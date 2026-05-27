Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng

Thứ tư, 17:39 27/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Sơn (trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Sơn (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào tối ngày 17/5/2026, đối tượng Cao Văn Sơn đã thực hiện hành vi dâm ô đối với trẻ em tại khu vực thôn Song Khê, xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Sau khi gây án, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đối tượng Sơn đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tam Hưng để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Văn Sơn. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng và thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ chức năng để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các hồ sơ tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với Cao Văn Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng - Ảnh 2.Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi

Thanh niên dở trò dâm ô với nữ sinh lớp 6 ngay trên đường ở Đà Nẵng

Thanh niên dở trò dâm ô với nữ sinh lớp 6 ngay trên đường ở Đà Nẵng

Tạm giữ thầy giáo ở Bình Dương để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Tạm giữ thầy giáo ở Bình Dương để điều tra hành vi dâm ô nữ sinh lớp 6

Người đàn ông dâm ô bé gái 8 tuổi, chỉ dừng lại khi nghe tiếng của con trai

Người đàn ông dâm ô bé gái 8 tuổi, chỉ dừng lại khi nghe tiếng của con trai

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng “nổ chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng “nổ chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - “Nổ” quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể “chạy án”, Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Rủ bạn cùng nhóm Facebook đầu tư mua đất, rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Rủ bạn cùng nhóm Facebook đầu tư mua đất, rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin có nhiều thửa đất giá rẻ, Hường kêu gọi các thành viên trong nhóm Facebook chung tiền đầu tư để nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, 13 nạn nhân không hề biết đây là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để lừa đảo.

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.

Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...

Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế

Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.

Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

Xem nhiều

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Pháp luật

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Pháp luật
Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Pháp luật
Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế

Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top