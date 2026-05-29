Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người tìm kiếm
GĐXH - Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) - một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.
Trên TPO, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thế Nhân (SN 1992, tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TPHCM, được biết đến với nghệ danh Mr. Nhân) để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.
Trước khi bị bắt, Mr. Nhân là một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam.
Theo Công an TPHCM, vụ việc nằm trong chuyên án VA0126Đ do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập nhằm triệt phá một tổ chức mua bán trái phép chất ma túy hoạt động theo hình thức liên tỉnh.
Thông tin từ Đội 3 - Phòng PC04 (Công an TP.HCM) cho biết, Mai Thế Nhân là một mắt xích quan trọng trong trong đường dây tội phạm ma túy gồm 140 đối tượng vừa bị triệt phá vào tháng 5/2026.
Mai Thế Nhân từng có tiền án và bị bắt trong quá trình lực lượng công an "lần theo dòng chảy của ma túy" để truy xét những cá nhân liên quan đường dây. Một số thông tin nghiệp vụ bước đầu xác định Mai Thế Nhân có liên quan trong vụ án đang được điều tra. Tuy nhiên, vai trò cụ thể cùng mức độ liên quan của Mai Thế Nhân hiện tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Thông tin Mai Thế Nhân bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
Nhiều người đồng loạt tìm kiếm thông tin về rapper này, trong khi các diễn đàn rap underground liên tục chia sẻ lại hình ảnh, sản phẩm âm nhạc và hành trình hoạt động của người này.
Theo VTC News, Mai Thế Nhân bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012-2013 với rap name ban đầu là MTN.
Sau đó, Mai Thế Nhân thành lập nhóm BR Boiz tại quê nhà, quy tụ gần 20 thành viên. Dù thời gian hoạt động với rap không quá dài, với vai trò leader của BR Boiz, Mr. Nhân vẫn kịp để lại dấu ấn trong cộng đồng.
Một thời gian sau, Mr. Nhân vướng vào vòng lao lý. Sau khi trở về, nam rapper đã gặp Skyler và được mời gia nhập SGM, liên tục phát hành nhiều MV như Quên hết đi, Old but gold, Lão nhị khải hoàn ca, Ngẫm (ft. Hades), Ma cô (ft. Lee7, 2Can, Yung Gun)...
Một số hình ảnh, bài giới thiệu lan truyền trong cộng đồng rap còn cho thấy Mr. Nhân thường xuyên xuất hiện trong phòng thu cùng các rapper underground, tham gia ghi hình MV, thực hiện sản phẩm âm nhạc với nhóm cộng sự.
Mai Thế Nhân từng tiết lộ dự định muốn kết hợp cũng nhiều tên tuổi lớn trong cộng đồng tổ chức một cuộc thi quy mô nhằm tim kiếm và hỗ trợ các tài năng mới.
