Đi họp lớp bảo lương hưu chỉ 8 triệu, ngày hôm sau tôi nhận liền 25 cuộc gọi: Bộ mặt thật của những cuộc vui xã giao!

Bữa cơm đồng khóa và câu nói "lương hưu 8 triệu" bóc trần tấm mặt nạ xã giao

Gần đây, cuộc họp lớp của tôi và nhóm bạn học cũ sau hàng chục năm xa cách đã để lại trong tôi bao suy ngẫm chua chát. Mới đầu khi thức ăn vừa dọn ra, chúng tôi còn hào hứng nhắc lại những kỷ niệm ngây thơ thời đi học, không khí khá ấm áp. Nhưng rượu vào lời ra, chỉ sau vài tuần rượu, buổi họp mặt bắt đầu biến chất.

Không khí từ thân tình chuyển sang so kè, khoe khoang.

Có người cố tình khoe khoang mức lương hưu cao ngất ngưởng, cuộc sống an nhàn ra sao, con cái đi du học hay làm to thế nào. Lời nói lúc nào cũng phả ra sự thượng đẳng.

Có người lại ra vẻ xởi lởi, miệng thì hỏi thăm bạn bè nhưng thực chất là đi săm soi từng người: Lương bao nhiêu, nhà rộng mấy mét vuông, con cái làm nghề gì... để ngầm đặt lên bàn cân tính toán.

Sự thật phũ phàng nơi bàn nhậu cứ thế phô bày trắng trợn:

Người thành đạt, có tiền có quyền: Bàn bên luôn đông đúc người vây quanh nâng ly, vồn vã hỏi thăm.

Người sống bình thường, giản dị: Chẳng ai ngó ngàng, cùng lắm nhận vài câu xã giao lấy lệ rồi bị ngó lơ ra một góc.

Đang dở câu chuyện, có người quay sang hỏi tôi về mức lương hưu. Không muốn phô trương gia cảnh để người khác đưa ra so sánh, tôi thản nhiên đáp một câu: "Mỗi tháng tôi được khoảng 8 triệu thôi."

Vừa dứt lời, người bạn vừa ôm vai xoa lưng ôn chuyện cũ với tôi lập tức viện cớ sang bàn khác cụm ly. Người đang tính rút danh thiếp ra đưa cho tôi cũng lặng lẽ nhét ngược vào túi áo.

Suốt nửa sau buổi tiệc, hầu như không còn ai chủ động đến bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi lại thấy mừng vì nhờ vậy mà né được những cuộc xã giao giả tạo, thong dong ăn trọn vẹn bữa cơm. Dùng một câu nói dối để đổi lấy một buổi tối bình yên, tôi thấy quá hời.

Hôm sau điện thoại tôi "nổ tung" vì những cuộc gọi và tin nhắn zalo chật kín hòm thư. Ảnh minh họa

Tưởng chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ sáng hôm sau, điện thoại tôi "nổ tung".

Cả cuộc gọi nhớ lẫn cuộc gọi đã nghe cộng lại đúng 25 cuộc, tin nhắn Zalo chật kín hòm thư. Những người liên lạc lại chính là nhóm bạn cũ đã lạnh nhạt với tôi ở bàn ăn tối qua.

Nhấc máy lên, ai nấy đều vồn vã vỗ về. Người thì xót xa bảo lương 8 triệu thời buổi này sống sao đủ, muốn giới thiệu việc làm thêm cho tôi; người thì vội vã mời tôi đi ăn cà phê vì "lâu quá chưa tâm sự"; có người lại vòng vèo hỏi tôi có quen biết ai ở các sở ngành không.

Lời xã giao ngọt ngào chu đáo, nhưng chỉ qua vài câu, vài người đã bộc lộ ngay mục đích thật: Không vay tiền thì nhờ vả tôi chạy việc, hoặc xin mối làm ăn.

Sau khi hỏi ra tôi mới biết, thì ra sau khi tan tiệc tối qua, một người bạn tri kỷ nắm rõ gia cảnh tôi do uống quá chén đã lỡ miệng tiết lộ sự thật. Người ta mới ngộ ra lương hưu của tôi không chỉ dừng ở con số 8 triệu, mà quan trọng hơn, những mối quan hệ, chiếc "cần câu" từ thời còn làm quản lý của tôi chưa bao giờ đứt.

Chỉ sau một đêm, thái độ của mọi người đối với tôi quay ngắt 180 độ.

Khi thấy bạn không có giá trị lợi dụng, họ lạnh nhạt ngó lơ; khi phát hiện bạn có giá trị, những nụ cười xởi lởi lại lập tức bám lấy. Một bữa cơm họp lớp đã chiếu rọi trần trụi cái tình cái nghĩa ở đời.

Thứ kém bền vững nhất trên đời chính là lòng người. Đứng một mình thì còn nể chút tình xưa, nhưng khi đã gộp thành một "hội nhóm", chiếc thước đo giá trị sẽ tự động dựng lên, nhường chỗ cho sự tính toán.

Cuối cùng, tôi chọn cách tắt máy. Những tin nhắn kia tôi không trả lời, cũng chẳng thèm chặn. Sau trò hề này, tôi càng thấm khía: Khi đã có tuổi, cách sống thông thái nhất không phải là phô trương, mà là học cách "giấu mình".

Giữ lại quân bài tẩy của bản thân không phải là giả tạo, mà là để lọc đi những mối quan hệ chỉ chực chờ lợi dụng. Người thực sự đáng để ta giao hảo sẽ không vì ta "kém cỏi" mà quay lưng, cũng chẳng vì ta "được việc" mà đột nhiên niềm nở.

Sự thật nơi thương trường và xã giao: Càng phô trương thực lực, càng tự chuốc lấy phiền phức

Người xưa có câu: "Tài không lộ, lực không phô". Tôi và nhiều người phải đi qua nửa đời người mới thấm thía bài học này. Cuộc sống êm đềm thì cứ thong dong mà hưởng, một khi để người khác nắm trọn bài tẩy, phiền phức sẽ đến trước cả phúc khí.

Thực ra, việc bị "vây ráp" khi vô tình lộ năng lực không phải là chuyện hiếm.

Một chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp từng chia sẻ nguyên tắc cứng nhắc của mình: Không bao giờ tham gia các buổi nhậu của bạn bè, trừ khi đó là buổi tiệc do chính ông đứng ra mời.

Người ngoài nhìn vào bảo ông không tôn trọng tình bạn, nhưng người trong cuộc mới hiểu: Thà lạnh lùng còn hơn tự rước họa.

Mấy năm trước ông không như vậy. Bạn bè gọi đi ăn là ông có mặt. Nhưng rượu vào lời ra, người ta lại mượn cớ nhờ ông tư vấn những bài toán hóc chuẩn bị phá sản của công ty họ. Ban đầu ông nhiệt tình giúp đỡ, nhưng lâu dần mọi thứ biến chất.

Số người tìm đến ông đông dần, bàn ăn nào cũng chỉ quanh quẩn: Xin lời khuyên, xin chiến lược, nhờ gỡ khó.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Ông sống bằng nghề tư vấn doanh nghiệp. Một bữa ăn mà muốn cuỗm sạch chất xám, kinh nghiệm tích lũy cả đời của người ta thì chẳng khác nào xem bạn bè là "lao động miễn phí". Sau này ông thẳng thừng từ chối, ai cố tình "xin xỏ", ông đưa thẳng mã chuyển khoản chi phí tư vấn.

Lòng tham của con người luôn thèm khát những thứ miễn phí. Hôm nay bạn giúp một lần, ngày mai họ sẽ mang bài toán khó hơn đến nhờ, và xem đó là điều dĩ nhiên. Bạn từ chối, họ sẽ không nhớ những lần bạn từng giúp, mà chỉ trách bạn "chảnh", "mất chất", "không coi bạn bè ra gì".

Thực tế cuộc sống cũng vậy, nhiều phiền phức không phải vì chúng ta sống tệ, mà vì chúng ta sống quá nổi bật:

Bạn lỡ miệng bảo lương hưu dư dả, điện thoại mượn tiền sẽ tới.

Người ta biết bạn có mối quan hệ rộng, tin nhắn nhờ vả xin việc sẽ xếp hàng.

Con cái bạn làm chức vụ lớn, họ hàng xa bắn tin nhờ "ngó ngàng" giúp.

Sự kỳ vọng của người đời là vô tận, nhưng năng lượng của chúng ta có hạn. Càng không biết cất giấu thực lực, chúng ta càng dễ bị tình nghĩa ảo làm cho kiệt quệ.

Như câu chuyện về những người làm quan chức hay doanh nhân lớn, những người thực sự khôn ngoan chưa bao giờ vỗ ngực khoe khoang giới hạn quyền lực hay tài sản của mình. Sự yên lặng không lộ bài chính là chiếc lá chắn giúp họ tránh khỏi vô số cái bẫy nhờ vả và giữ trọn sự thanh thản cho nửa đời còn lại.

Trưởng thành thực sự là biết chủ động "lọc bớt tiếng ồn" cho cuộc sống

Điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện họp lớp của tôi không phải là 25 cuộc gọi cơ hội kia, mà là thái độ ứng xử sau đó: Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, nhưng cũng không chặn.

Đó không phải là sự trốn tránh, mà là một thái độ sống chủ động: Lọc bớt tiếng ồn xã giao.

Thế nào là lọc bớt tiếng ồn? Không phải là đóng chặt cửa lòng, cắt đứt với thế giới, mà là chủ động dọn dẹp những mối quan hệ độc hại, không để bản thân bị cuốn vào những cuộc so kè vô nghĩa.

Nhiều khi, thứ làm chúng ta kiệt quệ không phải là công việc, mà là những mối quan hệ cố sống cố chết để duy trì. Để sống thảnh thơi ở tuổi trung niên và về già, tôi tự rút ra 3 điều sau:

1. Vẽ lại bản đồ quan hệ

Trong lòng chúng ta phải có một bản đồ rõ ràng:

Vòng tròn trong cùng: Gia đình và 1-2 người bạn tri kỷ từng cùng ta đi qua đáy vực. Với họ, ta có thể sống thật nhất, không cần che giấu.

Vòng tròn thứ hai: Đồng nghiệp, đối tác làm ăn. Cứ đúng nguyên tắc mà làm, sòng phẳng và lịch sự, không nhập nhằng tình cảm với lợi ích.

Vòng tròn ngoài cùng: Bạn học cũ lâu năm không gặp, họ hàng xa tám đời, người quen xã giao. Gặp thì mỉm cười gật đầu, tuyệt đối không khai sạch gia cảnh, không phô trương tài sản.

2. Học cách đáp trả khéo léo

Gặp loại người vừa mở miệng đã soi moi lương hưu bao nhiêu, nhà mấy tấm, con làm gì... đừng vội thật thà trả lời.

Bạn chỉ cần cười bảo: "Cũng bình thường, đủ rau cháo qua ngày", rồi lập tức lái câu chuyện sang họ: "Còn dạo này công việc bên ông/bà thế nào?". Người tinh tế sẽ tự hiểu mà dừng lại.

3. Giữ một chiếc cân trong lòng

Có những người thấy ta có chút năng lực liền muốn "xài miễn phí". Lúc này phải tự hỏi bản thân: Giúp việc này mình có vui không? Người này có đáng không?

Giúp một hai lần là tình nghĩa, giúp đến lần thứ ba thứ tư ta sẽ biến thành "kẻ khờ" trong mắt họ. Từ chối không phải là trở mặt, mà là tự dựng ranh giới để bảo vệ chính mình.

Tích lũy tài sản hay năng lực là việc của bản thân, nhưng phô trương ra cho thiên hạ thấy lại là một sự sai lầm.

Ở tuổi trung niên trở đi, cái quý giá nhất chính là sự bình an trong tâm hồn. Cho phép các mối quan hệ tự nhạt đi theo thời gian, giữ sự thật lòng cho vài người tri kỷ, và trả lại sự yên lặng cho những kẻ qua đường. Sống sạch sẽ, ngủ ngon giấc - đó mới là cuộc đời viên mãn nhất!

Phạm Lê

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