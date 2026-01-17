Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Thứ bảy, 20:17 17/01/2026 | Tâm sự

GĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.

Mẹ gọi điện 'mắng vốn' thông gia, em dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng - Ảnh 1.Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Tôi lên đây để hỏi xem trường hợp này là ai đúng ai sai, xin mọi người cho ý kiến công tâm chứ đừng "ném đá" tôi nhé. Chuyện là Tết năm ngoái, cũng là năm đầu tiên em dâu tôi về ăn Tết với gia đình chồng. Vợ chồng chú ấy ở riêng, đến Tết mới về.

Đầu tiên, nhà tôi không ép buộc con dâu phải sắm sửa quá nhiều, nhưng tôi nghĩ phận làm dâu thì nên xắn tay vào làm cùng mọi người. Đằng này, em dâu biếu tiền và góp Tết cho bố mẹ tôi từ tận 20 tháng Chạp, nhưng mãi chiều 28 Tết mới về. Suốt mấy ngày đó, cô ấy cũng chẳng đi sắm sửa cây cảnh, hoa tươi hay đồ ăn vặt gì cả. Tôi thấy cô ấy chỉ chuẩn bị một lễ dâng ban thờ nhà tôi, một lễ lên từ đường bên nội, một lễ bên ngoại rồi tất bật làm cơm cúng Tất niên, Giao thừa và ba ngày Tết. Cô ấy cũng lo liệu việc ra mộ mời các cụ về ăn Tết và đi chúc Tết họ hàng nội ngoại đầy đủ.

Mẹ gọi điện 'mắng vốn' thông gia, em dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thứ hai, thật lòng tôi vốn không ưa em dâu ngay từ đầu. Mà đã không ưa thì nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Đến cái cách cô ấy chào hỏi tôi cũng thấy ghét, nên tôi chỉ "ừ" trong họng cho có chứ không thể niềm nở được. Thế mà thấy tôi tất tả đi chợ ngày dăm bảy lần, cô ấy cũng chẳng mở mồm bảo: "Để em đi cùng chị". Cô ấy cứ kiểu như về nhà này chỉ cần nghe lời bố mẹ chồng và chồng là đủ rồi ấy.

Vì quá khó chịu, tôi đem chuyện mách với mẹ. Mẹ tôi nghe xong cũng thấy con dâu không ổn. Nhân tiện lúc mẹ em dâu gọi điện chúc Tết, mẹ tôi đã nói thẳng những điều không hài lòng đó. Thế nhưng, bà thông gia không hề nhận lỗi hay hứa bảo ban lại con mình, mà lại đáp trả rất sắc sảo: "Tôi thấy đây là chuyện riêng giữa nhà bà và con dâu, bà nên đóng cửa bảo nhau chứ vạch ra cho tôi xem thì lại xấu nếp nhà ra. Chúng mình sống lâu hơn các con thì nên làm gương cho tụi nó cách lắng nghe bằng cả hai tai và tâm minh tuệ, cách xây dựng quan hệ gia đình thay vì phán xét một chiều. Tôi xin dừng cuộc nói chuyện ở đây".

Đấy, mang tiếng là giáo viên mà khi người ta góp ý về con mình, bà ấy lại nói cái giọng đạo lý như vậy. Cuộc điện thoại đó em dâu tôi nghe thấy hết. Cô ấy cũng thuộc dạng "cao tay", không hề lồng lộn lên ngay lúc đó mà vẫn tỏ ra bình thường. Hai tuần sau, cô ấy mới gặp riêng mẹ tôi nói chuyện. Ý cô ấy là nếu không vừa ý điều gì thì nói trực tiếp với cô ấy để đôi bên thấu hiểu, chứ "đại kỵ" lôi bố mẹ cô ấy vào. Cô ấy còn bảo mẹ tôi từng làm dâu, làm mẹ, sau này tôi cũng đi làm dâu nhà khác mà lại ứng xử như vậy... Cuối cùng, cô ấy chốt lại: Nếu còn một lần tái diễn việc xúc phạm nhà ngoại, cô ấy sẽ ly hôn.

Kể từ đó, mẹ tôi im lặng, còn em dâu thì giữ khoảng cách rõ rệt. Ngày lễ cô ấy vẫn tặng quà, bố mẹ ốm vẫn thăm hỏi, nhưng tuyệt đối không thân thiết.

Đỉnh điểm là hôm nay, vợ chồng chú ấy sang thăm và báo lịch ăn Tết. Năm nay chúng nó ăn Tết bên ngoại. Em dâu nói thẳng với bố mẹ tôi rằng: Tết năm ngoái, mẹ tôi đã gọi điện đổ oan và xúc phạm bố mẹ cô ấy. Cô ấy đã nói chuyện thẳng thắn nhưng suốt một năm qua không nhận được lời xin lỗi hay xoa dịu nào từ mẹ tôi. Vì vậy, cô ấy xin phép thực hiện đúng nghĩa vụ: biếu Tết, chúc Tết bố mẹ chồng và họ hàng, dâng lễ gia tiên, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn ngủ hay sinh hoạt tại nhà chồng. Kiểu như khách đến chúc Tết thắp hương rồi về ấy, tôi thật không hiểu nổi cái kiểu hành xử gì luôn!

Bố tôi vốn không biết những mâu thuẫn ngầm này. Khi nghe em dâu nói ra, ông nổi trận lôi đình, mắng mẹ con tôi là "đàn bà lắm mồm", gây chuyện thị phi làm hỏng gia đình. Bố tôi xưa nay vốn rất chiều con dâu, chẳng biết cô ấy đã nói gì mà ông lại quay sang trách mắng vợ con mình như vậy.

H.P

LTS: Câu chuyện của H.P là câu chuyện "kinh điển" gia đình vào dịp Tết với những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu... 

Quan điểm của bạn về vấn đề này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

Cùng chuyên mục

Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ

Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ

Tâm sự - 4 giờ trước

Chuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.

Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ

Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ

Tâm sự - 17 giờ trước

Tôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Tâm sự - 1 ngày trước

Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?

Tâm sự - 2 ngày trước

Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.

Xem nhiều

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Tâm sự
Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Tâm sự
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top