Tín dụng đen len lỏi học đường, kéo theo nhiều hệ lụy

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt nhắm tới thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên - những người còn hạn chế về nhận thức, thiếu kỹ năng quản lý tài chính và dễ bị dụ dỗ.

Hình ảnh các đối tượng chuẩn bị tờ rơi hỗ trợ vay tiền. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 23/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Ninh đã cho nhiều người vay tiền, trong đó chủ yếu là học sinh từ 16 đến 18 tuổi, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hiện vụ án đã được khởi tố để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo cơ quan Công an, đây là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ “tín dụng đen”. Nhiều thanh thiếu niên do thiếu hiểu biết, tâm lý đua đòi, ham chơi hoặc tiêu xài vượt khả năng đã tìm đến các khoản vay nhanh không cần thế chấp. Ban đầu, số tiền vay thường không lớn, tuy nhiên lãi mẹ đẻ lãi con khiến người vay nhanh chóng mất khả năng chi trả.

Từ áp lực nợ nần, không ít trường hợp đã phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… Thậm chí, nhiều người còn bị các đối tượng xấu đe dọa, khống chế, ép buộc thực hiện hành vi phạm tội khác.

Đáng lo ngại, các đối tượng cho vay lãi nặng hiện nay thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng điện thoại và các hội nhóm học sinh để tiếp cận người vay. Những lời quảng cáo như “vay nhanh - nhận tiền ngay”, “không cần thế chấp”, “không cần gặp mặt”, “chỉ cần căn cước công dân là có tiền” được tung ra nhằm đánh trúng tâm lý cần tiền gấp của nhiều người trẻ.

Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn đó là mức lãi suất “cắt cổ”, cùng các hình thức đòi nợ kiểu “xã hội đen”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tương lai của nhiều thanh thiếu niên.

Cảnh giác với tín dụng đen, nhất là học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng dễ trở thành “con mồi” của tín dụng đen do nhận thức pháp luật còn hạn chế, tâm lý thích thể hiện bản thân hoặc cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Khi không còn khả năng trả nợ, nhiều trường hợp đã bị lôi kéo hoặc tự phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, gây hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh, vay qua mạng xã hội, các ứng dụng không rõ nguồn gốc hay những lời quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “nhận tiền trong 5 phút”…

Các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quan tâm, quản lý việc sử dụng tiền bạc, điện thoại và mạng xã hội của con em; thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, định hướng lối sống lành mạnh, tránh tâm lý đua đòi, ham hưởng thụ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tác hại của “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp liên quan đến vay nợ hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng hoặc hội nhóm cho vay không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; không tham gia vay hộ, đứng tên vay hộ hoặc quảng bá cho các ứng dụng vay tiền trái phép.