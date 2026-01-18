Mới nhất
35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai

Chủ nhật, 20:00 18/01/2026 | Tâm sự

Ở tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.

Tôi năm nay 35 tuổi và đã có nhà riêng, xe riêng, công việc với mức thu nhập đủ để không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc. 

Trong mắt bạn bè, tôi là người thành đạt và có cuộc sống đáng mơ ước. Tôi cũng có không ít mối quan hệ, nhưng chưa quyết định gắn bó lâu dài với ai. Mọi người nói tôi kén chọn, còn tôi nghĩ đơn giản là mình chưa gặp người thật sự phù hợp.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi khá bằng phẳng cho đến một chuyến về quê thăm bạn cách đây vài tháng. 

Hôm đó là dịp hiếm hoi tôi được rảnh rỗi nên về nhà một người bạn thân chơi vài ngày. Bữa rượu tối hôm ấy chúng tôi uống nhiều, nói đủ thứ chuyện, từ công việc đến gia đình, từ quá khứ đến hiện tại. Sau đó tôi đã say đến mức không hề kiểm soát được mình đã làm gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng loạn khi nhận ra mình không nằm một mình mà cạnh tôi là cô cháu gái của bạn mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ. 

Tôi biết cô ấy từ trước, là người ở cháu họ xa nhà bạn tôi, trông coi nhà cửa và phụ giúp việc gia đình. Cô ấy xinh xắn, hiền, ít nói, học hết cấp 2 rồi ở nhà làm việc vặt.

- Ảnh 2.

Tôi không dám nghĩ tới việc cưới một cô gái mà gần như không biết gì về cô ấy (ảnh minh họa: AI)

Tôi không nhớ rõ chuyện đã xảy ra như thế nào trong đêm, chỉ biết đó là một sai lầm mà tôi không thể chối bỏ. Tôi về thành phố ngay trong ngày với cảm giác nặng nề và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi tưởng. Cách đây không lâu, bạn tôi gọi điện  báo tin cô cháu gái có thai.  Tôi chết lặng, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập ập đến trong đầu tôi cùng lúc. Phá bỏ cái thai là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một sinh linh đã hình thành, tôi không có quyền tước đi cơ hội sống của nó.

Tôi càng không dám nghĩ tới việc cưới một cô gái mà gần như không biết gì về cô ấy, ngoài việc cô trẻ, ít học, sống phụ thuộc và hoàn toàn khác với cuộc sống của tôi. Tôi không chắc mình có thể trở thành một người chồng đúng nghĩa khi lấy một người vợ như vậy.

Nhưng nếu cô ấy sinh con mà không có chồng, tôi lại thấy mình mang tội. Ở quê gánh nặng dư luận không hề nhẹ, cô ấy sẽ sống sao nổi với miệng lưỡi thế gian khi không chồng mà lại có con, và còn cả tương lai của cô ấy nữa. Tôi thực hoang mang và chưa tìm ra cách giải quyết mà chỉ biết dằn vặt sao mình lại mất kiểm soát làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người, trong đó có chính tôi.

Vỡ mộng sống thử, lúc muốn từ bỏ, cô gái lại phát hiện mang thaiVỡ mộng sống thử, lúc muốn từ bỏ, cô gái lại phát hiện mang thai

Chỉ sau 1 năm sống thử, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Nhưng lúc quyết tâm từ bỏ, trốn chạy khỏi cuộc tình chỉ mang đến đau khổ, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
