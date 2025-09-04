Đi ăn sáng, cô gái gặp lại mối tình đầu sau 16 năm, cái kết đẹp như phim
Cộng đồng mạng xúc động khi biết câu chuyện tình yêu đẹp như phim ở TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Trần Tiểu Lệ (33 tuổi), một nhân viên văn phòng. Vào một buổi sáng tháng 8, như thường lệ, cô ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Tình cờ thấy một quán ăn mới mở, Tiểu Lệ quyết định ghé vào. Cô lặng người khi nhận ra chủ quán là Lưu Quốc Cường – mối tình đầu của cô thời trung học.
Cả hai từng có mối tình trong sáng thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp, Quốc Cường ở lại quê nhà lập nghiệp, còn Tiểu Lệ tới thành phố khác học đại học, rồi đi làm.
Cuộc sống bận rộn khiến họ dần mất liên lạc.
Khoảnh khắc tái ngộ sau 16 năm diễn ra đầy bất ngờ. Ánh mắt vừa chạm nhau, ký ức tuổi trẻ bỗng ùa về khiến cả hai bối rối, rồi bật cười như chưa từng xa cách.
Từ những lời hỏi thăm đơn giản, họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau. Tiểu Lệ nhận ra Quốc Cường vẫn chân thành, hiền hậu như năm nào.
Tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, cả hai nhận ra sự đồng điệu vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình 2 bên đều vui mừng và hết lòng ủng hộ.
Cuối cùng, cặp đôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Nhiều người bình luận, đây là minh chứng tuyệt đẹp cho “tình yêu đích thực”, rằng nếu là duyên phận thì sau bao lâu cũng vẫn có thể tìm về bên nhau.
Một người viết: “Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ nhưng không thể xóa nhòa tình cảm chân thành. Nếu là định mệnh, tình yêu sẽ quay lại vào lúc thích hợp nhất”.
