Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Theo Sở Y tế TP Hà Nội,từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Gần 4 tháng đầu năm ghi nhận hơn 2.300 trường hợp mắc bệnh tại 126 phường, xã, trong đó 95% là trẻ dưới 5 tuổi.
Tại các cơ sở y tế, số ca nhập viện và điều trị ngoại trú đều tăng rõ rệt, nhiều trường hợp diễn biến nặng, biến chứng thần kinh do nhiễm EV71. Theo thống kê, cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Bệnh xuất hiện tại tất cả các tỉnh, thành phố, lưu hành quanh năm và thường tăng mạnh vào 2 giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10, với số ca mỗi năm dao động từ vài chục ngàn đến khoảng 100.000 trường hợp. Chỉ riêng Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị hơn 700 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay.
Các bác sĩ cảnh báo không ít phụ huynh còn chủ quan khi trẻ chỉ có biểu hiện nhẹ, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm. EV71 được xác định là tác nhân chính gây biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch, hô hấp, làm tăng nguy cơ tử vong nếu không phát hiện sớm. Trước tình hình này, TP Hà Nội xác định trường mầm non và nhóm trẻ gia đình là môi trường nguy cơ cao, đồng thời là "điểm chốt" để kiểm soát dịch.
Thành phố đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, khu vui chơi; yêu cầu các trạm y tế phối hợp với nhà trường duy trì vệ sinh hằng tuần, tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch nhỏ. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe của trẻ, đưa đi khám khi có dấu hiệu sốt, loét miệng, nổi mụn nước; đồng thời cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh để hạn chế lây lan.
