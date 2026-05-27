Rủ bạn cùng nhóm Facebook đầu tư mua đất, rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin có nhiều thửa đất giá rẻ, Hường kêu gọi các thành viên trong nhóm Facebook chung tiền đầu tư để nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, 13 nạn nhân không hề biết đây là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để lừa đảo.
Ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến 2022, Nguyễn Thị Hường tham gia mạng xã hội Facebook trong nhóm "Hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế".
Quá trình giao lưu trong nhóm, Hường thông tin và rủ thành viên trong nhóm tham gia đầu tư, môi giới bất động sản tại TP Hạ Long (cũ) và tỉnh Hòa Bình. Đây là 2 khu vực hiện đang được nhiều người tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản.
Cụ thể, Hường cung cấp thông tin nhiều thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình cũ); thửa đất tại thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ, TP Hà Nội và thửa đất tại phường Hà Phong, TP Hạ Long (cũ, tỉnh Quảng Ninh) với giá rẻ hơn giá thị trường.
Sau đó đối tượng kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất. Hường cam kết sau khoảng 3 tháng đầu tư chuyển nhượng lại sẽ lãi từ 10-18% giá trị lô đất và tiền lời từ chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn.
Tin lời Hường, 13 người trong nhóm là đã chuyển tiền để đối tượng này đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện như cam kết.
Đến ngày 30/5/2022, Hường tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tổng số tiền Nguyễn Thị Hường đã nhận, chiếm đoạt của 13 nạn nhân hơn 11,6 tỷ đồng.
Sau đó, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Thị Hường khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.
