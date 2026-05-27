Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng
GĐXH - Công an xã Tam Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Cao Văn Sơn (trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Sơn (SN 1995, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Trước đó, vào tối ngày 17/5/2026, đối tượng Cao Văn Sơn đã thực hiện hành vi dâm ô đối với trẻ em tại khu vực thôn Song Khê, xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Sau khi gây án, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, đối tượng Sơn đã chủ động đến trụ sở Công an xã Tam Hưng để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng và thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Tam Hưng đã khẩn trương vào cuộc xác minh hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ chức năng để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ vào các hồ sơ tài liệu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với Cao Văn Sơn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng “nổ chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - “Nổ” quen biết lãnh đạo ở Trung ương có thể “chạy án”, Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1971, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).
Rủ bạn cùng nhóm Facebook đầu tư mua đất, rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi đưa ra thông tin có nhiều thửa đất giá rẻ, Hường kêu gọi các thành viên trong nhóm Facebook chung tiền đầu tư để nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, 13 nạn nhân không hề biết đây là cái bẫy mà đối tượng giăng ra để lừa đảo.
Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồngPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.
Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...
Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuếPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến ThànhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng TiktokPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.
Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.
Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.
Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giảPháp luật
GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.