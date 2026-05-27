Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Sơn (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào tối ngày 17/5/2026, đối tượng Cao Văn Sơn đã thực hiện hành vi dâm ô đối với trẻ em tại khu vực thôn Song Khê, xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Sau khi gây án, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đối tượng Sơn đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tam Hưng để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng và thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ chức năng để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các hồ sơ tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với Cao Văn Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.