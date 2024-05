Thịt lợn bẩn là thịt lợn thế nào?

Đối với thịt lợn đã bị ôi, một số người bán hàng thường tẩm ướp hàn the, muối diêm… để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng là thịt vẫn còn tươi. Do đó, khi mua thịt người tiêu dùng cần lưu ý miếng thịt có tẩm hàn the rất tươi, cầm thấy cứng nhưng khô, thớ thịt săn, không dính…

Khi cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, chảy dịch, có mùi, có độ đàn hồi kém. Trong trường hợp người bán còn pha phẩm màu với máu lợn để thoa vào miếng thịt cho thịt đẹp như thịt tươi. Loại thịt này khi rửa sẽ chuyển màu nhợt và có mùi tanh rất khó chịu. Thịt, mỡ có màu vàng cũng không nên mua”!

Để nhận biết cụ thể hơn thịt bẩn do nhiễm hóa chất hay nhiễm các mầm bệnh, nuôi bằng chất tăng trọng, chị em nên nắm rõ các thông tin dưới đây:



Thịt lợn mang mầm bệnh

Lợn mang bệnh gạo: Bạn có thể nhận thấy bằng mắt thường khi lợn bị bệnh gạo với những dấu hiệu như kén giun màu trắng, đốm trắng hình bầu dục và to bằng hạt đậu.

Lợn bị thương hàn: Xuất hiện những nốt xuất huyết lấm tấm hoặc nốt bầm, thịt nhão, tai bị tím.

Lợn bị dịch tả: Dưới da hoặc trên vành tai có những nốt xuất huyết lấm tấm như muỗi đốt.

Lợn bị tụ huyết trùng: Miếng thịt lợn tụ máu hoặc có những mảng bầm.

Lợn bị bệnh đóng dấu: Nhiều nốt tròn đỏ hoặc màu tía trên bề mặt da, kích thước các nốt này khác nhau nhưng có hình dạng như đóng dấu.

Lợn ăn tăng trọng, chất tạo nạc

Mùi vị: Thịt lợn siêu nạc bằng chất tăng trưởng, chất tạo nạc thường có mùi tanh hơn.

Màu sắc: Khác với màu hồng tươi của thịt lợn sạch, thịt lợn dùng tăng trọng có màu đỏ đậm, sáng bóng, da có thể xuất hiện nhưng đốm đỏ.

Lớp mỡ: Lợn siêu nạc thường có lớp mỡ mỏng khoảng 1cm, lỏng lẻo, phần nạc bám sát vào da. Thịt lợn sạch có lớp mỡ dày hơn, có màu trắng hoặc trắng ngà.

Khối thịt: Khối thịt lợn sạch chắc chắn, có độ đàn hồi tốt khi ấn xuống, thớ thịt đều, đường cắt mặt thịt khô ráo. Lợn ăn chất tăng trọng, tạo nạc thường có ứ nước bên trong, cục nạc nổi thành u, khi thái có chảy dịch vàng.

Thêm một cách thử khá hay ho cho chị em là với một miếng thịt dày khoảng 3 – 4 cm đặt trên một bề mặt phẳng mà không tự đứng được thì nó là thịt bẩn, được nuôi bằng cám tăng trọng.

Tóm lại, đi chợ thấy thịt lợn có dấu hiệu này đừng mua:

Thịt lợn có mùi lạ

Để phát hiện thịt lợn có mùi ôi thiu hay không bạn không cần phải dí mũi vào để ngửi, chỉ cần đưa miếng thịt ra trước mặt chỗ đầu hướng gió là sẽ cảm nhận thấy rõ mùi lạ này. Thực tế những miếng thịt bình thường có mùi hơi tanh của máu, còn thịt đã hỏng thì mùi hăng và hôi. Thịt này thường để lâu hoặc bảo quản không tốt nên bị hỏng.

Miếng thịt không có độ đàn hồi

Thông thường thịt lợn tươi thường có độ đàn hồi lớn, khi ấn ngón tay xuống rồi thả ra, vết lõm trên miếng thịt do ngón tay tạo thành sẽ nhanh chóng đầy lên và biến mất. Những miếng thịt không có độ đàn hồi như vậy có thể là thịt đông lạnh, được cấp đông, sau đó đem rã đông tự nhiên để bán. Thịt lợn ôi thiu cũng có thể xuất hiện tình trạng này.

Thịt lợn xỉn màu và có máu

Khi đi chợ mua thịt nếu thấy bề mặt thịt lợn có mảng màu khác thường như xám đen, đỏ đậm, đỏ đen thì không nên mua vì đây là dấu hiệu thịt lợn bẩn và kém tươi. Nhiều người vẫn tưởng những vết máu trên bề mặt thịt cho thấy thịt lợn còn tươi, vừa mới mổ. Trên thực tế, khi mổ lợn, những vết máu đã được lau sạch sẽ. Miếng thịt dính máu trên bề mặt có khả năng do người bán không có tâm, bôi lên để lừa người mua.

Thoạt nhìn miếng thịt lợn sũng nước

Miếng thịt trông có nhiều nước hoặc ướt sũng rất có khả năng đã bị người bán bơm nước, ngâm nước để tăng trọng lượng. Nếu thấy nước chảy ra từ miếng thịt lợn và người bán thường xuyên lấy khăn thấm thì bạn nên tránh xa vì thịt đó đã bị bơm nước.

Thịt lợn có hạch tuyệt đối không nên mua.

Thịt lợn có hạch bạch huyết

Hạch bạch huyết thường chứa mầm bệnh, vi khuẩn, mùi hôi, khó diệt được vi khuẩn dù nấu kỹ. Cổ lợn là phần thịt có nhiều hạch bạch huyết nhất. Bạn nên tránh mua những miếng thịt nổi hạch.

Da lợn có màu đỏ, nốt đỏ

Nếu lỗ chân lông chuyển sang màu đỏ, rất có khả năng miếng thịt đó được xẻ ra từ con lợn đã chết. Thịt lợn chết sẽ có màu đỏ sẫm, máu đặc màu đen đỏ, bốc mùi ôi và hôi rõ rệt. Tuyệt đối không mua thịt lợn có những đặc điểm này. Thực tế ai làm nghề buôn bán đều biết thịt lợn khi mổ ra sẽ có máu lợn. Sau khi mổ thịt lợn bình thường chảy máu, có màu đỏ tươi hօặc đỏ nhạt, cũng là loại thịt ngon. Thịt lợn có màu sẫm hơn có thể là thịt lợn chưa hết xuất huyết, trong thịt lợn có nhiều cục máu đông. Thịt lợn bị thâm đen có thể là thịt lợn chết. Vì vậy khi chọn thịt lợn bạn phải xem màu sắc của thịt lợn. Khônց phải thịt lợn càng sẫm màu thì ϲhất lượng càng tốt.

Thấy thịt lợn dính nhớt

Thịt lợn tươi bày bán ở chợ khi sờ vào bạn sẽ có cảm giác dẻo, hơi dính tay. Tuy nhiên, thịt ôi sẽ cho cảm giác dính kiểu hơi nhớt. Khi ngửi, nó không có mùi đặc trưng mà hơi ôi, chứng tỏ đã bị vi khuẩn xâm nhập. Những miếng thịt này nấu lên sẽ có mùi hôi, nếu ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Tóm lại, có nhiều cách để nhận biết thịt lợn có đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, chị em có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây:

4 món ngọt khiến mỡ bụng dày lên trông thấy, giảm cân ngày càng khó GĐXH - Thường xuyên ăn bỏng ngô, bánh ngọt, kẹo hay kem gây ra tình trạng dư thừa đường, làm tích trữ mỡ bụng.

2 thói quen giúp giảm cân, tiêu mỡ bụng cấp tốc trong mùa hè GĐXH - Vào mùa hè, bạn cần bổ sung men vi sinh và chọn trái cây, rau củ phù hợp để tăng tốc độ giảm mỡ bụng.