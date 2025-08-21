Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 diễn ra ngày 20/8, ông Trần Thế Cương (Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, học sinh ở nội thành được nghỉ học ngày 21 và 27/8, để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời giúp giao thông thông suốt trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt.
"Trường nào nằm trên đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, có nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua thì sẽ nghỉ", ông Cương nói.
Lịch hợp luyện lần 1 diễn ra 20 giờ ngày 21/8 (thứ Năm).
Tổng hợp luyện lần 2 diễn ra 20 giờ ngày 24/8 (Chủ Nhật).
Chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 20 giờ ngày 27/8 (thứ Tư).
Chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễn ra 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/8 (thứ Bảy).
Để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các nhà trường cho nghỉ học trong các ngày kể trên (trừ thứ Bảy, Chủ nhật đã nghỉ theo quy định).
Các trường nghỉ học dịp này thuộc địa bàn các quận trước đây gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông. Giáo viên vẫn đến trường để chuẩn bị cho năm học mới.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, những trường học này sẽ mở cửa để người dân sử dụng nhà vệ sinh, trú chân nghỉ ngơi trong lúc tham gia lễ kỷ niệm.
