Những người cần hạn chế ăn loại rau này để tránh gây hại cho sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng của rau muống

VTC đưa tin, rau muống chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như nhiều chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin A và vitamin C, threonin, valin, leucin, tốt cho người kém ăn, thiếu chất đạm, phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhờ tác dụng hạ đường huyết.

Theo Đông y, rau muống tính hơi lạnh (tính này giảm khi nấu chín), có tính nhuận tràng nhẹ. Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS Đỗ Tất Lợi, rau muống được xếp vào nhóm thuốc điều trị bệnh tiêu hóa, lợi mật, điều trị vàng da và bệnh gan. Do giàu sắt, rau muống tốt cho người thiếu máu, phụ nữ mang thai.

Những người không nên ăn rau muống

Người mắc bệnh gút hoặc có axit uric cao

Gút là bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa purin, dẫn đến tình trạng tăng axit uric trong máu. Dù rau muống không thuộc nhóm thực phẩm chứa purin cực cao, một số chuyên gia vẫn khuyến nghị người bệnh nên kiểm soát lượng tiêu thụ.

Rau muống là một loại rau thân thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên tiêu thụ loại rau này.

Nguyên nhân là chế độ ăn của người mắc gút cần được xây dựng tổng thể nhằm giảm áp lực chuyển hóa và hạn chế các đợt viêm khớp cấp. Việc ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể làm mất cân bằng khẩu phần dinh dưỡng.

Đối với người có tiền sử đau khớp do gút hoặc chỉ số axit uric đang tăng cao, việc tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng rau muống phù hợp sẽ an toàn hơn là sử dụng tùy ý.

Người mắc bệnh sỏi thận

Rau muống chứa một lượng lớn oxalate do vậy khi được hấp thụ vào cơ thể, có thể dễ dàng kết tủa ở thận gây hình thành sỏi. Những người bị sỏi thận, viêm nhiễm đường tiết niệu do suy thận, nên hạn chế ăn rau muống do thành phần chứa nhiều muối khoáng, canxi và kali.

Tuyệt đối không nên tiêu thụ quá nhiều rau muống trong chế độ ăn hàng ngày. Thay vào đó người bị sỏi thận nên tìm kiếm các loại rau khác có ít oxalate để thay thế và đảm bảo sự cân đối và đa dạng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn.

Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, những người suy nhược cơ thể nặng thể hư hàn, sợ giá lạnh, chân tay lạnh không nên ăn rau muống. Người đang uống thuốc đông y mà ăn rau muống sẽ gây giã thuốc, giảm hiệu quả điều trị.

Rau này chứa quá nhiều đạm hoặc phân bón lá. Khi luộc, nước luộc rau sẽ có màu xanh nhạt, khi nguội màu nước biến thành xanh đen và có vẩn kết tủa đen gây hại cho cơ thể.

Người đang có vết thương, mụn nhọt trong quá trình điều trị, nếu ăn rau muống có thể gây sẹo lồi, mất thẩm mỹ.

Những người đang sử dụng thuốc Đông y

Bên cạnh đó, những người có cơ thể yếu và đang dùng thuốc Đông y cũng nên hạn chế tiêu thụ rau muống. Vì loại rau này có thể làm giảm hiệu quả chữa bệnh của thuốc.

Hướng dẫn cách chọn rau muống

Khi mua rau muống, bạn cần tránh mua bó rau có cọng to hơn bình thường. Đặc biệt, khi rửa rau muống, nếu thấy nước rửa rau nổi quá nhiều bong bóng thì bạn không nên ăn vì có nguy cơ rau bị nhiễm hóa chất từ nước rửa bát.

Bên cạnh đó, không nên chọn loại rau tươi bẻ giòn, lá màu xanh sẫm, mặt trên lá bóng mượt từ xa. Rau này chứa quá nhiều đạm hoặc phân bón lá. Khi luộc, nước luộc rau sẽ có màu xanh nhạt, khi nguội màu nước biến thành xanh đen và có vẩn kết tủa đen gây hại cho cơ thể.

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