Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/11, tại khu vực ngã 3 có nhiều phương tiện qua lại, chiếc xe container trong khi đang đánh lái để rẽ phải thì bất ngờ va chạm với một xe đạp điện di chuyển cùng chiều bên phải.

Do khuất tầm nhìn, lái xe container không phát hiện có phương tiện bị đâm trúng vì vậy tiếp tục cho xe di chuyển, cuốn xe đạp điện và người điều khiển vào gầm xe. Nhiều người đi đường sau khi chứng kiến sự việc đã lập tức ra tín hiệu cho tài xế xe container lập tức dừng xe.

Đi vào điểm mù của xe container, người điều khiển xe đạp điện gặp tai nạn thương tâm.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra tại ngã 3 Đông Tân, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hậu quả, do vết thương quá nặng, anh L.M.T. (41 tuổi, quê Thanh Hóa) người điều khiển xe đạp điện đã tử vong tại hiện trường. Lực lượng chức năng TP Dĩ An sau đó đã ngay lập tức có mặt, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều nhận định, xe đạp điện do di chuyển vào "điểm mù" của xe container nên đã dẫn đến tai nạn thương tâm.

"Xe to nhiều điểm mù mà lái xe container rẽ như chỗ không người, chia buồn cùng người bị nạn",

"Những vụ như này 100% xe nhỏ thiếu kinh nghiệm khi tham gia giao thông. Đi làn bên phải nhưng không bao giờ chú ý gương chiếu hậu bên trái. Lỗi sai cơ bản của rất nhiều người",

"Xe container có thể vào cua hơi nhanh nhưng xe máy tham gia giao thông phải tự biết và quan sát các xe xung quanh mình chứ", là một số bình luận được người xem để lại.

