Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?

Tôi và chồng cưới nhau cách đây tròn 10 năm. Khi ấy, cả hai đều tay trắng, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong con hẻm chật chội, sống dè sẻn từng đồng. Tiền lương hai vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội.

Rồi tôi mang thai, sinh con đầu lòng. Sau khi sinh, sức khỏe tôi yếu, con thì quấy khóc liên miên, tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi mở lời nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp một thời gian. Tôi nghĩ mẹ chồng sẽ rất vui vì được bế ẵm cháu nhưng thật bất ngờ, bà đã từ chối.

Mẹ chồng đưa ra nhiều lý do, nào là nhà cửa ở quê không có ai trông, bố chồng tôi bệnh tật ốm yếu, bà không thể bỏ đi lâu ngày. Bà từ chối khiến tôi thất vọng vô cùng vì nghĩ bà không thương con cháu.

Nghĩ đến chuyện lúc vợ chồng tôi khó khăn bà không giúp khiến tôi vẫn thấy giận lắm (ảnh minh họa: AI)

Tôi giận mẹ chồng đến mức không muốnnghe thêm bất cứ lời giải thích nào, kể cả khi mẹ chồng chủ động gửi tiền hàng tháng để chúng tôi thuê người giúp việc trông con. Có lẽ từ đó, giữa tôi và mẹ chồng hình thành một khoảng cách vô hình.

Tôi vẫn làm tròn bổn phận con dâu về quê đúng lễ Tết, hỏi han khi cần thiết, nhưng tình cảm thì không mặn mà. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của người con dân đối với mẹ chồng chứ không giống tình cảm giữa người thân ruột thịt.

10 năm trôi qua, con tôi lớn dần, kinh tế gia đình ổn định hơn. Mối quan hệ với mẹ chồng vẫn như vậy, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc vợ chồng tôi khó khăn bà không giúp khiến tôi vẫn thấy giận lắm.

Cách đây vài ngày, tôi nhận được tin báo từ chồng rằng mẹ nhập viện vì bệnh nặng. Khi đó cảm giác trong tôi rất khó tả, vừa bồn chồn lo lắng, vừa giận dỗi, tủi thân.

Tôi nửa muốn về quê để chăm sóc bà trong những ngày ở viện nhưng nghĩ đến chuyện cũ lại cản bước chân tôi. Tôi có nên về chăm mẹ chồng hay chỉ gửi tiền, giống như cách bà từng làm với tôi ngày trước?