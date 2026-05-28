Tín dụng đen len lỏi học đường, kéo theo nhiều hệ lụy
GĐXH - Tình trạng hoạt động “tín dụng đen” đang len lỏi vào đời sống học đường với nhiều chiêu trò tinh vi khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy nợ nần và kéo theo hàng loạt hệ lụy vi phạm pháp luật.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt nhắm tới thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên - những người còn hạn chế về nhận thức, thiếu kỹ năng quản lý tài chính và dễ bị dụ dỗ.
Trước đó, ngày 23/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Ninh đã cho nhiều người vay tiền, trong đó chủ yếu là học sinh từ 16 đến 18 tuổi, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Hiện vụ án đã được khởi tố để tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo cơ quan Công an, đây là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ “tín dụng đen”. Nhiều thanh thiếu niên do thiếu hiểu biết, tâm lý đua đòi, ham chơi hoặc tiêu xài vượt khả năng đã tìm đến các khoản vay nhanh không cần thế chấp. Ban đầu, số tiền vay thường không lớn, tuy nhiên lãi mẹ đẻ lãi con khiến người vay nhanh chóng mất khả năng chi trả.
Từ áp lực nợ nần, không ít trường hợp đã phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… Thậm chí, nhiều người còn bị các đối tượng xấu đe dọa, khống chế, ép buộc thực hiện hành vi phạm tội khác.
Đáng lo ngại, các đối tượng cho vay lãi nặng hiện nay thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng điện thoại và các hội nhóm học sinh để tiếp cận người vay. Những lời quảng cáo như “vay nhanh - nhận tiền ngay”, “không cần thế chấp”, “không cần gặp mặt”, “chỉ cần căn cước công dân là có tiền” được tung ra nhằm đánh trúng tâm lý cần tiền gấp của nhiều người trẻ.
Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn đó là mức lãi suất “cắt cổ”, cùng các hình thức đòi nợ kiểu “xã hội đen”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tương lai của nhiều thanh thiếu niên.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng dễ trở thành “con mồi” của tín dụng đen do nhận thức pháp luật còn hạn chế, tâm lý thích thể hiện bản thân hoặc cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân. Khi không còn khả năng trả nợ, nhiều trường hợp đã bị lôi kéo hoặc tự phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, gây hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh, vay qua mạng xã hội, các ứng dụng không rõ nguồn gốc hay những lời quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “nhận tiền trong 5 phút”…
Các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quan tâm, quản lý việc sử dụng tiền bạc, điện thoại và mạng xã hội của con em; thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, định hướng lối sống lành mạnh, tránh tâm lý đua đòi, ham hưởng thụ.
Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tác hại của “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp liên quan đến vay nợ hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng hoặc hội nhóm cho vay không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; không tham gia vay hộ, đứng tên vay hộ hoặc quảng bá cho các ứng dụng vay tiền trái phép.
Bắc Ninh: Bóc gỡ đường dây phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, bình luận viên nhận lương 50-70 triệu đồng/người/thángPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.
Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam HưngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Sơn (trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng “nổ chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - “Nổ” quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể “chạy án”, Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).
Rủ bạn cùng nhóm Facebook đầu tư mua đất, rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin có nhiều thửa đất giá rẻ, Hường kêu gọi các thành viên trong nhóm Facebook chung tiền đầu tư để nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, 13 nạn nhân không hề biết đây là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để lừa đảo.
Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.
Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...
Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến ThànhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng TiktokPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.
Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giảPháp luật
GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.