Bắt giữ Vũ Hoàng Long và nhiều đối tượng trong đường dây núp bóng doanh nghiệp 'mua bán nợ' để cưỡng đoạt tài sản
GĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng trong đường dây núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp "mua bán nợ" để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản do Vũ Hoàng Long (SN 1984; hộ khẩu thường trú: phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) cầm đầu.
Kết quả điều tra cho thấy, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long chuyển sang mô hình "mua bán nợ", thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.
Quá trình điều tra xác định, công ty của Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.
Cơ quan điều tra xác định các "Hợp đồng mua bán nợ" chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được. Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% - 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.
Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 02 - 05 người mặc đồng phục đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.
Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, Công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ", đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.
