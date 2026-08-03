Rộng hơn Toyota Innova Cross, MPV 7 chỗ giảm sốc chỉ còn 395 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning để cạnh tranh Mitsubishi Xpander

MPV 7 chỗ MG G50 giảm giá

MG G50

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá mạnh ở phân khúc MPV. Trong đó, MG G50 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý khi giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn được một số đại lý đưa xuống chỉ còn từ 395 triệu đồng sau khi áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi. Mức giá này giúp mẫu MPV cỡ lớn trở thành đối thủ khó chịu của Mitsubishi Xpander, đặc biệt với khách hàng mua xe gia đình hoặc kinh doanh vận tải.

Theo thông tin từ đại lý, MG G50 MT COM có giá niêm yết 559 triệu đồng. Sau chương trình giảm giá đầu tiên, giá xe còn 445 triệu đồng. Nếu khách hàng đủ điều kiện hưởng thêm ưu đãi 50 triệu đồng dành cho người mua chiếc MG thứ hai, giá thực tế chỉ còn khoảng 395 triệu đồng. Những xe đang được bán thuộc lô sản xuất VIN 2025.Kinh nghiệm lái

Với mức giá này, MG G50 không chỉ thấp hơn đáng kể nhiều mẫu MPV phổ thông mà còn ngang ngửa một số mẫu hatchback hạng A. Đây là lợi thế lớn giúp mẫu xe có thêm sức hút trước những đối thủ quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio hay Hyundai Stargazer.

MG Việt Nam hiện phân phối G50 với ba phiên bản gồm MT COM, AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 559 triệu đồng, 698 triệu đồng và 749 triệu đồng. Trong đó, bản MT COM hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc MPV rộng rãi với chi phí đầu tư thấp, đặc biệt là người mua xe chạy dịch vụ hoặc gia đình đông thành viên.

Với mức giá thực tế chỉ từ 395 triệu đồng, kích thước vượt trội so với nhiều mẫu MPV cùng tầm tiền, động cơ tăng áp mạnh mẽ và khoang cabin rộng rãi, MG G50 đang tạo ra sức ép không nhỏ lên Mitsubishi Xpander. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm một mẫu MPV, xe gia đình hoặc xe kinh doanh dịch vụ có chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế.

Giá MPV 7 chỗ MG G50 và các đối thủ

Dòng xe Giá xe từ (triệu đồng) MG G50 559 GAC M6 Pro 699 Toyota Innova Cross 810 Hyundai Custin 820

Giá xe G50 và các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ trung

Đánh giá MPV 7 chỗ MG G50

Một trong những ưu điểm nổi bật của MG G50 nằm ở kích thước.

Một trong những ưu điểm nổi bật của MG G50 nằm ở kích thước. Xe có chiều dài 4.825 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.778 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm. Các thông số này giúp MG G50 sở hữu không gian nội thất lớn hơn phần lớn các mẫu MPV cỡ nhỏ, thậm chí có kích thước tương đương Toyota Innova Cross.

Trong khi đó, xét về mặt giá bán, MG G50 lại cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander. Điều này mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên không gian sử dụng thay vì kích thước xe nhỏ gọn.

Để đạt mức giá dễ tiếp cận, phiên bản MT COM được trang bị ở mức cơ bản. Xe sử dụng bộ mâm thép đi kèm ốp nhựa, nội thất bọc nỉ, toàn bộ ghế chỉnh cơ và hệ thống giải trí dạng radio thay cho màn hình cảm ứng. Dù vậy, khoang cabin vẫn được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi, phù hợp với nhu cầu của các gia đình hoặc doanh nghiệp vận tải.

MG G50 sở hữu lợi thế đáng kể khi sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L

Ở khía cạnh vận hành, MG G50 sở hữu lợi thế đáng kể khi sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ kết hợp hộp số sàn 6 cấp trên bản MT COM và hệ dẫn động cầu trước. Đây là mức công suất khá nổi bật trong phân khúc MPV phổ thông, mang lại khả năng vận hành linh hoạt ngay cả khi chở đủ người và hành lý.

Dù là phiên bản thấp nhất, MG G50 vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến lùi. Xe chưa được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, đổi lại vẫn đáp ứng tương đối đầy đủ các nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về chính sách hậu mãi, MG áp dụng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km đối với xe đăng ký biển trắng. Với xe đăng ký biển vàng phục vụ kinh doanh vận tải, thời hạn bảo hành là 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.