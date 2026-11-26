Áp chảo cá hồi có khiến Omega-3 thất thoát?

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 chuỗi dài, chủ yếu gồm EPA và DHA. Đây là những chất béo có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, não bộ và hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, EPA và DHA thuộc nhóm axit béo không bão hòa đa, tương đối nhạy cảm với nhiệt độ cao và quá trình oxy hóa.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Antioxidants năm 2018 đã phân tích sự thay đổi của các axit béo Omega-3 trong cá hồi khi chế biến bằng những phương pháp khác nhau, gồm luộc, áp chảo và nướng. Kết quả cho thấy áp chảo và nướng làm tăng một số sản phẩm oxy hóa chất béo; trong đó, áp chảo ghi nhận mức tăng rõ hơn về các chỉ dấu oxy hóa so với những phương pháp còn lại.

Điều này cho thấy nhiệt độ cao, thời gian nấu kéo dài và sự tiếp xúc với không khí có thể ảnh hưởng đến chất lượng chất béo trong cá hồi. Tuy nhiên, không có nghĩa Omega-3 sẽ bốc hơi hoặc biến mất hoàn toàn khi áp chảo. Mức độ thay đổi còn phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế, thời gian chế biến, độ dày miếng cá và lượng chất béo bị thất thoát trong quá trình nấu. VnExpress đưa tin.

Hấp, luộc cá hồi có phải lựa chọn tốt hơn?

Nếu muốn hạn chế quá trình oxy hóa chất béo, hấp và luộc là những phương pháp đáng ưu tiên. Khi hấp, cá được làm chín nhờ hơi nước, không tiếp xúc trực tiếp với dầu nóng và thường không phải chịu nhiệt độ bề mặt cao như khi áp chảo. Luộc hoặc chần cũng giúp cá chín trong môi trường nước, hạn chế hiện tượng cháy xém.

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn từ một nghiên cứu công bố năm 2025 trên Journal of Food Composition and Analysis khi so sánh hấp với nướng trong giấy bạc ở một số loài cá cho thấy phương pháp hấp có khả năng giữ lại EPA và DHA tốt hơn. Tuy nhiên, kết quả này không thể áp dụng nguyên xi cho mọi loài cá hay mọi công thức chế biến.

Ngoài ra, hấp và luộc không đồng nghĩa với việc giữ nguyên toàn bộ vitamin và khoáng chất. Một số dưỡng chất có thể thay đổi hoặc hòa tan vào nước nấu. Vì vậy, nếu luộc cá hồi, có thể tận dụng phần nước dùng để nấu canh hoặc súp, thay vì đổ bỏ.

Cách hấp cá hồi mềm ngon, không bị khô

Để hấp cá hồi, nên chọn miếng cá tươi, có độ dày tương đối đồng đều. Sau khi rửa nhanh và thấm khô, có thể ướp nhẹ với một chút muối, tiêu, gừng thái sợi và hành lá. Không cần ướp quá nhiều gia vị để tránh làm mất hương vị tự nhiên của cá.

Đun nước trong nồi đến khi sôi, đặt cá lên xửng hấp, đậy nắp và điều chỉnh lửa vừa. Thời gian hấp thường khoảng 5-10 phút với miếng cá có độ dày vừa phải, nhưng cần điều chỉnh theo kích thước và độ dày thực tế. Cá cần được làm chín an toàn; theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá nên đạt nhiệt độ bên trong khoảng 63 độ C hoặc phần thịt chuyển đục và dễ tách thành thớ bằng nĩa.

Nếu vẫn yêu thích món cá hồi áp chảo, không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn. Nên dùng chảo chống dính, lượng dầu vừa phải, làm nóng chảo ở mức vừa, áp chảo trong thời gian phù hợp và tránh để bề mặt cá cháy đen. Không nên chiên quá lâu hoặc sử dụng lại dầu đã biến màu, có mùi khét.

Cá hồi chỉ thực sự phát huy giá trị khi được lựa chọn, bảo quản và chế biến hợp lý. Thay vì lo ngại rằng một lần áp chảo sẽ làm Omega-3 biến mất hoàn toàn, người nội trợ nên đa dạng cách nấu, ưu tiên hấp, luộc hoặc nấu canh thường xuyên, đồng thời kiểm soát nhiệt độ và thời gian khi chế biến.

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