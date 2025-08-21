Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Thứ năm, 07:03 21/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 diễn ra ngày 20/8, ông Trần Thế Cương (Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, học sinh ở nội thành được nghỉ học ngày 21 và 27/8, để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời giúp giao thông thông suốt trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt.

"Trường nào nằm trên đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, có nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua thì sẽ nghỉ", ông Cương nói.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ học trong thời gian hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: THPD

Lịch hợp luyện lần 1 diễn ra 20 giờ ngày 21/8 (thứ Năm).

Tổng hợp luyện lần 2 diễn ra 20 giờ ngày 24/8 (Chủ Nhật).

Chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 20 giờ ngày 27/8 (thứ Tư).

Chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/8 (thứ Bảy).

Để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các nhà trường cho nghỉ học trong các ngày kể trên (trừ thứ Bảy, Chủ nhật đã nghỉ theo quy định).

Các trường nghỉ học dịp này thuộc địa bàn các quận trước đây gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông. Giáo viên vẫn đến trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, những trường học này sẽ mở cửa để người dân sử dụng nhà vệ sinh, trú chân nghỉ ngơi trong lúc tham gia lễ kỷ niệm.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánhHà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Hơn 16.300 chiến sĩ kiên cường hợp luyện diễu binh trong mưa

Hơn 16.300 chiến sĩ kiên cường hợp luyện diễu binh trong mưa

Địa chỉ 400 nhà vệ sinh miễn phí phục vụ người xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Địa chỉ 400 nhà vệ sinh miễn phí phục vụ người xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Chi tiết lịch trình, điểm danh các khối sẽ đi diễu binh, diễu hành trong buổi lễ diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội

Chi tiết lịch trình, điểm danh các khối sẽ đi diễu binh, diễu hành trong buổi lễ diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục - 17 giờ trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi đến các trường đại học liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, khép lại năm 2025 với ‘cú đúp’ huy chương Vàng tại cả đấu trường quốc tế và châu Á.

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục - 3 ngày trước

Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai

Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng ai

Giáo dục - 4 ngày trước

Năm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?

Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Xem nhiều

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục
Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục
Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top