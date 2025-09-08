Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Có lẽ suốt quãng đời còn lại, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm điều có lỗi với chồng con, lỡ ngoại tình khi chồng đi công tác. Tôi biết, đó là lỗi lầm vô cùng lớn và tôi đáng phải nhận sự trừng phạt.

Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh cho lỗi lầm của mình mà để giải tỏa nỗi lòng khi vừa phát hiện ra một "kế hoạch" của chồng khiến tôi vô cùng run sợ.

Vợ chồng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu. Chồng tôi là người đàn ông ít nói nhưng luôn quan tâm đến vợ con. Suốt hơn 9 năm về chung một nhà, anh luôn lo cho gia đình chu đáo, chưa khi nào để mẹ con tôi phải thiếu thốn.

Ảnh minh họa.

Duy chỉ có một điều, chồng tôi thuộc tuýp không lãng mạn, không hay thể hiện tình cảm với vợ. Đã vậy, đặc thù công việc của anh lại hay phải đi công trình, có lần đi đến cả tháng mới về. Chính điều đó khiến tôi đôi lúc cảm thấy cô đơn, trống vắng khi phải một mình ở nhà chăm 2 con nhỏ.

Đó cũng là lý do cách đây nửa năm, tôi đã để lòng mình xao động trước một nhân viên mới của công ty. Cậu ta trẻ trung, năng động lại rất ga lăng, khéo léo với phụ nữ. Vì cùng phòng nên tôi cũng nhận được sự quan tâm của người đồng nghiệp trẻ.

Ban đầu chỉ là những buổi đi ăn trưa, đi café cùng cả nhóm. Sau đó, giữa tôi và người đó có nhắn tin qua lại với nhau. Đỉnh điểm, khi biết chồng tôi đi công tác, cậu ta còn chủ động rủ tôi đi ăn tối, đi xem phim như những cặp đôi đang hẹn hò.

Một phụ nữ lâu ngày không nhận được sự quan tâm từ chồng nên trước lời mời gọi đó, tôi đã không cưỡng lại được. Vậy là tôi đã lấy cớ tăng ca, gửi con cho ông bà trông hộ để chạy theo đồng nghiệp trẻ.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Sau lần ấy, tôi hối hận vô cùng. Cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy tôi. Tôi đã đề nghị kết thúc mối quan hệ lén lút đó ngay lập tức. Tuy nhiên, đến khi chồng về, dù tôi cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng trước mặt anh, tôi vẫn không thể nào tự nhiên được như trước.

Cứ nghĩ chỉ cần tôi và cậu đồng nghiệp kia không nói ra thì chuyện đó sẽ mãi là bí mật. Thế nhưng, "giấy không gói được lửa", tôi không ngờ, đến một ngày chuyện của chúng tôi lại bị chính bạn gái của cậu ta phanh phui ở công ty.

Hóa ra, cậu ta là một kẻ lăng nhăng. Trước tôi, đã từng có rất nhiều phụ nữ cũng vì sự ga lăng, "dẻo mỏ" của cậu ta mà sa vào lưới tình, để rồi sau đó nhận ra thì đã muộn.

Chuyện ở công ty nhanh chóng đến tai chồng tôi. Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình và gia đình sẽ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Thế nhưng, thay vì mắng chửi hay đánh đập, chồng lại giữ một thái độ im lặng đến đáng sợ. Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng rồi thở dài, bỏ vào phòng, khóa trái cửa.

Sau nhiều ngày như thế, chồng bỗng gọi tôi ngồi xuống cùng nói chuyện. Từng câu từng chữ anh nói sau đó khiến tôi như không tin vào tai mình: "Vì các con, anh sẽ tha thứ cho em. Chúng ta cùng nhau cố gắng cho các con một gia đình hoàn chỉnh".

Sau câu nói ấy, tôi òa khóc, ngồi thụp xuống cạnh chồng mà xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái phạm, toàn tâm toàn ý với gia đình.

Suốt những ngày sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt còn chồng vẫn đi làm bình thường, đưa đón con đi học và về chơi với con như chưa từng có gì xảy ra. Anh không nhắc lại chuyện cũ, cũng chẳng một lần trách móc. Tôi tưởng anh đã thực sự tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

Vậy mà, khi vô tình đọc được những dòng anh viết trong cuốn sổ nhỏ cất sâu trong ngăn tủ, tôi bàng hoàng nhận ra sự thật ngược lại.

- Ngày…: Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại thấy sự ghê tởm về một người đàn bà lăng loàn. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi biết, càng như thế, cô sẽ càng bị dằn vặt về tội lỗi của mình.

- Ngày…: Nhiều lúc tôi chỉ muốn cho cô một nhát để kết thúc tất cả. Nhưng như thế lại nhẹ nhàng cho cô quá. Tôi muốn cô phải nếm trải cảm giác đau đớn khi bị phản bội như tôi đang từng chịu.

- Ngày…: Tôi đã có kế hoạch khiến các con cô, ngay cả bố mẹ đẻ ra cô cũng quay lưng lại với cô. Đến lúc ấy, cô sẽ hiểu cảm giác đau đớn đến tận cùng nó như thế nào…

Đọc đến đây, tôi run rẩy gấp cuốn sổ lại, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên. Anh đóng vai người chồng độ lượng, còn tôi thì ra sức chuộc lỗi. Nhưng thực chất, anh đang lên kế hoạch trả thù tôi từng bước một để khiến tôi mất tất cả.

Đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt. Cứ nhìn thấy chồng cùng những toan tính anh đang nghĩ trong đầu là tôi lại thấy run sợ. Tôi biết lỗi lầm của mình rất lớn nhưng thà chồng cứ mắng chửi, đánh đập, tôi còn thấy đỡ sợ hơn là không biết sắp tới, anh sẽ làm những gì để trả thù mình.

Giờ tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi có nên nói cho chồng về việc mình đã biết chuyện về cuốn sổ để ngăn cản những việc tồi tệ có thể diễn ra sắp tới hay không?

