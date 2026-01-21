Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn

Thứ tư, 07:00 21/01/2026 | Tâm sự

GĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn - Ảnh 1.Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.

Hôm nay, tôi đã chính thức lên tiếng "dạy dỗ" cô em chồng – nhân vật vốn dĩ đã "nổi danh" vì sự lười biếng và tính tình ích kỷ suốt bao lâu nay. Đúng là sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn...

Gia đình tôi hiện đang sống chung gồm bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và cô em chồng đang học lớp 12. Vì con còn nhỏ nên tôi chưa đi làm lại, nhưng kinh tế của hai vợ chồng rất vững vàng, chúng tôi tự lo được mọi thứ mà không cần nhờ vả nội ngoại.

Đối với tôi, mẹ chồng là một người tuyệt vời. Bà chăm cháu, đỡ đần tôi rất nhiều việc. Biết ý, tôi cũng luôn đối đãi tử tế với bà: thường xuyên mua sắm quần áo, mỹ phẩm cho mẹ, mỗi khi mẹ ốm đau cũng chỉ có một tay tôi nấu cháo, chăm sóc tận giường. Chồng tôi thì không có điểm gì để chê, anh kỹ tính và chăm con còn khéo hơn cả vợ. Thế nhưng, em chồng tôi lại là một "nhân vật đặc biệt" – không làm gì nhưng rất hay bày tỏ quan điểm kiểu "dạy đời".

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dù đã lớp 12 nhưng phòng ốc của cô nàng không khác gì "chuồng heo". Hồi tôi ở cữ, mẹ chồng và chồng là người phụ giúp chính, nhưng em chồng liên tục đâm chọc: "Sao mẹ không gọi chị M. dậy dọn dẹp đi, sinh 10 ngày là hết mệt rồi mà", hay "Ăn thì dậy mà ăn, bắt người ta bưng tận nơi như hoàng hậu". Trong khi đó, bản thân cô ta chẳng giúp được mẹ hay chị bất cứ việc gì. Ăn xong là tót lên phòng gọi video cho bạn trai. Mẹ nhắc thì cãi nhem nhẻm, cơm dọn ra không đúng ý là không ăn, cũng chẳng buồn dọn. Thậm chí, dùng đồ của cháu xong cũng vứt đó, bát ăn xong không thèm đưa ra đến bồn rửa... tất cả lại đến tay người chị dâu này.

Đỉnh điểm là hôm nay, con tôi bị sốt phải nằm viện. Mẹ chồng thương tôi chạy đi chạy lại vất vả nên đã cất công nấu cơm mang vào viện cho con dâu ăn để tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe. Vậy mà vừa vào thăm cháu, cô em chồng đã nói kháy:

“Mẹ thương con dâu thế này, sau này về già có được bát cháo nào của nó không?” rồi tiếp lời: “Mẹ bớt chiều chị dâu đi, nhìn mẹ vất vả mà con thương lắm!”

Nghe đến đây, tôi không nhịn thêm được nữa mà "combat" ngay giữa phòng bệnh:

"Thương mẹ thì hãy thương bằng hành động chứ đừng thương bằng mồm em ạ. Thương thì ăn xong cái bát cái đũa hãy tự biết đường mà rửa cho mẹ đỡ cực. Thương mẹ thì lúc mẹ ốm hãy vào bếp nấu cho mẹ bát cháo chứ đừng bỏ đi chơi với bạn trai. Thương mẹ thì hãy lao động tay chân đi, đừng có kiểu tay chân như khuyết tật thế em ạ!"

Cô em chồng tím tái mặt mày vì cay cú. Đúng lúc đó, chồng tôi cũng vào viện và bồi thêm cho một trận lôi đình. Kết quả là cô nàng lủi thủi gọi bạn trai đến đón về thẳng. Mẹ chồng cũng đứng về phía tôi, mắng nó: "Sau này mày cũng phải đi lấy chồng đấy, sao lại nói cái giọng đó với chị?". Mẹ còn thay mặt em xin lỗi tôi và bảo tôi đừng để bụng, để về nhà bà sẽ dạy bảo lại.

Đúng là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", nhưng khi mình sống đúng và có sự ủng hộ của gia đình, thì những kẻ quá quắt chắc chắn sẽ phải nhận lấy bài học thích đáng.

M.H

LTS: Sự thẳng thắn này của bạn M.H là cần thiết để thiết lập lại ranh giới, nhất là khi em chồng đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc.

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn - Ảnh 2.Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

GĐXH - Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: "Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!". Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Cùng chuyên mục

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm

Tâm sự - 4 giờ trước

Thay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball

Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleball

Tâm sự - 1 ngày trước

Cầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.

Tôi trăn trở việc bán nhà 15 tỷ theo con ra nước ngoài hay cô đơn lúc tuổi già

Tôi trăn trở việc bán nhà 15 tỷ theo con ra nước ngoài hay cô đơn lúc tuổi già

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi con lập gia đình và định cư ở nước ngoài, nó đề nghị tôi bán căn nhà trị giá khoảng 15 tỷ đồng ở Việt Nam để góp tiền mua nhà ở nước ngoài, về già sống cùng con cái thì nó mới yên tâm.

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.

Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?

Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi vẫn giận mẹ chồng vì bà không lên chăm cháu khi tôi sinh con đầu lòng dù chuyện đã qua 10 năm.

35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai

35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thai

Tâm sự - 2 ngày trước

Ở tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.

Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai

Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai

Tâm sự - 3 ngày trước

Chỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…

Xem nhiều

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha

Tâm sự

GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng

Tâm sự
Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng

Tâm sự
Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu

Tâm sự
Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâu

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top