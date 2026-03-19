Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Thứ năm, 08:47 19/03/2026 | Tâm sự
Như Ca (t/h)
GĐXH - Người ta vẫn nói, đền bù đất không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là phép thử lòng người.

Tôi từng nghĩ tình thân sẽ vượt qua mọi giá trị vật chất, cho đến khi chính mình mất trắng sau một lần đền bù đất và cũng mất luôn cả tình anh em.

Hết lòng giúp đỡ anh trai

Tôi là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Từ nhỏ, chúng tôi sống chan hòa, yêu thương nhau. Sau khi học xong cấp 3, tôi lên thành phố làm việc, dành dụm suốt 10 năm được khoảng 100.000 NDT.

Với mong muốn đổi đời, tôi mang toàn bộ số tiền về quê đầu tư kinh doanh. Tôi mua lại một nhà máy cũ, sửa sang thành nhà xưởng buôn bán hoa quả. 

Khi ấy, nhiều người cho rằng tôi liều lĩnh, nhưng tôi tin lựa chọn của mình.

Thời gian đầu vô cùng khó khăn, nhưng sau một năm, công việc bắt đầu khởi sắc. Ba năm sau, tôi không chỉ thu hồi vốn mà còn có tích lũy. 

Khi công việc ổn định, tôi gọi anh trai và chị dâu về làm cùng để cải thiện cuộc sống cho họ.

Tôi sắp xếp cho anh trai công việc quản lý nhẹ nhàng, còn chị dâu lo bếp núc. Không chỉ vậy, tôi còn cho họ ở lại nhà xưởng, trang bị đầy đủ tiện nghi và tăng lương để họ yên tâm gắn bó lâu dài.

Sau vài năm, tôi mua tặng anh trai một chiếc xe tải cũ. Khi con trai anh chị lập gia đình, tôi đứng ra bảo lãnh để các cháu mua nhà trên thành phố. 

Tôi chưa từng tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gia đình là điều nên làm.

Khi mở rộng kinh doanh, tôi giao lại toàn bộ nhà xưởng cũ cho anh chị quản lý. Tôi tin tưởng tuyệt đối, coi đó là cách đền đáp sự hỗ trợ của họ trong những năm qua.

Ngày hoàn tất mọi thủ tục đền bù đất, tôi rời quê, lên lại thành phố. Không cãi vã, không oán trách, chỉ lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ với gia đình anh trai. Ảnh minh họa

Biến cố từ chuyện đền bù đất

Đầu năm 2022, tôi nhận được thông báo khu đất nhà xưởng nằm trong diện đền bù đất để xây dựng đường sắt cao tốc. Khi biết tin đền bù đất, tôi chủ động báo cho anh trai để cùng chuẩn bị.

Trong suy nghĩ của tôi, sau khi nhận tiền đền bù đất, việc chia sẻ một phần cho anh chị là điều hợp tình hợp lý. Nhưng tôi không ngờ, chính chuyện đền bù đất lại trở thành bước ngoặt khiến mọi thứ rạn nứt.

Chị dâu đưa ra yêu cầu vì trong xưởng có hai hộ gia đình sinh sống nên khi đền bù đất, tôi phải lo đủ hai căn nhà cho họ. Ngoài ra, họ còn yêu cầu tôi phải chi thêm tiền để họ tiếp tục kinh doanh ở nơi khác.

Tôi không đồng ý, bởi bản thân tôi cũng chưa biết số tiền đền bù đất cụ thể là bao nhiêu. Nhưng thay vì thương lượng, anh chị lại tìm cách cản trở việc bàn giao mặt bằng, khiến quá trình đền bù đất bị trì hoãn.

Chính quyền liên tục làm việc với tôi vì nhà xưởng là công trình cuối cùng chưa tháo dỡ trong khu vực đền bù đất. Áp lực dồn dập khiến tôi rơi vào thế bế tắc.

Cuối cùng, để việc đền bù đất diễn ra suôn sẻ, tôi buộc phải chấp nhận toàn bộ yêu cầu của anh trai và chị dâu.

Mất trắng sau lần đền bù đất

Sau khi nhận tiền đền bù đất, tôi thực hiện đúng cam kết là mua cho anh trai và chị dâu hai căn hộ. 

Không những không giữ lại được phần lợi ích từ việc đền bù đất, tôi còn phải bỏ thêm tiền túi để đáp ứng yêu cầu của họ.

Nhưng trớ trêu thay, sau tất cả, anh chị tôi vẫn không hài lòng. Họ cho rằng tôi vì ganh đua làm ăn nên mới chấp nhận phương án đền bù đất, khiến nhà xưởng bị phá bỏ.

Đi đến đâu, họ cũng nói xấu tôi. Tôi không giải thích, bởi tôi hiểu rằng khi lòng người đã thay đổi, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Ngày hoàn tất mọi thủ tục đền bù đất, tôi rời quê, lên lại thành phố. Không cãi vã, không oán trách, chỉ lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ với gia đình anh trai.

Sau biến cố đền bù đất, tôi nhận ra một điều, tiền bạc có thể khiến con người vượt qua cả ranh giới của tình thân. 

Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất tiền mà là mất đi niềm tin vào chính những người ruột thịt.

Tôi không hối hận vì đã từng hết lòng giúp đỡ. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ cẩn trọng hơn khi để tiền bạc xen vào tình cảm.

Bởi đôi khi, một lần đền bù đất không chỉ làm thay đổi cuộc sống, mà còn có thể xóa sạch những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt nhất.

* Bài viết là chia sẻ của ông Trung Thắng Niên, 55 tuổi, được chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao, Trung Quốc.

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặngBố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng

GĐXH - Với người ngoài, khoản tiền đền bù đất ấy chỉ là tài sản. Nhưng với tôi, đó là phép thử của tình thân, của lòng hiếu thảo và nghĩa tình trong gia đình.

Tin liên quan

Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống

Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ qua

Đứa trẻ thích làm điều này thường có tương lai sáng, cha mẹ đừng bỏ qua

Đàn ông sau 50 tuổi càng tham 3 thứ này càng dễ 'trắng tay' lúc xế chiều

Đàn ông sau 50 tuổi càng tham 3 thứ này càng dễ 'trắng tay' lúc xế chiều

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền

Cùng chuyên mục

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Sau khi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng về nhà, cho đến khi mẹ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trong chúng ta thường tự nhủ: "Đợi khi nào nghỉ hưu, có thời gian sẽ bù đắp cho cha mẹ". Tôi cũng không ngoại lệ.

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

27 tuổi bỏ việc lương 135 triệu/tháng để về quê: 'Tôi chọn cuộc sống bình yên thay vì kiếm tiền'

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Mức lương cao luôn là điều nhiều người khao khát trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng đủ sức gánh vác cái giá đi kèm.

'Ở nhà là công chúa, lấy chồng thành ô sin': Cú sốc nàng dâu mới sau tiếng gọi dậy của mẹ chồng

'Ở nhà là công chúa, lấy chồng thành ô sin': Cú sốc nàng dâu mới sau tiếng gọi dậy của mẹ chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Một buổi sáng kinh hoàng với đủ thứ việc không tên đã khiến tôi phải tự hỏi mình: Lấy chồng, rốt cuộc là để tìm hạnh phúc hay để thử thách sức chịu đựng của bản thân?

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chúng tôi từng nghĩ, tuổi già chỉ cần được sống gần con cháu là đủ đầy hạnh phúc. Nhưng đến khi thực sự trải nghiệm, tôi mới hiểu mọi thứ không đơn giản như vậy.

Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống

Tưởng nghỉ hưu sớm là thiên đường, ai ngờ 75 triệu/tháng vẫn không đủ sống

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một năm nghỉ hưu sớm, cô thừa nhận sự tự do quá sớm đôi khi lại đi kèm với áp lực và tiếc nuối.

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm làm việc căng thẳng, tôi quyết định nghỉ hưu sớm để sống chậm lại. Bây giờ, tôi dành thời gian cảm nhận cuộc sống và làm những điều mà trước đây mình chưa từng có cơ hội thực hiện.

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Những gì xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm đó đã thực sự thay đổi nửa đời nghỉ hưu còn lại của tôi.

Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

Một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?

Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?

Tâm sự - 3 ngày trước

Sau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự - 5 ngày trước

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Xem nhiều

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Sống cô đơn sau nghỉ hưu, tôi tưởng cuộc đời đã khép lại cho đến khi nghe bạn cũ nói một câu

Tâm sự
Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Sống gần con để an hưởng tuổi già, tôi lại biến thành 'giúp việc' lúc nào không hay

Tâm sự
Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó

Tâm sự
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

