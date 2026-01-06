Người bị gout vẫn cần đạm: 4 thực phẩm ăn đúng không lo tăng axit uric

4 thực phẩm giàu đạm an toàn cho người bị gout, giúp hạn chế tăng axit uric

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, quan niệm "người bị gout phải kiêng hoàn toàn thịt cá" là không đúng. Kiêng quá mức gây suy dinh dưỡng và mất cơ làm tăng dị hóa đạm dẫn đến tăng acid uric hơn.

Người bệnh gout vẫn cần 0,8-1 g protein/kg/ngày. Nên ăn thịt trắng (gà bỏ da, cá trắng) hay trứng và protein thực vật (đậu hũ), tránh nội tạng và hải sản đậm purin.

Người mắc bệnh gout không cần loại bỏ hoàn toàn chất đạm khỏi chế độ ăn, mà quan trọng là lựa chọn đúng nguồn đạm phù hợp. Một số thực phẩm giàu đạm có hàm lượng purin thấp hoặc trung bình, dễ tiêu hóa, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà không làm tăng đột ngột axit uric trong máu. Khi được sử dụng với khẩu phần hợp lý và chế biến đúng cách, các thực phẩm này có thể giúp người bệnh gout ăn uống cân bằng hơn, giảm nguy cơ tái phát cơn đau và bảo vệ sức khỏe lâu dài.