Đi họp lớp sau 30 năm, tôi ngỡ ngàng nhận ra: Người từng học kém nhất lại là người thành công nhất

Họp lớp sau 30 năm: Một hành trình ngược về ký ức

Tháng trước, tôi nhận được thư mời họp lớp cấp 3. Đã tròn 30 năm kể từ ngày ra trường, khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi ai nấy đều đã có cho mình một cuộc sống riêng, với niềm vui, nỗi buồn, và cả những dấu mốc không ai ngờ tới.

Tôi lập tức thu xếp công việc để có mặt, bởi hơn cả một buổi gặp gỡ, đó là cơ hội nhìn lại chính mình thông qua những người bạn năm xưa.

Lớp tôi có 46 học sinh, nhưng chỉ 30 người có thể đến dự. Tôi không biết trong số ấy có bao nhiêu người mang tâm thế giống mình, háo hức gặp lại bạn bè, nhưng đồng thời cũng tò mò về hành trình đời mỗi người.

Buổi họp hôm ấy, qua từng câu chuyện, tôi như được "học lại" ba bài học quý giá của cuộc đời.

Buổi họp lớp hôm ấy không chỉ là dịp ôn kỷ niệm, mà là một bài học sống động về cách con người trưởng thành. Ảnh minh họa

1. Trình độ học vấn không quyết định tất cả

Giữa bữa tiệc, tôi chú ý đến một người đàn ông mặc vest hàng hiệu, tay bắt mặt mừng với mọi người, gương mặt tràn đầy tự tin.

Tôi lục mãi trong trí nhớ mới nhận ra đó là Tô Tử, cậu bạn từng đứng đầu "danh sách đen" vì nghịch ngợm và học kém.

Năm lớp 11, Tô Tử nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Khi ấy, ai cũng nghĩ tương lai của cậu sẽ bế tắc.

Thế nhưng, sau khi thôi học, Tô Tử làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà, rồi dành dụm từng đồng để khởi nghiệp.

Ban đầu là kinh doanh nhỏ lẻ, sau đó mở rộng dần. Khi xu hướng bán hàng online nở rộ, anh nhanh nhạy chuyển sang thương mại điện tử, xây dựng hệ thống kinh doanh trải dài khắp tỉnh. Giờ đây, anh là một doanh nhân thành đạt, sống sung túc và tự chủ.

Câu chuyện của Tô Tử khiến tôi hiểu rằng: trình độ học vấn chỉ là điểm khởi đầu, không phải đích đến.

Cuộc đời không có con đường bằng phẳng sẵn; con đường nằm ngay dưới chân ta, khó hay dễ phụ thuộc vào cách ta bước đi. Có người than vãn vì đường gập ghềnh, nhưng cũng có người nhìn thấy trong đó cơ hội để trưởng thành.

2. "Ổn định" đôi khi chỉ là vẻ ngoài

Trong buổi tiệc, tôi gặp lại Khánh Tiên, cô bạn từng là "con nhà người ta" chính hiệu: học giỏi, xinh đẹp, giỏi giao tiếp và có định hướng rõ ràng. Sau khi tốt nghiệp, cô về quê làm công chức theo mong muốn của gia đình.

Thời ấy, chúng tôi, những người còn loay hoay tìm việc, luôn xem cuộc sống của Tiên là hình mẫu đáng mơ ước, ổn định, an toàn và yên bình.

Thế nhưng, câu chuyện của Tiên khiến tôi bất ngờ. Cô chia sẻ: "Lương khởi điểm của tôi chỉ 3.000 NDT, rồi tăng dần lên 4.000 NDT. Con số đó gần như dậm chân tại chỗ suốt nhiều năm. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải tính toán kỹ lưỡng. Mỗi lần con ốm hay xe hỏng, tôi lại chật vật xoay sở. Mọi người thấy tôi có cuộc sống ổn định, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài thôi."

Lúc đó tôi mới hiểu, sự ổn định không nằm ở chiếc ghế bạn ngồi, mà ở khả năng làm chủ cuộc sống của bạn.

Một công việc "ổn định" không đồng nghĩa với cuộc đời an yên. Nếu bên trong ta không có năng lực tài chính vững vàng và tinh thần linh hoạt, thì sự ổn định ấy cũng mong manh như lớp sơn đẹp bên ngoài tường nứt.

3. Thái độ tốt là tấm vé mở ra cơ hội

Người bạn thứ ba tôi trò chuyện lâu nhất trong buổi họp là Tiểu Khang, hiện là trưởng dự án của một tập đoàn lớn.

Nghe danh vị trí hiện tại, tôi nghĩ cậu hẳn đã gặp nhiều may mắn. Nhưng hóa ra, con đường của Khang không hề dễ dàng.

Anh kể: "Tôi từng làm ở công ty nhỏ, môi trường đầy tiêu cực. Cấp trên thiên vị, đồng nghiệp nản chí. Nếu không giữ thái độ tích cực, tôi đã sớm bỏ cuộc."

Thay vì than phiền, Khang chọn cách tập trung hoàn thành tốt công việc, luôn giữ tinh thần học hỏi.

Trong một lần đàm phán quan trọng, anh thể hiện sự chuyên nghiệp và cầu thị, khiến đối tác ấn tượng.

Sau vài lần hợp tác, chính công ty đối tác ấy đã mời Khang về làm việc với mức lương cao hơn gấp ba lần.

Câu chuyện của Khang là minh chứng rằng: thái độ làm việc tích cực chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cơ hội.

Khi bạn không sợ khó, không ngại khổ, và luôn sẵn sàng học hỏi, cơ hội sẽ tự tìm đến.

Họp lớp: Mỗi người là một "chương" đáng đọc

Buổi họp lớp hôm ấy không chỉ là dịp ôn kỷ niệm, mà là một bài học sống động về cách con người trưởng thành.

Có người thành công rực rỡ dù xuất phát điểm thấp; có người "ổn định" bên ngoài nhưng loay hoay trong chính cuộc đời mình; có người nhờ thái độ tốt mà bước lên vị trí cao.

Tôi nhận ra rằng, cuộc sống không công bằng với ai, nhưng lại luôn công bằng với người dám nỗ lực.

Con đường phía trước không ai giống ai, nhưng ai cũng có quyền chọn cách bước đi cho riêng mình.

Và điều quan trọng nhất mà buổi họp lớp 30 năm ấy dạy tôi chính là:

Đường đời không trải sẵn hoa hồng – nhưng nếu bạn kiên trì bước tiếp, con đường ấy sẽ dần trở thành của riêng bạn.

Bài viết là chia sẻ của Châu Khang được lan truyền trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).