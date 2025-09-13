Mới nhất
Tâm sự

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé

Thứ bảy, 19:00 13/09/2025 | Tâm sự
GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi ôm mặt khóc nức nở. Cứ nghĩ đến đứa con trong bụng, nỗi đau đớn, uất hận trong tôi càng nhân lên gấp bội…

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le, phải lên mạng tâm sự như thế này. Thế nhưng, đúng là ở đời, không ai nói trước được chữ ngờ...

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm nhưng muộn con. Suốt hơn 5 năm chạy chữa nhiều nơi, cuối cùng, tôi mới mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Những tưởng đứa con đến sẽ kết thúc những chuỗi ngày lo lắng, mệt mỏi của hai vợ chồng, mở ra một cuộc sống mới chỉ toàn niềm vui, tuy nhiên, tôi không ngờ, khi thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, tôi đã cay đắng phát hiện một nỗi bất hạnh lớn đang ập đến với mẹ con tôi…

Tuần trước, tôi có đi khám thai định kỳ ở bệnh viện. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ chỉ định cho tôi làm thêm một số xét nghiệm máu, nước tiểu, nói để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé. Khi ấy, tôi cũng không lo lắng gì nhiều, nghĩ rằng chỉ là xét nghiệm bình thường.

Tuy nhiên, khi cầm trên tay kết quả, tôi sững sờ đến mức tim như ngừng đập. Ngay sau đó, bác sĩ đã gọi tôi vào phòng tư vấn vì nghi ngờ tôi mắc giang mai khi đang mang thai. Cần làm thêm xét nghiệm đặc hiệu để khẳng định kết quả.

Chỉ cần nghe đến căn bệnh đó, tôi run rẩy, hai tay lạnh toát, chân đứng không vững. Giang mai - một căn bệnh lây qua đường tình dục nhưng từ khi lấy chồng đến giờ, tôi luôn chung thủy một vợ một chồng, không hề có quan hệ ngoài luồng nào khác. Vậy căn bệnh này từ đâu mà ra?

Lúc đó, tôi đã hy vọng có sự nhầm lẫn, nhưng khi bác sĩ giải thích các con đường lây nhiễm và đề nghị tôi gọi chồng đến khám, tôi đã dần hiểu vấn đề và òa khóc ngay tại đó.

Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải vì bản thân tôi bị bệnh, không phải mối nghi ngờ chồng phản bội mà vì bác sĩ nói giang mai trong thai kỳ nếu không điều trị kịp thời có thể lây sang thai nhi. Càng nghe, tôi càng cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Trở về nhà, tôi đau đớn chất vấn chồng. Ban đầu anh chối nhưng trước kết quả xét nghiệm và lời đề nghị đi khám của bác sĩ, chồng tôi buộc phải thừa nhận sự thật. Anh ta nói, trước đó có đi "bóc bánh trả tiền" không an toàn với gái dịch vụ và không biết rằng bản thân đã bị bệnh và lây cho vợ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Người chồng là mối tình đầu mà tôi yêu suốt 3 năm rồi làm vợ chồng hơn 6 năm, cùng trải qua bao tháng ngày rong ruổi tìm con cùng nhau. Vậy mà giờ anh lại phản bội, trở thành kẻ đẩy mẹ con tôi vào nguy hiểm.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bụng bầu nặng trĩu khiến tôi không thể gục xuống, nhưng trong lòng thì đã ngã quỵ. Chồng quỳ gối liên tục xin tôi tha thứ nhưng nỗi đau này quá lớn khiến tôi như phát điên. 

Tôi vừa giận, vừa đau, vừa bất lực. Tôi thương bản thân một thì thương đứa con trong bụng gấp bội. Nếu con tôi bị lây bệnh thật, tôi không biết bản thân sẽ phải đối diện ra sao với sự thật ấy.

Giờ đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho con mình được bình an, không phải gánh lấy những hậu quả đau đớn từ lỗi lầm của bố nó. Còn tôi, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh về sự phản bội của chồng – một sự thật đã xé nát lòng tôi, để lại vết thương mà có lẽ, thời gian cũng chẳng thể chữa lành…

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé - Ảnh 2.Về quê ở cữ, tôi trầm cảm vì những hành động của mẹ chồng liên quan tháng cô hồn

GĐXH – Những ngày vừa qua, tôi sống trong sự sợ hãi và tù túng. Cứ nghe tiếng chân mẹ chồng ngoài cửa là tôi lại thấy sợ…

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé - Ảnh 3.Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

GĐXH – Đọc những gì chồng viết trong cuốn sổ, tôi run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên mà thôi.

D.A
Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán

Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán

Tâm sự - 4 phút trước

GĐXH – Sau câu nói của chồng tôi, không gian rơi vào im lặng, nặng nề. Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Bố đòi ly hôn tuổi 60, mẹ đồng ý ngay vì lý do khiến con nghẹn lòng

Bố đòi ly hôn tuổi 60, mẹ đồng ý ngay vì lý do khiến con nghẹn lòng

Tâm sự - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, bố bất ngờ đề nghị ly hôn. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là mẹ đồng ý ngay, không một giây do dự

Tưởng chồng tâm lý cho đi du lịch, vợ đau đớn khi trở về nhà

Tưởng chồng tâm lý cho đi du lịch, vợ đau đớn khi trở về nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

Nghĩ chồng tâm lý khi giục mình đi du lịch dài ngày để thư giãn, người vợ không ngờ đó chỉ là cái cớ để anh rảnh rang đưa nhân tình về nhà.

5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng

5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tổng số tiền phúng viếng là 60 triệu đồng. Các anh chị tôi chụm đầu bàn bạc dùng số tiền đó như thế nào rồi cãi vã lớn.

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.

Chồng lén lút cho người yêu cũ vay 500 triệu, vợ ốm không cho 1 đồng còn nói 1 câu khiến cô chết lặng

Chồng lén lút cho người yêu cũ vay 500 triệu, vợ ốm không cho 1 đồng còn nói 1 câu khiến cô chết lặng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - 500 triệu đồng anh cho người yêu cũ vay không phải là số tiền quá lớn khiến gia đình kiệt quệ, mà nó giống như vết dao phản bội.

6 năm còng lưng gánh nợ, vợ ngã quỵ khi chồng buông câu phũ phàng

6 năm còng lưng gánh nợ, vợ ngã quỵ khi chồng buông câu phũ phàng

Tâm sự - 3 ngày trước

Suốt thời gian qua, tôi hết lòng vun vén cho gia đình vì điều gì? Vì muốn một cuộc sống tự do, vun đắp tổ ấm nhỏ, tận hưởng không gian riêng tư.

Bị chồng tôi bỏ rơi, 'tiểu tam' đòi tôi trả số tiền bao nuôi anh suốt 3 năm

Bị chồng tôi bỏ rơi, 'tiểu tam' đòi tôi trả số tiền bao nuôi anh suốt 3 năm

Tâm sự - 3 ngày trước

Bị vợ phát giác nên chồng tôi chặn số của bồ, cắt đứt liên lạc; không ngờ "tiểu tam" tức giận hẹn gặp, bắt tôi trả số tiền lớn mà cô ta đã tiêu cho anh 3 năm qua.

Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam

Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam

Tâm sự - 4 ngày trước

Tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống chua chát, nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi mạng xã hội thế này, hóa ra quà hàng hiệu chồng tặng vốn là của tiểu tam.

Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ

Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ

Tâm sự - 4 ngày trước

Những lời chị gái nói khiến nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ...

Tâm sự

Tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống chua chát, nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi mạng xã hội thế này, hóa ra quà hàng hiệu chồng tặng vốn là của tiểu tam.

