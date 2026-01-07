Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân

Óc heo hầm ngải cứu có thực sự tốt như lời đồn?

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, óc heo thực chất không phải là 'thần dược' cho não bộ như nhiều người lầm tưởng. Xét về thành phần dinh dưỡng, mặc dù có chứa một số chất béo và protein, nhưng lượng cholesterol trong óc heo cực kỳ cao. Chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ óc heo, cơ thể đã nạp vào lượng cholesterol vượt xa mức khuyến nghị hằng ngày.

Nữ tiến sĩ nhấn mạnh rằng, để có một bộ não khỏe mạnh và giấc ngủ ngon, cơ thể cần sự tổng hòa của nhiều yếu tố như vitamin B, Omega-3, magie và một chế độ sinh hoạt điều độ, chứ không chỉ dựa vào việc ăn óc động vật.

Óc heo hầm ngải cứu - món ăn đặc biệt được nhiều người yêu thích nhất là khi thời tiết trở lạnh.

Tại sao không nên lạm dụng óc heo hầm ngải cứu?

Nhiều người có thói quen hầm óc heo với lá ngải cứu vì cho rằng sự kết hợp này sẽ tăng gấp đôi hiệu quả bồi bổ. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều chất béo bão hòa và cholesterol từ món ăn này có thể dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nó làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim – những căn bệnh có thể gây tổn thương não bộ không đảo ngược.

Tại các quốc gia phương Tây như Pháp hay Italy, nội tạng động vật nói chung và óc nói riêng ngày càng ít xuất hiện trong thực đơn hàng ngày. Xu hướng ẩm thực hiện đại đang dần loại bỏ các món ăn chứa quá nhiều mỡ máu để ưu tiên bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

6 nhóm người 'đại kỵ' với món óc heo hầm ngải cứu

Tiến sĩ Giang khuyến cáo 6 nhóm đối tượng sau đây nên gạch tên món ăn này khỏi thực đơn hoặc hạn chế tối đa:

1. Người cao tuổi: Hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa chất béo đã suy giảm.

2. Người có chỉ số mỡ máu cao: Ăn óc heo khiến tình trạng rối loạn lipid máu trở nên trầm trọng hơn.

3. Bệnh nhân tăng huyết áp: Lượng cholesterol cao gây xơ cứng mạch máu, làm khó kiểm soát huyết áp.

4. Người mắc bệnh đái tháo đường: Cần kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn để tránh biến chứng tim mạch.

5. Người có tiền sử hoặc đang điều trị bệnh tim mạch: Nguy cơ gây tắc nghẽn mạch máu rất cao.

6. Người thừa cân, béo phì: Món ăn này cung cấp năng lượng dư thừa và chất béo xấu, gây khó khăn cho việc giảm cân.

Lời khuyên từ chuyên gia: Nếu vẫn muốn thưởng thức món ăn này vì sở thích, bạn chỉ nên ăn với số lượng rất ít và thỉnh thoảng mới ăn. Tuyệt đối không ăn liên tục hoặc ăn vào buổi tối để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

Thay vì trông chờ vào óc heo, người dân nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều cá, rau xanh, trái cây tươi và thực hiện vận động thể chất thường xuyên. Đây mới chính là "chìa khóa" bền vững để có một trí tuệ minh mẫn và cơ thể khỏe mạnh.

