Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Thứ tư, 09:34 27/05/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
GĐXH - Mặc dù không có giấy phép liên quan đến xử lý chất thải nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng gần 4 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 3/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ (xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên), phát hiện 2 máy xúc đang thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng. Tại hiện trường ghi nhận 3 xe ô tô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nilong, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại).

 Tiến hành kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tài liệu điều tra của cơ quan Công an xác định: Mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã sử dụng 370.383 kilôgam chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ (xã Lương Bằng).

Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường gây bức xúc trong dư luận. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tốTự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam đối tượng đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Cùng chuyên mục

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn vụ lừa đảo 1,2 tỷ đồng

GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu giả danh công an, thông báo liên quan đến đường dây mua bán ma túy rồi liên tục đe dọa, gây áp lực nhằm ép chuyển số tiền 1,2 tỷ đồng.

Giám đốc, kế toán doanh nghiệp gạch ở Phú Thọ bị khởi tố vì trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế

GĐXH - Trốn hơn 4,4 tỷ đồng tiền thuế, Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố để điều tra về hành vi “trốn thuế”.

Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

29 thanh thiếu niên Gia Lai bị bắt giữ vì đánh nhau quay video rồi đăng Tiktok

GĐXH - Do mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên ở Gia Lai đã tụ tập, sử dụng xe mô tô mang theo hung khí để tìm đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, một số đối tượng đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Hà Tĩnh: Đánh người gây thương tích vì tranh chấp đất đai

GĐXH - Do tranh chấp trong quá trình sử dụng đất, Thắng dùng tay đấm vào mặt ông T. khiến nạn nhân tổn thương sức khỏe 38%.

Thái Nguyên: Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông rút dao chống đối lực lượng chức năng

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông 60 tuổi ở Thái Nguyên bị khởi tố sau hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng chức năng.

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

GĐXH - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại quán bar Revo, Công an TPHCM lần theo các mắt xích, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy. 50 đối tượng đối tượng bị khởi tố, 11 người đi cai nghiện bắt buộc.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Thiếu tiền xài, 3 thiếu niên giật 1,5 triệu đồng của người khuyết tật

Lợi dụng người khuyết tật đi lại khó khăn, 3 thiếu niên ở Gia Lai ra tay giật tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng ép nữ sinh xin lỗi, xé quần áo rồi quay video tại xã Thượng Phúc

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về tội trộm cắp tiền hòm công đức tại chùa

Video: Cận cảnh Công an TP.HCM đánh sập tụ điểm ma túy trong bar Revo, hàng chục đối tượng bị bắt giữ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

