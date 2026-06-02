Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận rơi vào “báo động đỏ” sau tai nạn giao thông

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học cùng Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cấp cứu, giữ lại quả thận cho một nam bệnh nhân 31 tuổi (ở Hà Nội) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nghiêm trọng.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh gặp tai nạn vào sáng sớm ngày 20/5/2026 và được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng rất nặng với hàng loạt tổn thương nguy hiểm như chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, vỡ gan độ 3 và đặc biệt là chấn thương thận độ 5.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ xác định nhu mô gan và lồng ngực chưa cần can thiệp ngoại khoa ngay, nhưng quả thận bên phải đã rơi vào tình trạng “báo động đỏ”.

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học cho biết, người bệnh bị tổn thương phức tạp tại rốn thận, đứt rời kèm huyết khối ở đoạn tĩnh mạch thận khiến chức năng lọc máu mất đột ngột. Nếu không phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ sốc mất máu, hỏng thận hoàn toàn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, hệ thống cấp cứu “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt với sự tham gia hội chẩn của nhiều chuyên khoa để tìm phương án điều trị tối ưu.

Người bệnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng với hàng loạt tổn thương nguy hiểm. Ảnh BVCC

Vì sao bác sĩ không chọn phương án cắt bỏ quả thận?

Theo các bác sĩ, với những ca chấn thương thận độ 5 và đứt cuống mạch đến viện muộn, phương án thường được lựa chọn là cắt bỏ quả thận tổn thương để bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa người bệnh sẽ mất đi khoảng 50% chức năng lọc máu suốt đời.

TS.BS Nguyễn Đình Liên phân tích, về bản chất, kỹ thuật ghép thận tự thân là đưa chính quả thận của người bệnh ra ngoài cơ thể để xử lý tổn thương, sau đó ghép trở lại.

“Đây là ca bệnh rất khó vì người bệnh bị đa chấn thương nặng, trong khi tổn thương thận lại cực kỳ phức tạp. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa trong thời gian rất ngắn”, TS.BS Liên chia sẻ.

May mắn, Bệnh viện E có lợi thế là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh với nhiều chuyên khoa mạnh như tim mạch, tiết niệu, gây mê hồi sức, lọc máu, cấp cứu ngoại khoa… giúp tận dụng tối đa “giờ vàng” để giành lại sự sống cho người bệnh.

Ca phẫu thuật đặc biệt để “hồi sinh” quả thận đứt rời

Một ca phẫu thuật đặc biệt đã được triển khai ngay lập tức dưới sự chủ trì của TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện kỹ thuật ghép tự thân ngay tại hố thận thay vì chuyển xuống hố chậu như thông thường.

Theo các bác sĩ, phương pháp này giúp người bệnh tránh thêm một đường mổ khác và hạn chế các thủ thuật phức tạp liên quan đến niệu quản.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là phẫu trường tại vùng hố thận rất hẹp và sâu, khiến việc khâu nối mạch máu vi phẫu trở nên áp lực hơn rất nhiều.

Ca mổ kéo dài trong căng thẳng khi các bác sĩ phải chạy đua từng phút để cứu lại chức năng tưới máu cho quả thận.

Bệnh nhân được chăm sóc sau khi được phẫu thuật thành công. Ảnh BVCC

Khoảnh khắc cả phòng mổ vỡ òa khi quả thận “sống lại”

Khi những mũi khâu vi phẫu cuối cùng hoàn thành, ê-kíp tiến hành mở kẹp mạch.

Dòng máu đỏ tươi bắt đầu lưu thông trở lại. Quả thận vốn xám xịt do thiếu máu dần chuyển sang màu hồng hào và bắt đầu tiết ra những giọt nước tiểu đầu tiên.

Khoảnh khắc ấy khiến cả phòng mổ gần như vỡ òa sau nhiều giờ căng thẳng tột độ.

Đây được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy quả thận đã hồi phục chức năng sau khi được ghép nối thành công.

Người bệnh phục hồi tốt sau hơn 10 ngày phẫu thuật

Tại phòng bệnh, sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã phục hồi tích cực.

Sắc mặt hồng hào hơn, người bệnh có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau đớn, mệt mỏi như trước.

“Tôi nghe bác sĩ giải thích quả thận từng bị đứt rời rồi được ghép trở lại vào vị trí cũ. Dù không hiểu hết kỹ thuật chuyên môn, nhưng tôi cảm nhận rõ cơ thể mình đang hồi phục rất tốt”, người bệnh chia sẻ.

Các xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh hiện cho thấy chức năng thận đã hồi phục bình thường, tưới máu được đảm bảo và hệ tĩnh mạch tái tạo lưu thông tốt. Người bệnh có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Người bệnh phục hồi tốt, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh BVCC

Mở thêm hy vọng cho người bệnh chấn thương nặng tại Việt Nam

Theo các chuyên gia, thành công của ca ghép thận tự thân đầu tiên tại Bệnh viện E không chỉ giúp cứu một quả thận tưởng không thể giữ lại, mà còn cho thấy năng lực xử lý các ca đa chấn thương phức tạp của y học Việt Nam ngày càng tiến bộ.

Ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp liên chuyên khoa giữa tim mạch, tiết niệu, gây mê hồi sức, cấp cứu ngoại khoa… cùng hệ thống “báo động đỏ” phản ứng nhanh toàn viện.

Đặc biệt, thay vì chọn phương án an toàn hơn là cắt bỏ thận, các bác sĩ đã quyết định theo đuổi kỹ thuật khó và áp lực hơn để giữ lại tối đa chức năng sống cho người bệnh.

Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều trường hợp chấn thương tạng phức tạp tại Việt Nam trong tương lai.