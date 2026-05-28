Phát hiện lỗ hổng trên ứng dụng Chrome, có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa

Thứ năm, 15:10 28/05/2026 | Pháp luật
GĐXH - Trước nguy cơ tin tặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới trên Google Chrome để tấn công, thực thi mã độc từ xa, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dùng nhanh chóng cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn thông tin.

Chiều 28/5, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đơn vị đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới trên trình duyệt Google Chrome liên quan đến mã CVE-2026-5281.

Lỗ hổng được gán mã CVE-2026-5281, thuộc dạng lỗi "use-after-free" trong thành phần Dawn, một dự án mã nguồn mở trong hệ sinh thái Chromium, đóng vai trò là bản triển khai chính thức của tiêu chuẩn WebGPU. Đây là lớp trung gian cho phép các ứng dụng web truy cập trực tiếp và hiệu quả vào khả năng tính toán, đồ họa của phần cứng.

Theo Công an TP Hà Nội, lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công từ xa, sau khi chiếm được quyền kiểm soát tiến trình kết xuất (renderer), có thể thực thi mã tùy ý thông qua một trang HTML độc hại.

Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dùng nhanh chóng cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn thông tin.

Để tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân và quản trị viên hệ thống sử dụng Google Chrome hoặc các trình duyệt nhân Chromium khẩn trương cập nhật bản vá mới nhất: Đối với Windows và macOS: phiên bản 146.0.7680.177/178; đối với Linux phiên bản 146.0.7680.177.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu định kỳ, sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực đa yếu tố, đồng thời giới hạn quyền truy cập hệ thống.

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai giải pháp giám sát mạng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu tấn công hoặc hoạt động bất thường; tránh truy cập các website không rõ nguồn gốc, liên kết lạ được gửi qua email, mạng xã hội hoặc từ các nguồn không đáng tin cậy trên internet.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 4C khi chở khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã khiến một nữ du khách người Anh tử vong. Đáng chú ý, sau biến cố đau lòng, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tình trạng hoạt động “tín dụng đen” đang len lỏi vào đời sống học đường với nhiều chiêu trò tinh vi khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy nợ nần và kéo theo hàng loạt hệ lụy vi phạm pháp luật.

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Sơn (trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - “Nổ” quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể “chạy án”, Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin có nhiều thửa đất giá rẻ, Hường kêu gọi các thành viên trong nhóm Facebook chung tiền đầu tư để nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, 13 nạn nhân không hề biết đây là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để lừa đảo.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.

Pháp luật

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
