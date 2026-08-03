Vì sao giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm sốc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang ô tô điện?

Cạnh tranh Mazda CX-5, giá lăn bánh Hyundai Tucson giảm sốc tới 100 triệu đồng, rẻ ngang Mitsubishi Xforce GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Tucson bản Xăng tiêu chuẩn đang vô cùng hấp dẫn do được một số đại lý giảm gần 100 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 670 triệu đồng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 nhận ưu đãi đến 50 triệu đồng.





Giá xe Hyundai Grand i10 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 7, Hyundai đang có khuyến mại cho Grand i10 là giảm giá bằng tiền mặt lên tới 50 triệu đồng.

Theo đó, giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

Phân khúc xe hatchback hạng A ở Việt Nam ngày càng thu hẹp với các hãng xe sử dụng động cơ đốt trong. Xu hướng xe điện mini đang trở nên phổ biến ở thị trường trong nước bởi mức giá rẻ, chi phí sử dụng như xe máy.

Điều này khiến các dòng xe từng một thời là mơ ước khi sở hữu xe 4 bánh của người Việt Nam như KIA Morning, Hyundai Grand i10… rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thậm chí, KIA Morning do nhiều tháng rơi vào Top xe bán ế nên giờ đây thương hiệu Hàn Quốc đã không còn báo cáo doanh số.

Hyundai Grand i10 là cái tên duy nhất còn bám trụ ở phân khúc từng một thời rẻ nhất thị trường Việt Nam.

Trong tầm giá 300 triệu đồng, một số mẫu ô tô điện là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Thiết kế mới mẻ, hợp thời cùng mức giá lăn bánh dễ tiếp cận, chi phí bảo dưỡng rẻ và nhiên liệu 0 đồng là yếu tố quyết định đến tâm lý mua xe của người dùng.

Điều này khiến hãng xe Hàn Quốc phải triển khai những động thái mới nhất để cứu vớt doanh số Hyundai Grand i10.

Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Hyundai Grand i10 và các đối thủ

Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng

Kia Morning giá từ 369 triệu đồng

Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 hiện hành là phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024

Với phiên bản tiêu chuẩn - Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn, giá xe sau ưu đãi chỉ 310 triệu đồng, khá tương đương với VinFast VF3.

Tuy nhiên, điểm trừ mà người dùng phải đánh đổi là phiên bản này sử dụng số sàn chứ không phải tự động như VF3. Đương nhiên, với những khách hàng gia đình hiện nay sẽ không ưu tiên số sàn khi đi trong phố.

Hyundai Grand i10 hiện hành là phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024 với nhiều thay đổi về ngoại hình, thiết kế nội thất.

Hyundai Grand i10 duy trì động cơ xăng loại 4 xy-lanh 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

Xe có những tính năng an toàn tiêu chuẩn và có 2 lựa chọn sedan hoặc hatchback tuỳ nhu cầu sử dụng của khách hàng.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.