Tuyên Quang: Khởi tố tài xế xe máy chở du khách Anh tử vong trên Quốc lộ 4C
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 4C khi chở khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã khiến một nữ du khách người Anh tử vong. Đáng chú ý, sau biến cố đau lòng, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Ngày 28/5, Công an tỉnh Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 26/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính (SN 1984, trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 29/3/2026, Sùng Seo Chính điều khiển xe mô tô chở theo một du khách người Anh tham quan tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Khi di chuyển đến Km11+410 trên Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang, do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn, xe mô tô đã va chạm với một xe máy đi cùng chiều phía trước, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô tải đi ngược chiều.
Vụ tai nạn khiến nữ du khách người Anh bị thương nặng và tử vong sau đó.
Đặc biệt, sau khi nữ du khách qua đời, gia đình chị đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghĩa cử cao đẹp này đã để lại niềm xúc động sâu sắc, lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái và sự sẻ chia vượt qua mọi ranh giới quốc tịch.
Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như Quốc lộ 4C. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không chủ quan trong mọi tình huống.
