Từ nghĩa tình đến tuyệt tình vì tiền đền bù đất: Cái kết đắng của người em quá tin anh trai

Tôi từng nghĩ tình thân sẽ vượt qua mọi giá trị vật chất, cho đến khi chính mình mất trắng sau một lần đền bù đất và cũng mất luôn cả tình anh em.

Hết lòng giúp đỡ anh trai

Tôi là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Từ nhỏ, chúng tôi sống chan hòa, yêu thương nhau. Sau khi học xong cấp 3, tôi lên thành phố làm việc, dành dụm suốt 10 năm được khoảng 100.000 NDT.

Với mong muốn đổi đời, tôi mang toàn bộ số tiền về quê đầu tư kinh doanh. Tôi mua lại một nhà máy cũ, sửa sang thành nhà xưởng buôn bán hoa quả.

Khi ấy, nhiều người cho rằng tôi liều lĩnh, nhưng tôi tin lựa chọn của mình.

Thời gian đầu vô cùng khó khăn, nhưng sau một năm, công việc bắt đầu khởi sắc. Ba năm sau, tôi không chỉ thu hồi vốn mà còn có tích lũy.

Khi công việc ổn định, tôi gọi anh trai và chị dâu về làm cùng để cải thiện cuộc sống cho họ.

Tôi sắp xếp cho anh trai công việc quản lý nhẹ nhàng, còn chị dâu lo bếp núc. Không chỉ vậy, tôi còn cho họ ở lại nhà xưởng, trang bị đầy đủ tiện nghi và tăng lương để họ yên tâm gắn bó lâu dài.

Sau vài năm, tôi mua tặng anh trai một chiếc xe tải cũ. Khi con trai anh chị lập gia đình, tôi đứng ra bảo lãnh để các cháu mua nhà trên thành phố.

Tôi chưa từng tính toán thiệt hơn, chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gia đình là điều nên làm.

Khi mở rộng kinh doanh, tôi giao lại toàn bộ nhà xưởng cũ cho anh chị quản lý. Tôi tin tưởng tuyệt đối, coi đó là cách đền đáp sự hỗ trợ của họ trong những năm qua.

Biến cố từ chuyện đền bù đất

Đầu năm 2022, tôi nhận được thông báo khu đất nhà xưởng nằm trong diện đền bù đất để xây dựng đường sắt cao tốc. Khi biết tin đền bù đất, tôi chủ động báo cho anh trai để cùng chuẩn bị.

Trong suy nghĩ của tôi, sau khi nhận tiền đền bù đất, việc chia sẻ một phần cho anh chị là điều hợp tình hợp lý. Nhưng tôi không ngờ, chính chuyện đền bù đất lại trở thành bước ngoặt khiến mọi thứ rạn nứt.

Chị dâu đưa ra yêu cầu vì trong xưởng có hai hộ gia đình sinh sống nên khi đền bù đất, tôi phải lo đủ hai căn nhà cho họ. Ngoài ra, họ còn yêu cầu tôi phải chi thêm tiền để họ tiếp tục kinh doanh ở nơi khác.

Tôi không đồng ý, bởi bản thân tôi cũng chưa biết số tiền đền bù đất cụ thể là bao nhiêu. Nhưng thay vì thương lượng, anh chị lại tìm cách cản trở việc bàn giao mặt bằng, khiến quá trình đền bù đất bị trì hoãn.

Chính quyền liên tục làm việc với tôi vì nhà xưởng là công trình cuối cùng chưa tháo dỡ trong khu vực đền bù đất. Áp lực dồn dập khiến tôi rơi vào thế bế tắc.

Cuối cùng, để việc đền bù đất diễn ra suôn sẻ, tôi buộc phải chấp nhận toàn bộ yêu cầu của anh trai và chị dâu.

Mất trắng sau lần đền bù đất

Sau khi nhận tiền đền bù đất, tôi thực hiện đúng cam kết là mua cho anh trai và chị dâu hai căn hộ.

Không những không giữ lại được phần lợi ích từ việc đền bù đất, tôi còn phải bỏ thêm tiền túi để đáp ứng yêu cầu của họ.

Nhưng trớ trêu thay, sau tất cả, anh chị tôi vẫn không hài lòng. Họ cho rằng tôi vì ganh đua làm ăn nên mới chấp nhận phương án đền bù đất, khiến nhà xưởng bị phá bỏ.

Đi đến đâu, họ cũng nói xấu tôi. Tôi không giải thích, bởi tôi hiểu rằng khi lòng người đã thay đổi, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Ngày hoàn tất mọi thủ tục đền bù đất, tôi rời quê, lên lại thành phố. Không cãi vã, không oán trách, chỉ lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ với gia đình anh trai.

Sau biến cố đền bù đất, tôi nhận ra một điều, tiền bạc có thể khiến con người vượt qua cả ranh giới của tình thân.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất tiền mà là mất đi niềm tin vào chính những người ruột thịt.

Tôi không hối hận vì đã từng hết lòng giúp đỡ. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ cẩn trọng hơn khi để tiền bạc xen vào tình cảm.

Bởi đôi khi, một lần đền bù đất không chỉ làm thay đổi cuộc sống, mà còn có thể xóa sạch những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt nhất.

* Bài viết là chia sẻ của ông Trung Thắng Niên, 55 tuổi, được chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao, Trung Quốc.