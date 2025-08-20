Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước đó, sau 4 ngày lọc ảo từ 17/8 đến 17h ngày 20/8, Bộ sẽ tải kết quả xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng lên hệ thống và trả kết quả xử lý nguyện vọng về các trường sau 6 lần lọc ảo.

Từ 17h ngày 20/8 đến trước 17h ngày 22/8 các trường phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Tuy nhiên, ngày 20/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian vừa qua với sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và các nhóm xét tuyển, kết quả xử lý trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh đã bảo đảm sự hội tụ, có sự ổn định và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1. Vì vậy để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung, khẩn trương thực hiện:

- Rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh;

- Tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.

Để bảo đảm các cơ sở đào tạo có thời gian thực hiện các yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Bộ đề nghị các cơ sở giáo dục không công bố điểm chuẩn trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống, tức không công bố trước 12h30 ngày 22/8.

Trên VietnamNet, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay, Bộ vừa có công văn điều chỉnh kế hoạch lọc ảo trong xét tuyển đại học năm 2025 để rà soát kỹ hơn trước khi công bố. Tuy nhiên, theo ông Sơn, thí sinh yên tâm rằng, theo công văn mới, thời hạn các trường công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 vẫn đảm bảo trước 17h ngày 22/8.

"Ở văn bản trước, kế hoạch lọc ảo sẽ kết thúc sớm, từ chiều nay 20/8. Nhưng văn bản mới, việc lọc ảo sẽ thêm 4 lần và kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Như vậy, về bản chất, kéo dài thời gian kỹ thuật. Bộ GD&ĐT muốn làm như vậy, để các trường trước khi công bố, cần rà soát kỹ để khi đã công bố thì đảm bảo chính xác. Thời hạn của việc công bố điểm chuẩn không lùi ngày so với kế hoạch ban đầu", ông Sơn nói.

Kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống được điều chỉnh cụ thể như sau:

