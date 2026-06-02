Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa của bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u gan kích thước "khủng" cho bệnh nhân nữ H.T (67 tuổi, trú tại Hà Nội).

Qua khai thác bệnh sử được biết, bà T có tiền sử viêm gan B từ nhiều năm trước nhưng không điều trị chuyên khoa thường xuyên.

Cách đây một thời gian, bà từng đi khám và phát hiện một khối u gan kích thước khoảng 2 cm. Tuy nhiên, cho rằng khối u còn nhỏ, chưa nguy hiểm nên không tiếp tục theo dõi tại cơ sở chuyên khoa mà lựa chọn tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà theo kinh nghiệm truyền miệng.

Sau một thời gian tự uống thuốc, bà T bắt đầu mệt mỏi kéo dài, vùng hạ sườn phải xuất hiện các cơn đau tức dữ dội. Quay lại bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán cho thấy khối u ở gan trái ban đầu đã phát triển nhanh lên tới kích thước 20cm, kèm theo tình trạng hoại tử nghiêm trọng ở phần trung tâm khối u.

BSCKII Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, đây là một trường hợp u gan tiến triển đặc biệt lớn do người bệnh hoàn toàn bỏ trống việc điều trị và theo dõi từ giai đoạn sớm.

"Với các khối u có kích thước lớn như thế này, việc can thiệp điều trị trở nên vô cùng phức tạp, thách thức cả về mặt kỹ thuật phẫu thuật lẫn tiên lượng lâu dài của người bệnh", BS Giang phân tích.

BS Giang cho biết thêm, kích thước khối u gan là yếu tố tiên quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng sống còn của bệnh nhân. Kích thước khối u càng lớn thì tiên lượng điều trị càng xấu, nguy cơ tái phát và biến chứng càng cao. Đặc biệt, khi kích thước khối u vượt quá ngưỡng 10 cm, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh bị kéo giảm đáng kể, đồng thời nguy cơ tái phát và lan rộng tổn thương trong gan cũng tăng cao.

Ở trường hợp của bệnh nhân T, khối u chạm ngưỡng 20 cm đã gây chèn ép nặng nề lên các cơ quan lân cận, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc các tổn thương lan rộng trong gan. Bệnh nhân sau đó đã được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ gan trái.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân mang u gan 20cm. Ảnh: BVCC

Dù ca mổ thành công, tình trạng người bệnh ổn định và đã được xuất viện. Tuy nhiên, với các trường hợp phải cắt gan lớn, người bệnh vẫn đối mặt nguy cơ biến chứng hậu phẫu và cần được theo dõi lâu dài.

Từ ca bệnh này, BS Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, các trường hợp u gan kích thước lớn thường phải thực hiện phẫu thuật cắt gan lớn. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian mổ kéo dài, nguy cơ mất máu nhiều, tăng tỷ lệ suy gan sau mổ. Thời gian hồi phục của bệnh nhân sẽ lâu hơn rất nhiều so với các trường hợp được can thiệp từ sớm.

Nếu khối u được phát hiện và kiểm soát ngay từ giai đoạn sớm, khi tổn thương còn nhỏ, việc điều trị sẽ thuận lợi, ít xâm lấn và tiên lượng sống của bệnh nhân tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dân hiện nay vẫn có tâm lý chủ quan khi thấy u nhỏ, hoặc ôm tâm lý "có bệnh bái tứ phương" rồi tự điều trị bằng các loại lá cây, thuốc nam không rõ nguồn gốc, bỏ lỡ mất "thời gian vàng" cứu mạng.

BS Giang khuyến cáo: Người mắc viêm gan B bắt buộc phải khám định kỳ và tầm soát ung thư gan thường xuyên theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

"Khi đã phát hiện khối u gan, dù kích thước nhỏ đến đâu, người bệnh vẫn cần được theo dõi và điều trị bài bản tại cơ sở y tế chuyên khoa. Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc truyền miệng hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh", BS Giang cho hay.