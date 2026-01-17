Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ' GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Tôi lên đây để hỏi xem trường hợp này là ai đúng ai sai, xin mọi người cho ý kiến công tâm chứ đừng "ném đá" tôi nhé. Chuyện là Tết năm ngoái, cũng là năm đầu tiên em dâu tôi về ăn Tết với gia đình chồng. Vợ chồng chú ấy ở riêng, đến Tết mới về.

Đầu tiên, nhà tôi không ép buộc con dâu phải sắm sửa quá nhiều, nhưng tôi nghĩ phận làm dâu thì nên xắn tay vào làm cùng mọi người. Đằng này, em dâu biếu tiền và góp Tết cho bố mẹ tôi từ tận 20 tháng Chạp, nhưng mãi chiều 28 Tết mới về. Suốt mấy ngày đó, cô ấy cũng chẳng đi sắm sửa cây cảnh, hoa tươi hay đồ ăn vặt gì cả. Tôi thấy cô ấy chỉ chuẩn bị một lễ dâng ban thờ nhà tôi, một lễ lên từ đường bên nội, một lễ bên ngoại rồi tất bật làm cơm cúng Tất niên, Giao thừa và ba ngày Tết. Cô ấy cũng lo liệu việc ra mộ mời các cụ về ăn Tết và đi chúc Tết họ hàng nội ngoại đầy đủ.

Thứ hai, thật lòng tôi vốn không ưa em dâu ngay từ đầu. Mà đã không ưa thì nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Đến cái cách cô ấy chào hỏi tôi cũng thấy ghét, nên tôi chỉ "ừ" trong họng cho có chứ không thể niềm nở được. Thế mà thấy tôi tất tả đi chợ ngày dăm bảy lần, cô ấy cũng chẳng mở mồm bảo: "Để em đi cùng chị". Cô ấy cứ kiểu như về nhà này chỉ cần nghe lời bố mẹ chồng và chồng là đủ rồi ấy.



Vì quá khó chịu, tôi đem chuyện mách với mẹ. Mẹ tôi nghe xong cũng thấy con dâu không ổn. Nhân tiện lúc mẹ em dâu gọi điện chúc Tết, mẹ tôi đã nói thẳng những điều không hài lòng đó. Thế nhưng, bà thông gia không hề nhận lỗi hay hứa bảo ban lại con mình, mà lại đáp trả rất sắc sảo: "Tôi thấy đây là chuyện riêng giữa nhà bà và con dâu, bà nên đóng cửa bảo nhau chứ vạch ra cho tôi xem thì lại xấu nếp nhà ra. Chúng mình sống lâu hơn các con thì nên làm gương cho tụi nó cách lắng nghe bằng cả hai tai và tâm minh tuệ, cách xây dựng quan hệ gia đình thay vì phán xét một chiều. Tôi xin dừng cuộc nói chuyện ở đây".

Đấy, mang tiếng là giáo viên mà khi người ta góp ý về con mình, bà ấy lại nói cái giọng đạo lý như vậy. Cuộc điện thoại đó em dâu tôi nghe thấy hết. Cô ấy cũng thuộc dạng "cao tay", không hề lồng lộn lên ngay lúc đó mà vẫn tỏ ra bình thường. Hai tuần sau, cô ấy mới gặp riêng mẹ tôi nói chuyện. Ý cô ấy là nếu không vừa ý điều gì thì nói trực tiếp với cô ấy để đôi bên thấu hiểu, chứ "đại kỵ" lôi bố mẹ cô ấy vào. Cô ấy còn bảo mẹ tôi từng làm dâu, làm mẹ, sau này tôi cũng đi làm dâu nhà khác mà lại ứng xử như vậy... Cuối cùng, cô ấy chốt lại: Nếu còn một lần tái diễn việc xúc phạm nhà ngoại, cô ấy sẽ ly hôn.

Kể từ đó, mẹ tôi im lặng, còn em dâu thì giữ khoảng cách rõ rệt. Ngày lễ cô ấy vẫn tặng quà, bố mẹ ốm vẫn thăm hỏi, nhưng tuyệt đối không thân thiết.

Đỉnh điểm là hôm nay, vợ chồng chú ấy sang thăm và báo lịch ăn Tết. Năm nay chúng nó ăn Tết bên ngoại. Em dâu nói thẳng với bố mẹ tôi rằng: Tết năm ngoái, mẹ tôi đã gọi điện đổ oan và xúc phạm bố mẹ cô ấy. Cô ấy đã nói chuyện thẳng thắn nhưng suốt một năm qua không nhận được lời xin lỗi hay xoa dịu nào từ mẹ tôi. Vì vậy, cô ấy xin phép thực hiện đúng nghĩa vụ: biếu Tết, chúc Tết bố mẹ chồng và họ hàng, dâng lễ gia tiên, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn ngủ hay sinh hoạt tại nhà chồng. Kiểu như khách đến chúc Tết thắp hương rồi về ấy, tôi thật không hiểu nổi cái kiểu hành xử gì luôn!

Bố tôi vốn không biết những mâu thuẫn ngầm này. Khi nghe em dâu nói ra, ông nổi trận lôi đình, mắng mẹ con tôi là "đàn bà lắm mồm", gây chuyện thị phi làm hỏng gia đình. Bố tôi xưa nay vốn rất chiều con dâu, chẳng biết cô ấy đã nói gì mà ông lại quay sang trách mắng vợ con mình như vậy.

H.P

LTS: Câu chuyện của H.P là câu chuyện "kinh điển" gia đình vào dịp Tết với những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu...

