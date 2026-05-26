Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Theo các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, đây là kỹ thuật ít xâm lấn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao do phải thao tác trong không gian rất nhỏ của tai giữa.

Nghe kém kéo dài hơn 2 năm vì xốp xơ tai

Người bệnh đến khám tại Bệnh viện E trong tình trạng suy giảm sức nghe ở cả hai tai, ảnh hưởng đáng kể đến giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.

ThS.BSCKII Nguyễn Hy Quang – khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện E – cho biết kết quả đo thính lực đồ ghi nhận người bệnh bị nghe kém dẫn truyền hai bên. Tai phải có chỉ số PTA 48,75 dB, tai trái 40 dB.

Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc xốp xơ tai – bệnh lý chuyển hóa xương bất thường ở tai giữa khiến xương bàn đạp bị cố định, không thể rung động để dẫn truyền âm thanh vào tai trong.

Theo chuyên gia, xương bàn đạp là xương nhỏ nhất trong cơ thể, chỉ nặng khoảng 3 mg nhưng giữ vai trò quan trọng trong dẫn truyền âm thanh.

Ảnh BVCC

Ca mổ khó vì nhiều bất thường giải phẫu

Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp tai phải cho người bệnh.

Khác với phương pháp sử dụng kính vi phẫu truyền thống, phẫu thuật nội soi giúp quan sát rõ các cấu trúc nhỏ trong hòm nhĩ nhưng phẫu thuật viên chỉ có thể thao tác bằng một tay nên yêu cầu kỹ thuật rất cao.

Trong ca mổ, ê-kíp gặp nhiều khó khăn do cấu trúc giải phẫu bất thường như ống tai đổ về phía trước làm hạn chế không gian thao tác, dây thần kinh số 7 nằm thấp làm tăng nguy cơ tổn thương gây liệt mặt, trong khi cửa sổ bầu dục nằm sâu khiến việc đặt trụ phục hồi trở nên phức tạp hơn.

Khi mở hòm nhĩ, các bác sĩ ghi nhận phần đế đạp của xương bàn đạp đã xơ cứng và cố định hoàn toàn đúng như chẩn đoán ban đầu.

Ê-kíp sau đó tiến hành lấy bỏ phần xương bệnh lý và thay thế bằng trụ gốm sinh học siêu nhỏ nhằm tái lập chuỗi dẫn truyền âm thanh.

Theo BS Nguyễn Hy Quang, trụ gốm sinh học có ưu điểm an toàn, hạn chế nguy cơ tai biến như tổn thương tiền đình hay hoại tử xương đe so với một số vật liệu khác.

Sức nghe cải thiện rõ sau phẫu thuật

Sau mổ, người bệnh chỉ chóng mặt nhẹ trong vài ngày đầu rồi nhanh chóng ổn định.

Hơn một tháng sau phẫu thuật, kết quả kiểm tra cho thấy sức nghe cải thiện rõ rệt, chỉ số PTA tai phải giảm còn 27 dB. Người bệnh không ghi nhận biến chứng như điếc tiếp nhận hay rò ngoại dịch.

Các bác sĩ cho biết thính lực có thể tiếp tục cải thiện và ổn định hơn trong khoảng 3 tháng sau mổ.

Theo chuyên gia Tai Mũi Họng, xốp xơ tai thường gặp ở phụ nữ trung niên và có thể gây điếc dẫn truyền tiến triển nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, người có biểu hiện nghe kém, ù tai kéo dài nên đi khám chuyên khoa sớm để được đo thính lực và điều trị phù hợp, tránh nguy cơ suy giảm thính lực nặng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.