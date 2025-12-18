Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát
GĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.
Ngày trước, anh trai tôi có dẫn chị về ra mắt một lần. Khi đó, bố mẹ tôi cảm thấy không hài lòng và có tâm sự riêng với anh rằng không thích tính cách của chị ấy. Tuy vậy, gia đình tôi vẫn giữ đúng phép lịch sự, tiếp đãi đàng hoàng chứ không hề tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thế nhưng, kể từ đó về sau, anh tôi tuyệt nhiên không nhắc đến chị, ai hỏi cũng chỉ lập lờ cho qua chuyện.
Bỗng một ngày đẹp trời, anh gọi điện về thông báo một tin chấn động: Chị ấy vừa sinh con, bảo bố mẹ lên thăm. Cả nhà tôi ai nấy đều bàng hoàng. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì không ngờ đứa con trai mình tin tưởng lại giấu giếm chuyện trọng đại đến tận khi "sự đã rồi" mới báo. Dù giận nhưng bố mẹ tôi vẫn quan niệm "con dại cái mang", ông bà muốn tổ chức một đám cưới hỏi đàng hoàng để chị có danh có phận. Nhưng không hiểu bên nhà gái suy tính thế nào lại nhất quyết không muốn tổ chức, chỉ làm giấy đăng ký kết hôn.
Bố mẹ tôi cũng không ép, nghĩ anh chị lớn rồi thì tự quyết định. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu từ đó. Đã 3 năm kể từ ngày kết hôn, chị dâu và cháu tôi chưa một lần về quê. Bố mẹ tôi nhớ cháu, muốn đưa cháu về chơi, tổ chức lễ thôi nôi để giới thiệu với bà con họ hàng nhưng chị dâu nhất quyết không đồng ý. Lễ Tết hay đám tiệc trong nhà, chỉ thấy một mình anh trai lủi thủi về rồi lại vội vàng lên ngay để lo cho con.
Thật sự gia đình tôi chưa một lần nặng nhẹ với chị. Dù ban đầu không thích, nhưng giờ đã là vợ chồng, là dâu trong nhà, những lễ nghĩa cơ bản nhất chị cũng phải giữ chứ? Đằng này chị lại xem nhẹ gia đình tôi đến mức cực đoan. Ở quê, bố mẹ tôi phải đối mặt với những lời xì xào, cười chê của làng xóm. Người ta bảo nhà tôi "vô phúc" nên dâu mới không thèm nhìn mặt, khiến ông bà ra đường chẳng thể ngẩng đầu lên được.
Đúng là ấn tượng đầu tiên không sai, bản chất của chị còn tệ hơn tôi nghĩ. Ngày trước gia đình không ưng vì thấy chị khó gần, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ mối quan hệ này có sự khuất tất. Anh trai tôi từng quen một chị khác rất nhiều năm, đùng một cái chia tay rồi quen chị này (cả hai làm chung công ty).
Bây giờ, nếu không phải vì thương cháu thì nhà tôi chẳng muốn quan tâm tới anh chị nữa. Tôi giận anh trai rất nhiều nhưng cũng thương anh vì phải đứng giữa gia đình và người vợ quái chiêu. Đụng một cái là chị dâu lại đòi làm mẹ đơn thân, tuyên bố không cần anh lo, không cần ai cả... và hiện tại chị đã mang bầu đứa thứ hai.
Cuộc sống đúng là hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi chỉ thấy xót xa cho bố mẹ, cả đời sống hiền lành, tử tế để rồi tuổi già không được vui vẻ quây quần bên con cháu, trái lại còn bị người đời cười chê. Nói ra thì bảo mang nghiệp vào thân, nhưng thực sự tôi muốn chống mắt lên xem anh chị sống như vậy được bao lâu với "cái tôi" ngất trời đó.
M.Huệ
