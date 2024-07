Điểm chuẩn học bạ cao bất thường, trường đại học có lo ngại chất lượng?

Sinh viên trúng tuyển bằng học bạ có kết quả học ra sao? Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phân tích điểm trung bình tích lũy của sinh viên trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển khác nhau. Kết quả được thực hiện dựa trên dữ liệu của hơn 10.000 sinh viên trúng tuyển trong 3 năm 2021, 2022 và 2023. Trong 2 năm 2021-2022, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng, xét kết quả học tập THPT và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đến năm 2023, trường bổ sung phương thức xét tuyển mới kết hợp kết quả học tập THPT với điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tự tổ chức. Cụ thể, năm 2020 điểm trung bình tích lũy của sinh viên phương thức tuyển thẳng ở mức 3,31/4; kết quả học tập THPT 3,19/4 và điểm thi tốt nghiệp THPT 2,94/4. Sinh viên khóa trúng tuyển 2021, điểm trung bình tích lũy các phương thức trên lần lượt gồm: 3,34/4; 3,22/4; 3,06/4. Khóa trúng tuyển 2023, điểm trung bình phương thức tuyển thẳng 3,22/4; xét kết quả học bạ THPT 2,96/4; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2,85/4; kết hợp điểm học tập THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đạt 3,22/4. "Kết quả học tập của sinh viên được xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả học tập THPT đều cao hơn so với phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; nhưng thấp hơn so với nhóm tuyển thẳng (tuyển thẳng bao gồm cả tuyển thẳng theo tiêu chí Bộ GD-ĐT và ưu tiên xét tuyển của trường)- ông Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, cho biết. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thống kê kết quả học tập của sinh viên các khoá 2021, 2022 và cho biết, kết quả học tập của sinh viên xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT là tương đồng. Trường ĐH Công Thương TP.HCM công bố tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp đại học khóa 2019-2023. Trong đó, kết quả xét tuyển bằng học bạ THPT như sau: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là 0,24%; giỏi là 5,44%; khá là 65,12% và trung bình là 29,2%. Nhà trường đánh giá kết quả học tập qua các phương thức tuyển sinh của thí sinh xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT có tỷ lệ tốt nghiệp tương đương thí sinh xét bằng phương thức học bạ.