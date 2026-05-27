Đổ gần 4 tấn chất thải san lấp đất dự án, giám đốc công ty bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 3/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra khu đất thuộc dự án Cụm công nghiệp Đặng Lễ (xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên), phát hiện 2 máy xúc đang thực hiện san lấp chất thải rắn xây dựng. Tại hiện trường ghi nhận 3 xe ô tô tải đổ trực tiếp xuống khu đất (gồm gạch, đá, túi nilong, đất lẫn các loại tạp chất chưa qua phân loại).

Tiến hành kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.

Hiện trường vụ việc tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tài liệu điều tra của cơ quan Công an xác định: Mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ phát triển Minh Hiếu đã sử dụng 370.383 kilôgam chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án thuộc Cụm công nghiệp Đặng Lễ (xã Lương Bằng).

Đây là địa điểm không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép hoạt động xử lý chất thải.

Hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường gây bức xúc trong dư luận. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.