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.
Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú QuốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sựPháp luật - 1 ngày trước
Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.
Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy NhơnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
