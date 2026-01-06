Người bị gout vẫn cần đạm: 4 thực phẩm ăn đúng không lo tăng axit uric
GĐXH - Nhiều người bị gout sợ đạm đến mức “kiêng sạch”, nhưng đây lại là sai lầm dễ khiến cơ thể suy nhược. Thực tế, chọn đúng loại thực phẩm giàu đạm không chỉ an toàn mà còn giúp người bệnh duy trì sức khỏe và hạn chế tái phát cơn gout.
4 thực phẩm giàu đạm an toàn cho người bị gout, giúp hạn chế tăng axit uric
Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang, quan niệm "người bị gout phải kiêng hoàn toàn thịt cá" là không đúng. Kiêng quá mức gây suy dinh dưỡng và mất cơ làm tăng dị hóa đạm dẫn đến tăng acid uric hơn.
Người bệnh gout vẫn cần 0,8-1 g protein/kg/ngày. Nên ăn thịt trắng (gà bỏ da, cá trắng) hay trứng và protein thực vật (đậu hũ), tránh nội tạng và hải sản đậm purin.
Người mắc bệnh gout không cần loại bỏ hoàn toàn chất đạm khỏi chế độ ăn, mà quan trọng là lựa chọn đúng nguồn đạm phù hợp. Một số thực phẩm giàu đạm có hàm lượng purin thấp hoặc trung bình, dễ tiêu hóa, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà không làm tăng đột ngột axit uric trong máu. Khi được sử dụng với khẩu phần hợp lý và chế biến đúng cách, các thực phẩm này có thể giúp người bệnh gout ăn uống cân bằng hơn, giảm nguy cơ tái phát cơn đau và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Người đàn ông phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày và ung thư đại tràng nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, gầy sút cân và mệt mỏi.
8 thực phẩm 'vàng' giúp giảm cholesterol rõ rệt, áp dụng sớm để thấy hiệu quả trong năm 2026Sống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Cholesterol cao không chỉ đến từ ăn uống nhiều dầu mỡ. Lựa chọn đúng thực phẩm hằng ngày có thể giúp hạ mỡ máu an toàn, cải thiện tim mạch rõ rệt nếu áp dụng sớm và đều đặn.
'Nửa thân dưới' có 4 dấu hiệu này, coi chừng tuổi thọ bị rút ngắn: Đàn ông tuổi 50 nhất định phải kiểm tra ngay!Sống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Không chỉ phụ nữ, nam giới cũng có giai đoạn "mãn dục" đầy biến động. Hãy quan sát 4 dấu hiệu ở nửa thân dưới để biết sức khỏe của bạn đang ở cấp độ nào.
5 loại dầu 'vàng' cho sức khỏe: Dùng đúng cách vừa tốt tim mạch, vừa không lo đầy bụngSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải loại dầu ăn nào cũng giống nhau. Có những loại dầu nếu dùng đúng cách sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, hỗ trợ tim mạch và giảm cảm giác đầy bụng sau ăn. Dưới đây là 5 loại dầu được chuyên gia khuyến nghị cùng cách chế biến đơn giản, dễ áp dụng trong bữa ăn hằng ngày.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
Người đàn ông 63 tuổi ở Phú Thọ nhập viện vì xơ gan, bác sĩ chỉ rõ 7 nhóm người này cần cảnh giácSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Người bệnh có tiền sử xơ gan nhiều năm, từng nhiều lần nôn ra máu, đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.
Ăn cá rất tốt nhưng 4 loại cá người Việt nên hạn chế để ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng cần tránh lạm dụng các loại cá giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư và duy trì sức khỏe lâu dài.
Ngồi đâu cũng ngủ được: Đừng mừng vội khi cơ thể xuất hiện tình trạng nàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người ngưỡng mộ khả năng "ngủ quên trời đất" ngay khi chạm gối hoặc ngồi đâu cũng ngủ được, nhưng y khoa cảnh báo: "ngủ giây lát" có thể là dấu hiệu cơ thể đang kiệt sức hoặc mắc bệnh lý tiềm ẩn.
3 cách giảm cân 'thần tốc' bằng củ cải trắng mà không lo thiếu chấtSống khỏe - 1 ngày trước
Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ cơ chế chuyển hóa mỡ thừa thông minh. Tìm hiểu cách sử dụng 'nhân sâm trắng' để cải thiện vóc dáng khoa học mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng cho cơ thể.
Người phụ nữ bị suy thận cấp vì nguyên nhân nhiều người Việt gặp phải, lặp lại mỗi ngày mà không biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nóng và tê khắp người, bàn chân sưng, người phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân và suy thận cấp.
Tế bào ung thư khởi phát từ đâu? Người Việt cần chủ động hơn để phòng bệnhSống khỏe
GĐXH - Dưới kính hiển vi, có thể nhận diện tế bào ung thư nhờ nhiều đặc điểm mô học bất thường như nhân tế bào to, hình dạng không đều, cấu trúc nhiễm sắc thể biến đổi và nhân con phì đại.