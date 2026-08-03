Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ của Toyota giá 440 triệu đồng đẹp long lanh, động cơ hybrid hiện đại

Lý do giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross bất ngờ giảm sốc, rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander GĐXH - Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross đang vô cùng hấp dẫn nhờ giảm tới 100% phí trước bạ, đưa MPV 7 chỗ rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander.

MPV 7 chỗ của Toyota đẹp long lanh, động cơ hybrid hiện đại

Toyota Veloz Hybrid

Toyota tiếp tục mở rộng danh mục xe điện hóa tại Indonesia khi giới thiệu mẫu Veloz Hybrid tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Mẫu MPV này xuất hiện khoảng sáu tháng sau lần đầu ra mắt công chúng tại Gaikindo Jakarta Auto Week diễn ra hồi đầu năm.

Veloz Hybrid là mẫu xe hybrid thứ ba được Toyota lắp ráp trong nước, sau Innova Zenix Hybrid và Yaris Cross Hybrid. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm điện hóa có mức giá dễ tiếp cận nhất của hãng tại thị trường Indonesia.

Toyota phân phối Veloz Hybrid với bốn phiên bản gồm V, Q, Q Modellista và Q TSS Modellista.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh mã 2NR-VEX, sản sinh công suất 91 PS và mô-men xoắn 121 Nm. Kết hợp với động cơ đốt trong là mô-tơ điện cho công suất 80 PS và mô-men xoắn 141 Nm, giúp hệ truyền động hybrid đạt tổng công suất 111 PS. Đi kèm là hộp số E-CVT cùng bộ pin dung lượng 0,7 kWh. Cấu hình này cũng đang được Toyota ứng dụng trên Vios Hybrid và Yaris Cross Hybrid.

Đứng đầu dải sản phẩm là phiên bản Q TSS Modellista, được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Hệ thống này tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo xe phía trước khởi hành và kiểm soát nhầm chân ga.

Veloz Hybrid là mẫu xe hybrid thứ ba được Toyota lắp ráp trong nước

Hai phiên bản mang gói Modellista được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất nhằm tăng tính thể thao và khác biệt. Những điểm nhấn đáng chú ý gồm tùy chọn mui sơn đen, gương chiếu hậu và tay nắm cửa màu đen, bộ mâm hợp kim sơn đen, ăng-ten vây cá mập, gương gập điện tích hợp đèn chào, hốc đèn sương mù cỡ lớn, cản trước và sau thiết kế thể thao, các chi tiết mạ crôm tối màu ở cửa hậu, cảm biến đỗ xe phía trước, ốp vòm bánh xe màu đen, cụm đèn hậu nối liền với hiệu ứng đèn báo rẽ dạng chạy và màn hình giải trí gắn trên trần xe.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng mâm hợp kim 17 inch kết hợp lốp kích thước 205/50. Tuy nhiên, chỉ bản Q TSS Modellista được trang bị 6 túi khí, trong khi ba phiên bản còn lại chỉ có 2 túi khí. Bản tiêu chuẩn V cũng bị cắt giảm một số trang bị như camera quan sát 360 độ và màn hình giải trí trung tâm 10 inch, thay thế bằng màn hình có kích thước nhỏ hơn.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Hybrid

Tại Indonesia, Toyota phân phối Veloz Hybrid với bốn phiên bản gồm V, Q, Q Modellista và Q TSS Modellista. Giá bán dao động từ 303 triệu đến 389 triệu rupiah, tương đương khoảng 440-565 triệu đồng.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.