Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Tốt bậc nhất thế giới, dinh dưỡng vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/5

Cá là một trong những thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, axit béo omega-3. Chính vì vậy, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mọi người ăn cá khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe.

Khi nhắc đến các loại cá bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi. Tuy nhiên, tại Việt Nam có một loại cá dân dã, bổ dưỡng chẳng kém gì cá hồi nhưng lại có giá thành rẻ hơn. Đó chính là cá trích.

Cá trích lọt top các loại cá tốt nhất thế giới

Tháng 2 năm 2023, chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline đã công bố danh sách 12 loại cá tốt nhất để thêm vào chế độ ăn. Trong danh sách xuất hiện nhiều loại cá quen thuộc với người Việt Nam như cá ngừ ở vị trí số 10, cá mòi (8), cá thu (5), cá tuyết (2), cá hồi (1). Cá trích được xếp ở vị trí thứ 3, trở thành 1 trong 3 loại cá tốt nhất.

Món cá trích ăn kèm khoai tây.

Chia sẻ trong một bài viết trên trang tin Real Simple, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Kristen Carli đánh giá cá trích là một trong những lựa chọn tốt nhất để thêm vào chế độ ăn uống lành mạnh.

“Cá trích giàu omega-3, vitamin B12 cùng nhiều dưỡng chất khác. Mọi người có thể dễ dàng chế biến cá trích thành nhiều món ăn khác nhau chẳng hạn như làm salad, ăn cùng với bánh mì nguyên hạt, làm sushi, nướng,...”, chuyên gia cho biết.

Khi xét đến thành phần dinh dưỡng, hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong cá trích thậm chí còn vượt qua cả cá hồi ở vị trí số 1.

Căn cứ theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), hàm lượng dinh dưỡng trong 100g cá trích và 100g cá hồi bao gồm:

Bảng so sánh thành phần dinh dưỡng của cá trích và cá hồi.

Có thể thấy, trong 100g cá trích, hàm lượng protein và các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, phốt pho, kali, selen,... đều vượt trội hơn cá hồi. Tuy nhiên, khi xét đến các loại vitamin trong hai loại cá, hầu hết hàm lượng của các loại vitamin trong cá hồi đều nhỉnh hơn trong cá trích, ngoại trừ vitamin B2 và vitamin B12.

Nhờ có hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, cá trích đem đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

Cá trích tốt cho sức khỏe

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ WebMD, cá trích đã được chứng minh là có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo omega-3 trong cá trích có thể làm giảm triglyceride, cholesterol “xấu” LDL và tăng cholesterol “tốt” HDL, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, xơ vữa động mạch. Axit béo omega-3 cũng đã được chứng minh là có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc chứng loạn nhịp tim.

Cá trích giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Tốt cho não bộ: Cá trích là nguồn cung cấp axit béo omega-3 EPA và DHA dồi dào, có tác dụng bảo vệ hệ thần kinh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng EPA và DHA có thể làm giảm nguy cơ mắc sa sút trí tuệ và có lợi với những người mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lo âu. Ngoài ra, vitamin B12 có thể bảo vệ và duy trì hoạt động của tế bào thần kinh.

- Bổ máu: Vitamin B12 trong cá trích cũng hỗ trợ quá trình tạo ra các tế bào hồng cầu của cơ thể. Ngoài ra, trong cá trích còn có hàm lượng sắt cao, giúp cơ thể sản xuất hemoglobin - chất trong tế bào hồng cầu - giúp máu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, trang WebMD viết.

Cá trích ở Việt Nam có giá thành rẻ

Cá trích phân bố khá rộng rãi trên các vùng ven biển Việt Nam. Cá trích thường được đánh bắt ở các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình (cũ),...

Cá trích ở Việt Nam có giá thành rẻ.

Cá trích tươi ở Việt Nam có giá dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg tuỳ kích thước. Mức giá này được đánh giá là khá rẻ, chỉ bằng 1/5 so với cá hồi (cá hồi Sapa tươi fillet có giá dao động 500.000 - 550.000 đồng/kg).

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, giá thành rẻ, cá trích là một lựa chọn hoàn hảo để thêm vào chế độ ăn uống lành mạnh. Do đó, khi đi chợ nếu thấy cá trích, mọi người chớ nên bỏ qua.