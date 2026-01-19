Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?

Thứ hai, 07:06 19/01/2026 | Tâm sự

Tôi vẫn giận mẹ chồng vì bà không lên chăm cháu khi tôi sinh con đầu lòng dù chuyện đã qua 10 năm.

Tôi và chồng cưới nhau cách đây tròn 10 năm. Khi ấy, cả hai đều tay trắng, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong con hẻm chật chội, sống dè sẻn từng đồng. Tiền lương hai vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội.

Rồi tôi mang thai, sinh con đầu lòng. Sau khi sinh, sức khỏe tôi yếu, con thì quấy khóc liên miên, tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi mở lời nhờ mẹ chồng lên trông cháu giúp một thời gian. Tôi nghĩ mẹ chồng sẽ rất vui vì được bế ẵm cháu nhưng thật bất ngờ, bà đã từ chối.

Mẹ chồng đưa ra nhiều lý do, nào là nhà cửa ở quê không có ai trông, bố chồng tôi bệnh tật ốm yếu, bà không thể bỏ đi lâu ngày. Bà từ chối khiến tôi thất vọng vô cùng vì nghĩ bà không thương con cháu.

- Ảnh 1.

Nghĩ đến chuyện lúc vợ chồng tôi khó khăn bà không giúp khiến tôi vẫn thấy giận lắm (ảnh minh họa: AI)

Tôi giận mẹ chồng đến mức không muốnnghe thêm bất cứ lời giải thích nào, kể cả khi mẹ chồng chủ động gửi tiền hàng tháng để chúng tôi thuê người giúp việc trông con. Có lẽ từ đó, giữa tôi và mẹ chồng hình thành một khoảng cách vô hình. 

Tôi vẫn làm tròn bổn phận con dâu về quê đúng lễ Tết, hỏi han khi cần thiết, nhưng tình cảm thì không mặn mà. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của người con dân đối với mẹ chồng chứ không giống tình cảm giữa người thân ruột thịt.

10 năm trôi qua, con tôi lớn dần, kinh tế gia đình ổn định hơn. Mối quan hệ với mẹ chồng vẫn như vậy, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc vợ chồng tôi khó khăn bà không giúp khiến tôi vẫn thấy giận lắm.

Cách đây vài ngày, tôi nhận được tin báo từ chồng rằng mẹ nhập viện vì bệnh nặng. Khi đó cảm giác trong tôi rất khó tả, vừa bồn chồn lo lắng, vừa giận dỗi, tủi thân. 

Tôi nửa muốn về quê để chăm sóc bà trong những ngày ở viện nhưng nghĩ đến chuyện cũ lại cản bước chân tôi. Tôi có nên về chăm mẹ chồng hay chỉ gửi tiền, giống như cách bà từng làm với tôi ngày trước?

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm "bị hành hạ"Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên

Cùng chuyên mục

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.

35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai

35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai

Tâm sự - 13 giờ trước

Ở tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.

Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai

Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Chỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…

Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ

Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ

Tâm sự - 1 ngày trước

Chuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.

Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ

Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Tâm sự - 2 ngày trước

Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Tâm sự - 3 ngày trước

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?

Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?

Tâm sự - 3 ngày trước

Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…

Xem nhiều

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Tâm sự

GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Tâm sự
Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Tâm sự
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự
Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top