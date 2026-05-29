Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán thuốc lá “Dominix” tẩm ma túy cho học sinh, sinh viên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Nam Phước phát hiện trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ (hay còn gọi là thuốc lá Dominix – dạng thuốc lá có tẩm chất ma túy). Loại thuốc lá này gây cảm giác sảng khoái, ảo giác, nghiện cho người sử dụng.

Trước tình hình trên, Công an xã Nam Phước nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguồn cung cấp số thuốc lá Dominix trên địa bàn.

Công an xác định: Bà Phạm Thị H (SN 1980, trú thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) là đối tượng cung cấp số thuốc lá Dominix trên địa bàn bàn xã.

Ngày 4/2/2026, Công an xã Nam Phước tiến hành tiến hành triệu tập bà Phạm Thị H để làm việc.

Công an xác định trong số thuốc lá Dominix có chứa chất ma túy. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, bà Phạm Thị H khai nhận: Từ khoảng thời gian đầu tháng 1/2026 đến ngày 4/2/2026, nhận thấy trên địa bàn có nhiều người tìm mua thuốc lá Dominix, bà đã chủ động tìm nguồn hàng trên mạng xã hội Facebook để mua về bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Đặc biệt, ngày 31/1/2026, bà H mua 750 điếu thuốc lá Dominix qua mạng xã hội với giá 40.000 đồng/điếu. Sau khi mua về, bà H về bán lại cho các đối tượng: Văn Anh T (SN 2007, trú tại thôn Bình An, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), Lê Viết D (SN 2005, trú tại thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng), Lư Thị Ngọc N (SN 2000, trú thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), Hồ Phước H (SN 2009 trú tại thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) và nhiều đối tượng khác trên địa bàn xã Nam Phước, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng với giá từ 50.000 đồng/01 điếu đến 80.000 đồng/01điếu để kiếm lời.

Các đối tượng sau khi mua số thuốc lá Dominix trên thì về tiếp tục bán lại cho nhiều đối tượng khác với giá từ 60.000 đồng/01điếu đến 90.000 đồng/01điếu để kiếm lời.

Công an xã Nam Phước thu giữ được 335 điếu thuốc lá Dominix. Qua giám định, xác định: Bên trong số thuốc lá Dominix có chứa chất ma túy.

Ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng PC04) ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Phạm Thị H, Văn Anh T, Lê Viết D, Lư Thị Ngọc N, Hồ Phước H về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” thuốc lá “Dominix”. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Công an, vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy khi liên tục biến tướng, "núp bóng" dưới nhiều hình thức khác nhau để len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt nhắm đến học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Hiện nay, ngoài thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, các đối tượng còn ngụy trang ma túy dưới dạng tinh dầu, kẹo, bánh, nước uống, thực phẩm chức năng, thảo mộc sấy khô, tem giấy, viên nén hoặc các sản phẩm có bao bì bắt mắt, mùi vị hấp dẫn nhằm đánh lừa người sử dụng.

Đáng lo ngại, các sản phẩm này thường được quảng bá trên mạng xã hội, hội nhóm kín hoặc ứng dụng nhắn tin với những lời mời gọi như "giúp thư giãn", "không gây nghiện", "tăng tỉnh táo", "giảm căng thẳng", khiến nhiều người chủ quan, thiếu hiểu biết và vô tình trở thành nạn nhân của ma túy trá hình.

Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến những biểu hiện bất thường của con em; nhà trường và gia đình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy núp bóng dưới các dạng sản phẩm tiêu dùng.

Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.