Sau khi về hưu, vị lãnh đạo mới nói thật: Muốn sự nghiệp hanh thông, nhất định phải nhớ 3 quy tắc

Môi trường công sở luôn tồn tại những quy tắc không được viết thành văn nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cách một người được nhìn nhận và cơ hội phát triển sự nghiệp.

Vị lãnh đạo cũ của cơ quan tôi là người có nhiều năm kinh nghiệm. Ông được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp và nhân viên quý trọng. Ngày ông về hưu, mọi người tổ chức một bữa ăn chia tay.

Trong lúc trò chuyện, mọi người cùng ôn lại những năm tháng đã qua. Đến cuối bữa tiệc, ông nghiêm túc chia sẻ vài điều được đúc kết sau nhiều năm làm việc. Theo ông, nếu hiểu và thực hành được 3 nguyên tắc này, con đường sự nghiệp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi về hưu, vị lãnh đạo ấy cho rằng nhiều năm làm việc đã giúp ông nhận ra: Muốn đi xa, con người không chỉ cần năng lực mà còn phải biết giữ lời, làm việc có trách nhiệm và kiểm soát cảm xúc. Ảnh minh họa

Quy tắc 1: Ở riêng giữ lòng, sống chung giữ miệng

Mỗi người đều có chuyện riêng, suy nghĩ riêng và những điều không muốn người khác biết. Vì vậy, biết giữ bí mật cho mình và tôn trọng chuyện riêng của người khác là cách xây dựng lòng tin.

Bên cạnh đó, cần hiểu rằng không phải chuyện gì mình biết cũng nên nói ra. Trước khi phát ngôn, hãy cân nhắc điều đó có đúng hay không, có cần thiết hay không và nói vào thời điểm nào.

Đặc biệt, khi chưa hiểu rõ sự việc, tốt nhất không nên vội phán xét hoặc lan truyền thông tin. Những lời nói tưởng như vô hại đôi khi lại khiến bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có.

Người khôn ngoan không phải là người lúc nào cũng nói nhiều mà là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Sự kín kẽ, đáng tin đôi khi chính là một lợi thế lớn trong sự nghiệp.

Quy tắc 2: Đừng chỉ làm cho xong, hãy cố gắng làm thật tốt

Ở nơi làm việc, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là yêu cầu cơ bản. Nếu muốn tạo dấu ấn và nâng cao năng lực, mỗi người nên hướng đến chất lượng cuối cùng thay vì chỉ quan tâm việc đã "xong" hay chưa.

Khi nhận một công việc, thay vì làm theo thói quen, hãy thử suy nghĩ xem có cách nào hiệu quả hơn không. Những ý tưởng mới, cách làm sáng tạo đôi khi giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và tạo ra kết quả vượt mong đợi.

Muốn làm được điều đó, mỗi người cần không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và cải thiện kỹ năng. Không cần lúc nào cũng so sánh mình với đồng nghiệp, chỉ cần bản thân hôm nay tiến bộ hơn hôm qua.

Khi có thể xử lý những nhiệm vụ khó, giải quyết vấn đề người khác còn lúng túng và tạo ra giá trị thực tế, năng lực của bạn sẽ dần được nhìn nhận.

May mắn có thể giúp một người có cơ hội, nhưng năng lực mới là thứ giúp họ giữ được cơ hội ấy trong thời gian dài. Vì vậy, thay vì quá chú trọng thể hiện bản thân, hãy tập trung xây dựng năng lực thật.

Quy tắc 3: Có bản lĩnh nhưng phải biết nhẫn nại

Nguyên tắc cuối cùng vị lãnh đạo nhắc đến là sự nhẫn nại.

Có năng lực là điều quan trọng, nhưng chỉ giỏi chuyên môn chưa chắc giúp một người đi xa. Công sở là môi trường có nhiều người cùng làm việc, vì thế bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi.

Khi không hài lòng với cấp trên hoặc đồng nghiệp, phản ứng nóng nảy, tranh cãi trực diện thường không phải lựa chọn khôn ngoan. Dù bạn có tài giỏi đến đâu, cách ứng xử thiếu kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và cơ hội của chính mình.

Nhẫn nại không có nghĩa là cam chịu hay từ bỏ nguyên tắc. Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, lựa chọn thời điểm và cách thức phù hợp để giải quyết vấn đề.

Một người thẳng thắn vẫn có thể bảo vệ quan điểm nhưng cần biết cách trình bày. Người có năng lực cũng cần tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp. Khi có thể hợp tác tốt với tập thể, bạn sẽ dễ tạo dựng được sự tin tưởng hơn.

Sau khi về hưu, vị lãnh đạo ấy cho rằng nhiều năm làm việc đã giúp ông nhận ra: Muốn đi xa, con người không chỉ cần năng lực mà còn phải biết giữ lời, làm việc có trách nhiệm và kiểm soát cảm xúc.

Đây đều là những nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng có thể giúp mỗi người tránh được nhiều đường vòng trong sự nghiệp. Khi đủ năng lực, đủ kín kẽ và đủ điềm tĩnh, bạn không cần khoa trương, kết quả và cách ứng xử sẽ tự tạo nên uy tín.