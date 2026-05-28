Phát hiện lỗ hổng trên ứng dụng Chrome, có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa

Chiều 28/5, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đơn vị đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới trên trình duyệt Google Chrome liên quan đến mã CVE-2026-5281.

Lỗ hổng được gán mã CVE-2026-5281, thuộc dạng lỗi "use-after-free" trong thành phần Dawn, một dự án mã nguồn mở trong hệ sinh thái Chromium, đóng vai trò là bản triển khai chính thức của tiêu chuẩn WebGPU. Đây là lớp trung gian cho phép các ứng dụng web truy cập trực tiếp và hiệu quả vào khả năng tính toán, đồ họa của phần cứng.

Theo Công an TP Hà Nội, lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công từ xa, sau khi chiếm được quyền kiểm soát tiến trình kết xuất (renderer), có thể thực thi mã tùy ý thông qua một trang HTML độc hại.

Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dùng nhanh chóng cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn thông tin - (ảnh CAHN).

Để tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân và quản trị viên hệ thống sử dụng Google Chrome hoặc các trình duyệt nhân Chromium khẩn trương cập nhật bản vá mới nhất: Đối với Windows và macOS: phiên bản 146.0.7680.177/178; đối với Linux phiên bản 146.0.7680.177.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu định kỳ, sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực đa yếu tố, đồng thời giới hạn quyền truy cập hệ thống.

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai giải pháp giám sát mạng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu tấn công hoặc hoạt động bất thường; tránh truy cập các website không rõ nguồn gốc, liên kết lạ được gửi qua email, mạng xã hội hoặc từ các nguồn không đáng tin cậy trên internet.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.